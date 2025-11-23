https://ukraina.ru/20251123/podlodka-sudnogo-dnya-mirovye-smi-i-politiki-vstrechayut-poseydon-1072053952.html

"Подлодка судного дня": мировые СМИ и политики встречают "Посейдон"

Президент России Владимир Путин 29 ноября на фоне посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка сделал резонансное заявление о запуске, потенциале и перспективах беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

"Вчера провели ещё одно испытание ещё одного перспективного комплекса — это подводное безэкипажное подводное изделие "Посейдон", тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошёл определённое количество времени.Это огромный успех, потому что кроме всех преимуществ, о которых я говорил в отношении "Буревестника", здесь тоже минимальные размеры. Если там в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь — в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке. Но зато мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат". Такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он ещё на дежурстве не стоит — скоро появится на дежурстве.Но "Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует".Уже 4 ноября глава государства наградил разработчиков "Посейдона" и крылатой ракеты "Буревестник" за вклад в национальную безопасность и обеспечение международного ядерного паритета. По словам Путина, проекты типа "Посейдона" определят контуры международной ядерной безопасности "на весь XXI век".Хотя для многих столь внезапная презентация "Посейдона" стала неожиданностью, западные державы следили за проектом уже очень давно — следили с опаской и даже нагнетая вокруг проекта определённый градус конспирологии и апокалиптической истерии. Чтобы понять, что вызывает у стран НАТО настолько ярко выраженное беспокойство, давайте обратимся к тому, что известно о проекте:Последним элементом, уже более спекулятивным, стали характеристики аппарата и его боевая мощь. Так, например, один из источников ТАСС, предположительно приближённый к разработке проекта, сообщил в 2018 году, что "Посейдон" способен нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте — в 150 раз мощнее сброшенной на Хиросиму атомной бомбы. Эту информацию тут же подхватили и растиражировали как способность "поднять волну высотой до 500 метров, способную смести всё живое на 1500 километров вглубь суши". 1500 километров — это, для сравнения, три Великобритании или пять Италий.Скорость аппарата тоже беспрецедентна. По словам Путина, она "кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей", а некоторые источники приводят разные данные — от 130 до 200 километров в час.Напомним, что конкретные характеристики аппарата "Посейдон" известны только Министерству обороны, главе государства и тем, кто непосредственно работал над созданием и эксплуатацией аппарата, всё остальное — спекуляции и неподтверждённые инсайды.Однако даже таких отрывочных сведений и порой откровенных мистификаций было уже достаточно, чтобы поднять в западных СМИ волну по-настоящему апокалиптических настроений. Заголовки как серьёзных СМИ, так и таблоидов буквально пестрели эпитетами о "подлодке судного дня". Дальше всех в своей риторике продвинулась британская Daily Express:"500-метровое радиоактивное цунами способно сровнять с землёй целые прибрежные города и сделать их необитаемыми на многие десятилетия".Не отставала и американская про-демократическая CNN. Здесь со ссылкой на неких "военных экспертов и аналитиков" корреспондент Мэттью Ченс объявил, что эффективная дальность поражения "Посейдона" может достигать 6000 миль — почти 10 000 километров. Заканчивает своё алармистское высказывание обозреватель замечанием, что анонс таких проектов, как "Посейдон" и "Буревестник", толкает весь мир в "нестабильную, опасную и жестокую эру".Наивысшего градуса алармизма достигла статья Washington Post. Здесь испытания "Посейдона" напрямую связывают с недавним срывом американской стороной саммита Россия — США в Будапеште. По мнению многих американских изданий и обозревателей, испытания "Буревестника" и "Посейдона" — акт в первую очередь дипломатический и психологический, подталкивающий страны Запада за стол переговоров вместо попыток решить вопрос оружием и санкциями."Путин не раз демонстрировал ядерную мощь России с тех пор, как в феврале 2022 года отправил войска на Украину, заявляя, что Москва готова использовать "все средства" для защиты своих интересов безопасности. Он вновь обратился к ядерным посланиям после того, как Трамп приостановил запланированный в Будапеште саммит с Путиным и объявил о первых крупных санкциях против России с момента своего возвращения в Белый дом".Однако нашлись и те, кто увидел в "Посейдоне" и "Буревестнике" не что иное, как повод для новых санкций и усиления международного давления на Россию. Например, норвежская неправительственная организация Bellona, которая на протяжении многих лет прикрывает антироссийскую риторику "экологической" повесткой, выпустила следующее заявление:"Испытание реакторных оружий, таких как "Буревестник" и "Посейдон", — чистое зло. Люди, делающие это, имеют чрезвычайно дурные намерения. Международное сообщество должно сильно отреагировать и наложить немедленные санкции против всех, кто ведёт бизнес с Росатомом, российской государственной корпорацией, разрабатывающей реакторы и ядерные боеголовки для этих новых систем".В конечном итоге история "Посейдона" в очередной раз показывает силу "психологического самоподдува" и способности СМИ нагнетать градус истерии, основываясь даже на обрывках сведений. Двух заявлений главы государства и нескольких "инсайдов" семилетней давности без прямых подтверждений хватило, чтобы поднять настоящую волну — пусть не на 500 метров радиоактивной воды в высоту, но достаточную для того, чтобы всё западное сообщество от Осло до Вашингтона крепко задумалось: а стоит ли пробуждать ужас из глубин?Читайте также: От ядерного испытания к ядерному воспитанию. Русский путь

