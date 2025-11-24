Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград - 24.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251124/1072098302.html
Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград
Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград - 24.11.2025 Украина.ру
Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-11-24T16:09
2025-11-24T16:09
эксклюзив
спецоперация
северск
оскол
вооруженные силы украины
гуляйполе
покровск/красноармейск
бмп
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060662144_312:0:3868:2000_1920x0_80_0_0_c2e6c48bd7a0ac1ee5590375c667d56b.jpg
Сам город Покровск почти полностью нами занят. За исключением небольших участков, где сидят окруженные украинские подразделения. Мирноград окружен. Но остается коридор в серой зоне, которую не контролируем ни мы, ни противник. Там могут перемещаться мелкие группы или бойцы-одиночки. Выйти из Мирнограда организованно ВСУ уже не могут. Грубо говоря, из десяти человек могут прорваться только два, когда наступают ночь и туманы.В Северск мы зашли с южной стороны и обходим его с севера. Я не уверен, что у ВСУ есть пожарные команды для его удержания, потому что они их бросили на неудачную деблокаду Покровска и Мирнограда. В перспективе город будет наш.С Купянском у ВСУ тоже не получается. Сам город мы заняли, но на плацдарме на восточном берегу Оскола противник еще держится. Выйти они не могут, но и мы их пока нынешними силами уничтожить не можем. Приходится их выдавливать, пользуясь их проблемами со снабжением. Мы не знаем, сколько в этих укрепрайонах накоплено тушенки, медикаментов и боеприпасов. Может быть, и немало.Под Гуляйполем у ВСУ тоже все плохо. Оказалось, что стена дронов не работает в условиях густого тумана. Если бы не история дроны, мы бы давно вышли на оперативный простор. Есть дорога, которая идет от Гуляйполя до Покровского. Мы ее перерезали, взяв Даниловку. У противника еще остаются Веселое и Гай к востоку от Гуляйполя. Смысл наших действий таков. Когда мы подойдем к Гуляйполю с севера, там еще будет дорога, идущая от Гуляйполя на северо-запад. Но в перспективе оно тоже будет под обстрелом. И ВСУ будут держать Гуляйполе как Мирноград, если только не будет обрушения фронта, когда у личного состава иссякнут силы и ресурсы.Повторюсь, у ВСУ не хватает пожарных команд для затыкания всех дыр на фронте. Причем эти пожарные команды вытаскиваются из резерва, судя по тому, что под Купянском и Покровском появились советские БМП, которых давно не было видно. Похоже, они держались на самый крайний случай.В первую очередь будет объявлено о разгроме группировки ВСУ под Покровском. Такая же перспектива светит группировке на восточном берегу Оскола. Я не уверен, что противник сможет вывести ее через реку. Только в условиях густого тумана и оставления военного имущества, чего они не хотят.Несмотря на то, что сейчас активизировался очередной раунд мирных переговоров, нам боевые действия сейчас останавливать неинтересно. Ощущение, что "вот-вот у врага все рухнет", - небеспочвенное.
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
https://ukraina.ru/20251120/1071930403.html
северск
оскол
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060662144_245:0:2912:2000_1920x0_80_0_0_bf48b1b64f5310892031d0a0df4fe457.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, северск, оскол, вооруженные силы украины, гуляйполе, покровск/красноармейск, бмп, дроны
Эксклюзив, Спецоперация, Северск, Оскол, Вооруженные силы Украины, Гуляйполе, Покровск/Красноармейск, БМП, дроны

Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград

16:09 24.11.2025
 
© Украина.руКоллаж: Карта СВО. Поликарпов
Коллаж: Карта СВО. Поликарпов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сам город Покровск почти полностью нами занят. За исключением небольших участков, где сидят окруженные украинские подразделения. Мирноград окружен. Но остается коридор в серой зоне, которую не контролируем ни мы, ни противник. Там могут перемещаться мелкие группы или бойцы-одиночки. Выйти из Мирнограда организованно ВСУ уже не могут. Грубо говоря, из десяти человек могут прорваться только два, когда наступают ночь и туманы.
Михаил Поликарпов интервью - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
14 июня 2024, 21:09
Михаил Поликарпов: Кто он?Военный историк и писатель
В Северск мы зашли с южной стороны и обходим его с севера. Я не уверен, что у ВСУ есть пожарные команды для его удержания, потому что они их бросили на неудачную деблокаду Покровска и Мирнограда. В перспективе город будет наш.
С Купянском у ВСУ тоже не получается. Сам город мы заняли, но на плацдарме на восточном берегу Оскола противник еще держится. Выйти они не могут, но и мы их пока нынешними силами уничтожить не можем. Приходится их выдавливать, пользуясь их проблемами со снабжением. Мы не знаем, сколько в этих укрепрайонах накоплено тушенки, медикаментов и боеприпасов. Может быть, и немало.
Под Гуляйполем у ВСУ тоже все плохо. Оказалось, что стена дронов не работает в условиях густого тумана. Если бы не история дроны, мы бы давно вышли на оперативный простор. Есть дорога, которая идет от Гуляйполя до Покровского. Мы ее перерезали, взяв Даниловку. У противника еще остаются Веселое и Гай к востоку от Гуляйполя. Смысл наших действий таков. Когда мы подойдем к Гуляйполю с севера, там еще будет дорога, идущая от Гуляйполя на северо-запад. Но в перспективе оно тоже будет под обстрелом. И ВСУ будут держать Гуляйполе как Мирноград, если только не будет обрушения фронта, когда у личного состава иссякнут силы и ресурсы.
Повторюсь, у ВСУ не хватает пожарных команд для затыкания всех дыр на фронте. Причем эти пожарные команды вытаскиваются из резерва, судя по тому, что под Купянском и Покровском появились советские БМП, которых давно не было видно. Похоже, они держались на самый крайний случай.
В первую очередь будет объявлено о разгроме группировки ВСУ под Покровском. Такая же перспектива светит группировке на восточном берегу Оскола. Я не уверен, что противник сможет вывести ее через реку. Только в условиях густого тумана и оставления военного имущества, чего они не хотят.
Несмотря на то, что сейчас активизировался очередной раунд мирных переговоров, нам боевые действия сейчас останавливать неинтересно. Ощущение, что "вот-вот у врага все рухнет", - небеспочвенное.
Карта СВО
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
20 ноября, 17:27
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют ВолчанскЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияСеверскОсколВооруженные силы УкраиныГуляйполеПокровск/КрасноармейскБМПдроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22"Возможно, происходит что-то хорошее". О результатах Женевы и перспективах прекращения войны
16:12Украинских пограничников отправляют на фронт под конвоем
16:09Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград
16:02План войны лично для Зеленского. У недопрезидента Украины нет выбора – он должен уйти
15:56Из огня да в полымя. Как на Украине Зеленский планирует "лечить" демографическую катастрофу
15:50Украинцев готовят к "партии войны": в новую Раду могут пройти только сторонники бескомпромиссной линии
15:48Путин и Эрдоган договорились по Украине: подробности
15:42ВСУ контратакуют в надежде сдержать натиск армии РФ: фронтовая сводка с Краснолиманского направления
15:35Лукашенко выразил надежду на то, что конфликт на Украине скоро завершится. Главное к этому часу
15:21Что связывает итальянцев с русскими и почему Массимо Альберти хочет жить в России
15:21Максимальное унижение: Уиткофф диктовал условия Зеленскому по громкой связи
14:55Собянин рассказал об уничтожении летевших на Москву беспилотников ВСУ
14:54"Не верьте, пока не увидите": Трамп оценил вероятность быстрого прогресса на переговорах
14:53Кольцо сомкнулось: разгром группировки ВСУ под Красноармейском и Димитровом
14:49В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа
14:47На Украине готовят почву для отмены "Нацкэшбека": выплаты поставлены в зависимость от "остатков в казне"
14:42Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского
14:29Освободив Затишье, ВС РФ вплотную подошли к Гуляйполю
14:15Диверсия в Польше: украинских преступников освободили
14:05Уверенное продвижение: группировка "Восток" наращивает темпы наступления на Южно-Донецком направлении
Лента новостейМолния