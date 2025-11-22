https://ukraina.ru/20251122/situatsiya-v-krasnoarmeyske-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-22-noyabrya-1072024993.html

Ситуация в Красноармейске, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 22 ноября

Ситуация в Красноармейске, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 22 ноября - 22.11.2025 Украина.ру

Ситуация в Красноармейске, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 22 ноября

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об обстановке для ВСУ в Красноармейске. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-11-22T13:00

2025-11-22T13:00

2025-11-22T13:00

хроники

эксклюзив

денис пушилин

вячеслав гладков

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/04/1069623004_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb9b917df6ac41fbd110c5d554581ace.jpg

Ситуация в Красноармейске планомерно ухудшается для противника, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."В центре внимания сейчас Красноармейско-Димитровская агломерация. Там, если кратко, можно сказать, что противник находится в окружении, наши подразделения его продолжают перемалывать. В самом Красноармейске уже более 75 процентов территории самого города находится под контролем наших Вооружённых сил. И ситуация планомерно для противника ухудшается", — рассказал он.Красноармейск и Димитров (укр. названия — Покровск и Мирноград — Ред.) составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.Украинские военные уже говорят о потере Украиной контроля над Красноармейском. "Вышли с позиции, живы-здоровы. Смогли выйти на связь. К сожалению, с неутешительными новостями, Покровск мы полностью потеряли. Ситуация катастрофическая, проход, по которому можно отступить из Мирнограда, составляет примерно 1,8 км, это без серой зоны, при этом в районе Мирнограда и Ровного враг пытается ещё больше сузить этот коридор", — заявил 21 ноября украинский военный Владислав Потоцкий после выхода из города.К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо подразделения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. За минувшие сутки российские бойцы отразили шесть атак украинских военных, пытавшихся деблокировать окружённые формирования в этой агломерации.Потери противника составили до 50 человек, танк и два бронетранспортера М113 американского производства.Ранее ГУР Минобороны Украины попыталось высадить десант в Красноармейске. После высадки украинские спецназовцы были уничтожены. Выжить удалось лишь одному военнослужащему, который попал в плен.Обстрелы и налётыУтром 22 ноября Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 16 БПЛА – над территорией Ростовской области, 15 БПЛА – над территорией Самарской области, 15 БПЛА – над территорией Саратовской области, 13 БПЛА – над территорией Республики Крым, 3 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 3 БПЛА – над территорией Курской области, 2 БПЛА – над территорией Воронежской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Брянской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России один удар, выпустив один снаряд на докучаевском направлении. Сведений о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ повреждены 1 автомобиль и 10 жилых домостроений.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 3; Великая Лепетиха — 2; Князе-Григоровка — 3; Малая Лепетиха — 2; Малокаховка — 4; Новая Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Малая Лепетиха и Алёшки.Утром 22 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе посёлок Октябрьский подвергся атакам 3 беспилотников, 2 из которых подавлены. Повреждено помещение социального объекта", — указывалось в сводке.В Борисовском округе село Грузское атаковано 3 беспилотниками."В результате удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён. Кроме того, поздно вечером после сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся автомобиль — возгорание ликвидировано", — сообщал Гладков.В Валуйском округе по сёлам Двулучное, Казинка и Ураево совершены атаки 3 беспилотников, 2 из которых сбиты и подавлены. Последствий нет.В Волоконовском округе по селу Борисовка с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждены 3 частных дома.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Глотово, Дроновка, Козинка, Пороз, Рождественка и хутору Масычево выпущено 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 6 беспилотников."В селе Глотово от детонации FPV-дрона во дворе домовладения пострадал мирный житель. Мужчина, отпущенный на амбулаторное лечение, повторно обратился за медицинской помощью поздно вечером. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. В доме повреждено остекление", — писал губернатор.В хуторе Масычево повреждена машина. Поздно вечером в городе Грайворон от удара дрона огнём уничтожены 2 автомобиля.В Шебекинском округе сёла Муром и Новая Таволжанка атакованы 4 беспилотниками, 3 из которых подавлены и сбиты."В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на автомобиль погибли супруги. Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил ранения. Ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии находится в отделении реанимации детской областной клинической больницы. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", — сообщил губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее об оценке Путиным плана Трампа — в статье Павла Котова "Путин впервые про план Трампа: проблема Украины будет решена - мирным или военным путём".

https://ukraina.ru/20251122/tramp-napomnil-zelenskomu-o-zime-toshnotvornyy-ton-i-vizit-generalov-khronika-sobytiy-na-utro-22-1072020322.html

https://ukraina.ru/20251121/kapitulyatsiya-ili-golodnaya-smert-ssha-postavili-zelenskomu-ultimatum-on-otvetil-itogi-21-noyabrya-1071999700.html

донецкая народная республика

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Красноармейск (укр Красноармейск (укр 2025-11-22T13:00 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, денис пушилин, вячеслав гладков, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины