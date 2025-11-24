https://ukraina.ru/20251124/kak-rossiyskaya-armiya-menyaet-landshaft-na-ukraine-maks-o-gibeli-tovarischey-raneniyakh-i-dronakh-1072084670.html

Как российская армия меняет ландшафт на Украине? "Макс" о гибели товарищей, ранениях и дронах

Как российская армия меняет ландшафт на Украине? "Макс" о гибели товарищей, ранениях и дронах - 24.11.2025 Украина.ру

Как российская армия меняет ландшафт на Украине? "Макс" о гибели товарищей, ранениях и дронах

Боец с позывным Макс, воюющий в рядах БАРС-23, рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, чем СВО отличается от второй чеченской и почему... Украина.ру, 24.11.2025

2025-11-24T12:20

2025-11-24T12:20

2025-11-24T12:20

видео

украина

александр чаленко

украина.ру

вс рф

наступление вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072084405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_281865b4b9ad528b5857aba411784e60.png

Боец с позывным Макс, воюющий в рядах БАРС-23, рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, чем СВО отличается от второй чеченской и почему многие бойцы не хотят возвращаются домой даже после серьёзных ранений.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, александр чаленко, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, видео