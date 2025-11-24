https://ukraina.ru/20251124/khaos-v-belom-dome-ravnodushie-trampa-mirovaya-zhurnalistskaya-mafiya-chto-v-mire-govoryat-pro-plan-trampa-1072101472.html

Хаос в Белом доме, равнодушие Трампа, мировая журналистская мафия: что в мире говорят про план США

Иностранные СМИ обсуждают мирный план Дональда Трампа. Кто-то комментирует содержание документа и строит прогнозы, а кто-то делает достоянием гласности все новые и новые детали происходящего

Звонок ЗеленскомуТак, американское интернет-издание Axios сообщает, что впервые Владимир Зеленский узнал детали нового предложения американцев по телефону. Произошло это с неделю назад, когда в Соединенных Штатах находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Представитель киевского режима провел в Вашингтоне переговоры со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. На этой встрече украинцам презентовали новый вариант мирного плана и спросили их мнение. Умером предложил позвонить Зеленскому, что и было сделано.По громкой связи ему зачитали содержание документа, однако дискутировать на эту тему по телефону оказалось затруднительно, из-за чего Уиткофф и Кушнер продолжили свой диалог только с Умеровым.Axios отмечает, что министр армии США Дэн Дрисколл собирался в Киев и без всякого мирного плана, обсуждать прочие вопросы, однако в Белом доме решили нагрузить его еще и этой миссией, после чего попросили ускорить подготовку к визиту в украинскую столицу.Издание также сообщает, что осторожная реакция Зеленского на план Трампа продиктована тем, что из Белого дома давление на него усиливалось буквально каждый час, из-за чего он "не может позволить себе от него отказаться".Журналисты Axios также пообщались с чиновником из администрации Трампа, который рассказал, что жесткий срок по подписанию документа был обозначен Киеву из-за раздражения президента США на Зеленского, а также из-за того, что Трамп почувствовал, что в украинском урегулировании все становится слишком запутанным.Европейцы оказались в изоляцииВ это же время The Washington Post пишет, что роль Трампа в происходящем не нужно переоценивать. По словам источника газеты, за новой версией плана стоит главным образом Уиткофф, а глава государства просто дает отмашку на те или иные действия.Этот же источник утверждает, что в Белом доме царил "абсолютный хаос", когда разрабатывался план, а идея Уиткоффа застала американскую администрацию врасплох.Несмотря на это, на переговорах с украинской стороной США подчеркнули, что хотят достичь скорейшего соглашения с Россией, а угроза остановить военное сотрудничество с Украиной является крайне серьезной.Bloomberg обращает внимание, что переговоры с Киевом возглавил Дэн Дрисколл, который считается выдвиженцем вице-президента Джей Ди Вэнса. Данный аспект важен, так как Вэнс занимает одну позицию по украинскому урегулированию, а глава Госдепа Марко Рубио – иную, хотя именно последний до недавнего времени играл одну из ключевых ролей в переговорном процессе."Прежде чем начать действовать, европейским лидерам и Зеленскому предстояло разобраться, кто сыграл наибольшую роль в создании новых рамок. Они оказались полностью изолированы, и было неясно, кто оказал наибольшее влияние на Трампа в этом вопросе", - говорится в материале.Журналисты отмечают, что Трамп заинтересован в мирном урегулировании на Украине, так как во внутренней политике у него наступают непростые времена: демократы разгромили его партию на местных выборах в начале ноября и приблизили болезненный исход промежуточных выборов в следующем году. К этому можно добавить кризис вокруг Венесуэлы и историю с публикацией досье финансиста Джеффри Эпштейна."Накал страстей сейчас ничуть не меньше, чем когда Вэнс и Трамп отчитали Зеленского на встрече в Овальном кабинете. Европейские лидеры поспешили в Белый дом после второпях организованного саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в августе. Они подозревают, что Трамп подозрительным образом находится во власти Путина. Ухмылка, промелькнувшая на лице российского лидера на заднем сиденье президентского лимузина "Зверь", их явно не успокоила", - пишет Bloomberg.Агентство обращает также внимание на то, что Трамп оставляет пространство для маневра своим заявлением про то, что это еще не окончательное предложение.Политики с большим стажем, но не очень большим интеллектомЛевоориентированная немецкая газета Junge Welt констатирует, что европейские лидеры имеют в отношении России свои планы, поэтому их так испугали новости про мирные инициативы Соединенных Штатов.Авто статьи пишет о традиционной мании немецкого империализма, что сегодня видно на примере продвижения конвенциональной угрозы до границ РФ."Любой мир на Украине, население которой стало жертвой прокси-войны, развязанной ЕС, НАТО и коррумпированной правительственной кликой в Киеве, беззастенчиво опирающейся на украинских нацистских коллаборационистов, ставит крест на мегаломанских планах", - сказано в материале.Никто не знает, принесет ли план США мир, продолжает автор. Но одна только перспектива необходимости прекращения конфликта заставляет немецких "фантастов о великой державе" впадать в словесную ярость. Им больше нечего сказать. Для Германии, Европы и всего мира это дает надежду.Роли европейцев в нынешних попытках урегулировать противостояние России и Украины также посвящена публикация итальянской онлайн-газеты L'AntiDiplomatico.Будучи "в состоянии политического трупа", непонятно, как Европа в составе 27 с половиной стран (если считать Украину) может что-то заявлять, надеясь при этом, что ее услышат и ей поверят, полагает автор Анджело д'Орси — профессор истории политической мысли Туринского университета."Руководители Европейского союза, политики с большим стажем, но не очень большим интеллектом, поддержанные и, я бы сказал, подстрекаемые псевдожурналистами и псевдоэкспертами, пытаются протестовать, как бы говоря: "Не смейте договариваться! США и Россия унижают не только Украину, но и Европу! Мы хотим победы!" – пишет он.Автор пишет: по мнению Европы, РФ должна уйти, и все вернется на круги своя. Но что именно? Возобновятся массовые убийства жителей Донбасса? Сохранится запрет русского языка? Продолжатся гонения на Русскую православную церковь на Украине? Киевские нацисты будут продолжать чествовать Степана Бандеру и сжигать книги, написанные на русском языке? Будут дальше убирать с карты русские топонимы и символы Красной армии, которая освободила и Украину, и Европу?"Число жертв, которое с каждым днем становятся все больше, очевидно, не очень сильно заботит деятелей из Европы, как и почти полное разрушение Украины, с помощью которого, по их словам, они хотят "спастись" от русского медведя. Европа уже потратила миллиарды евро для "защиты" коррумпированного правительства в Киеве", - говорится в статье.Западные СМИ против правды про УкраинуИнтересной информацией поделился американский журналист Такер Карлсон. По его сведениям, газета The Wall Street Journal в течение нескольких месяцев придерживает разоблачительные материалы про главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Глава ОП недавно засветился в громком коррупционном скандале на родине, что не помешало ему возглавить переговорную группу Украины в Женеве, где он работал над мирным планом вместе с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Ермак возглавляет усилия Украины по срыву мирных инициатив Трампа, поэтому данное издание не хочет публиковать на своих страницах негатив про него, утверждает Карлсон. "Владельцы The Wall Street Journal не хотят мира с Россией. Они хотят войны. В то же время редакционная страница The Journal критикует администрацию Трампа за продвижение мирного соглашения", - заявил журналист.Владельцем этой деловой газеты является медиахолдинг, принадлежащий семье Мёрдоков. "Вот что такое настоящая коррупция. Не ставя читателей в известность, семья Мёрдок использует свою газету, чтобы продолжать войну с Россией. Это не поведение новостной организации. Это типичный почерк разведывательной службы", - утверждает Карлсон. Слова американского журналиста прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, The Wall Street Journal - не единственное крупное западное медиа, которое отказывается писать правду про правящий на Украине режим. "Недавно итальянская газета Corriere della Sera точно так же отказывалась публиковать интервью Сергея Лаврова, в котором министр в том числе приводил факты, свидетельствующие о неонацистской сущности киевского режима", - рассказала она. Она назвала такие СМИ "настоящей мировой мафией". Мнение Дмитрия Киселева о внутриполитической ситуации в США - в материале издания Украина.ру Ничего себе обстановочка? Киселев о главной войне Трампа, которая идет у него под носом.

