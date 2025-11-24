https://ukraina.ru/20251124/1072098302.html

Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград

Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград - 24.11.2025 Украина.ру

Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-11-24T16:09

2025-11-24T16:09

2025-11-24T16:09

эксклюзив

спецоперация

северск

оскол

вооруженные силы украины

гуляйполе

покровск/красноармейск

бмп

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060662144_312:0:3868:2000_1920x0_80_0_0_c2e6c48bd7a0ac1ee5590375c667d56b.jpg

Сам город Покровск почти полностью нами занят. За исключением небольших участков, где сидят окруженные украинские подразделения. Мирноград окружен. Но остается коридор в серой зоне, которую не контролируем ни мы, ни противник. Там могут перемещаться мелкие группы или бойцы-одиночки. Выйти из Мирнограда организованно ВСУ уже не могут. Грубо говоря, из десяти человек могут прорваться только два, когда наступают ночь и туманы.В Северск мы зашли с южной стороны и обходим его с севера. Я не уверен, что у ВСУ есть пожарные команды для его удержания, потому что они их бросили на неудачную деблокаду Покровска и Мирнограда. В перспективе город будет наш.С Купянском у ВСУ тоже не получается. Сам город мы заняли, но на плацдарме на восточном берегу Оскола противник еще держится. Выйти они не могут, но и мы их пока нынешними силами уничтожить не можем. Приходится их выдавливать, пользуясь их проблемами со снабжением. Мы не знаем, сколько в этих укрепрайонах накоплено тушенки, медикаментов и боеприпасов. Может быть, и немало.Под Гуляйполем у ВСУ тоже все плохо. Оказалось, что стена дронов не работает в условиях густого тумана. Если бы не история дроны, мы бы давно вышли на оперативный простор. Есть дорога, которая идет от Гуляйполя до Покровского. Мы ее перерезали, взяв Даниловку. У противника еще остаются Веселое и Гай к востоку от Гуляйполя. Смысл наших действий таков. Когда мы подойдем к Гуляйполю с севера, там еще будет дорога, идущая от Гуляйполя на северо-запад. Но в перспективе оно тоже будет под обстрелом. И ВСУ будут держать Гуляйполе как Мирноград, если только не будет обрушения фронта, когда у личного состава иссякнут силы и ресурсы.Повторюсь, у ВСУ не хватает пожарных команд для затыкания всех дыр на фронте. Причем эти пожарные команды вытаскиваются из резерва, судя по тому, что под Купянском и Покровском появились советские БМП, которых давно не было видно. Похоже, они держались на самый крайний случай.В первую очередь будет объявлено о разгроме группировки ВСУ под Покровском. Такая же перспектива светит группировке на восточном берегу Оскола. Я не уверен, что противник сможет вывести ее через реку. Только в условиях густого тумана и оставления военного имущества, чего они не хотят.Несмотря на то, что сейчас активизировался очередной раунд мирных переговоров, нам боевые действия сейчас останавливать неинтересно. Ощущение, что "вот-вот у врага все рухнет", - небеспочвенное.

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20251120/1071930403.html

северск

оскол

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, северск, оскол, вооруженные силы украины, гуляйполе, покровск/красноармейск, бмп, дроны