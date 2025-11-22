Неверный выбор: что заставило Саакашвили обратиться к Зеленскому - 22.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251122/nevernyy-vybor-chto-zastavilo-saakashvili-obratitsya-k-zelenskomu-1072002721.html
Неверный выбор: что заставило Саакашвили обратиться к Зеленскому
Неверный выбор: что заставило Саакашвили обратиться к Зеленскому - 22.11.2025 Украина.ру
Неверный выбор: что заставило Саакашвили обратиться к Зеленскому
Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому: он поддерживает украинские власти в коррупционном скандале и просит забрать его на Украину
2025-11-22T18:26
2025-11-22T18:27
эксклюзив
саакашвили
владимир зеленский
национальный совет реформ
мид
верховная рада
россия
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1072002599_0:8:850:486_1920x0_80_0_0_94c6e44ab8f3f803fbe8f6741636b16e.jpg
Обращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к Владимиру Зеленскому появилось в его соцсетях 13 ноября."Я пытаюсь не беспокоить вас своими вопросами, ведь у вас и так очень много работы, и я благодарен за вашу поддержку и за то, что ощущаю постоянное внимание со стороны МИД Украины, Верховной Рады, вашей Администрации и Уполномоченного по правам человека. Но сейчас я вынужден обратиться, поскольку вчера меня перевезли из тюремной больницы, где я лечился от тяжёлого отравления, назад в тюрьму — к тому персоналу, который меня отравил", — заявил Саакашвили.Он заявил, что его якобы отравили ещё в марте 2022 года незадолго после начала СВО. Факт отравления, писал Саакашвили, "установили американские и немецкие лаборатории".По словам Саакашвили, расправы над ним якобы требовали в России."Сначала меня арестовали по абсолютно выдуманному делу, и тогдашний премьер Грузии прямо заявлял, что это дело было связано с моей активностью на Украине. В новом уголовном деле, которое недавно возбудили против меня, меня вместе с другими обвиняют в саботаже в пользу иностранного государства. В материалах этого дела содержатся ваши заявления, а также заявления Михаила Подоляка. Т.е. незаконная грузинская власть прямо объявляет Украину вражеским иностранным государством", — жаловался Саакашвили Зеленскому.Таким образом, подчёркивал он, "абсолютно очевидно", что его судьба связана с СВО."Я — гражданин Украины и глава Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, где имел честь работать под вашим руководством. Я хочу попросить вас так же, как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как главу Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями", — просил Саакашвили.В двух других записях он выражал поддержку украинской власти в связи с коррупционным скандалом."Враги Украины потирают руки из-за коррупционного скандала в Киеве. Конечно, речь идёт об очень серьёзном преступлении, но я хочу призвать всех не терять баланс и сосредоточиться на главном задании — спасении и победе Украины. Не стоит усиливать и без того оголтелую российскую пропаганду. Дело передано в суд. Президент принимает меры и готов слушать общество, а разборки оставим на потом. Говорю это как человек, который много времени работал над искоренением коррупции и в Грузии, и на Украине", — писал Саакашвили в соцсети X 14 ноября, называя себя "путинским пленным" и "патриотом Украины", гражданство которой для него является "единственным".Украинцы этот порыв не оценили."А вы не думали, что красть в таких размерах у воюющей страны, когда парни из последних сил держат фронт, а люди в тылу сидят без света и тепла — это уже за границами человечности. Те зелёные мрази, которых вы тут защищаете — просто враги Украины и воры. И покрывает всё это Зеленский", — гласил первый же комментарий под записью.Ещё одна пользовательница припомнила дестабилизирующую деятельность Саакашвили, например "МихоМайдан".Но Саакашвили и не думал сдаваться в деле похвалы Зеленскому и защиты украинской власти."Украинское общество продемонстрировало настоящий высший пилотаж зрелости. Оно не поддалось абсолютно бездарным и провокационным призывам выходить на протесты в нынешних условиях. Украинцы искренне ненавидят коррупцию, но в то же время чётко понимают, где проходит граница между существованием государства и его исчезновением. Сформировался общественный консенсус, и это даёт всем нам огромную надежду. И, естественно, возлагает особенную ответственность на власть", — указывал он в своей записи от 19 ноября.И здесь украинцы не поддержали его и снова напомнили Саакашвили, как сам он организовывал акции протеста в 2017–2018 годах. Хотя и были некоторые пользователи, которые всё же выступили за обмен политика.Власть Украины на заявление не отреагировала: сейчас у неё другие заботы. Что же до Грузии, то там заявили: Саакашвили в Грузию отправил Зеленский, чтобы испортить отношения с Россией и разжечь конфликт."Саакашвили сюда привезло украинское руководство. Именно Зеленский привёз Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну", — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 14 ноября.Он добавил, что Зеленский вместе с президентом Молдавии Майей Санду и послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским целенаправленно раскачивали ситуацию в стране и лгали о якобы плохом самочувствии бывшего грузинского президента."Они нагло смотрели грузинскому народу в глаза и обманывали его. Всё это закончилось, он находится в учреждении исполнения наказаний, где и должен быть. &lt;…&gt; Мы шаг за шагом отражали эти атаки и пришли к тому, что дали должный ответ всем, кто привёз Саакашвили в страну", — подытожил Папуашвили.Заключение Саакашвили уже становилось предметом спора между Украиной и Грузией. В июле 2023 года Зеленский заявил, что "Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей". Он также поручил министерству иностранных дел Украины вызвать посла Грузии для выражения решительного протеста и попросить его покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.Также Украина выразила готовность в срочном порядке обсудить вопрос о передаче Саакашвили Киеву для лечения."Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили на Украину", — заявил Зеленский.В МИД Грузии решение отправить грузинского посла в Тбилиси назвали вмешательством во внутренние дела страны."Решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Дальнейшее обострение двусторонних отношений заведёт ситуацию в тупик", — указывалось в заявлении министерства иностранных дел Грузии.В общем, даже находясь под арестом, Саакашвили умудрился испортить отношения между Грузией и Украиной.Но зачем он вообще прибыл в Грузию? Почему поменял уютное кресло главы Исполнительного комитета Национального совета реформ на Украине на тюремную камеру и больничную койку в Грузии?Для того чтобы понять это, нужно обратить внимание на даты. Саакашвили нелегально прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. Задержали его 1 октября, когда стало известно, что он находится в Батуми.За два дня до прибытия в страну — 27 сентября — он заявил, что взял билет в Грузию, чтобы "защищать ваше (грузинское — ред.) волеизъявление" — тогда 2 октября в Грузии проходили местные выборы. При этом менее чем за год до этого — 1 ноября 2020 года — Саакашвили заявлял, что его не интересует должность премьер-министра Грузии."Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины трижды, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии", — рассказал он в 2020 году после окончания парламентских выборов, отметив, что его волнует лишь то, что он не может вернуться домой.Т.е. тогда Саакашвили осознавал, чем чреват его визит в Грузию, и не рисковал туда ехать.Что же случилось за год? Ответ можно найти в западных СМИ, которые уверяют: именно из-за высокомерия администрации президента США Джо Байдена, проявленного в 2021 году, власти России приняли решение о подготовке к специальной военной операции."После апреля 2021 года Владимир Путин разумно пришёл к выводу, что Байден никогда не захочет достичь с ним соглашения по Украине, которое в достаточной степени отвечало бы его интересам. И учитывая, что Соединённые Штаты и их европейские союзники увеличивали свою поддержку возможностей Украины в области обороны, разведки, кибербезопасности и обеспечения безопасности, Путин, возможно, рассчитал, что ему нужно вводить войска, пока у него ещё есть такая возможность", — писало издание Foreign Affairs в 2023 году.По мнению американских аналитиков, которых опросило издание, президент России Владимир Путин был открыт к компромиссам, но после того, как в ответ на проведение учений у украинской границы США не стали обсуждать внеблоковый статус Украины, а лишь сильнее начали накачивать её оружием, Путин понял, что договариваться с Западом не о чем.Примечательно, что сам Путин в декабре 2024 года на совмещённой прямой линии и пресс-конференции отметил, что решение об СВО нужно было принимать раньше."Если бы можно было посмотреть, зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чём бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше. Дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать, когда ситуация для нас ухудшится", — указывал президент России.У Саакашвили были обширные связи в США, и он мог получать оттуда экспертные мнения и даже некоторые американские разведданные. Примечательно, что украинские чиновники заявили: к боевым действиям Украина начала готовиться как минимум за год до начала проведения спецоперации."Мы готовились, и готовились так, чтобы всё, что касается связи, что касается информации, должно было работать на 100 %. Представляете, первый день войны и у вас нет мобильной связи, интернета, у вас нет телевидения. И вы находитесь... Условно говоря, современный человек во тьме находится. Проводных телефонов уже нет, куда вы можете позвонить, взять какую-то информацию. Это для нас была фундаментальнейшая вещь, которую мы держали по поручению президента ещё где-то... Ну, мы этим занимались где-то год-полтора — чтобы всё работало &lt;...&gt; Связь, информация — это одна из фундаментальнейших вещей современной войны", — заявил в мае 2022 года тогда ещё секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Таким образом, Украина усиленно начала готовиться к боевым действиям за год-полтора до их начала. И это тем более знал Саакашвили со своими-то связями на Украине.В итоге Саакашвили оказался перед выбором: остаться на Украине и с, как он полагал, большой долей вероятности попасть в плен к российским войскам (а в России к нему накопились вопросы с 2008 года), либо рискнуть и прибыть в Грузию накануне местных выборов, дестабилизировав обстановку и, возможно, произвести "Революцию роз-2". Вероятность победы в Грузии Саакашвили также оценивал высокой.Но всё случилось не так, как он думал. Сейчас, когда заговорили о мире на Украине, Саакашвили снова почувствовал момент и запросился в Киев или милую его сердцу Одессу. Но украинским властям не до бывшего президента Грузии. У них и своих проблем хватает.Читайте также: Конец с троллингом. "Цветные революции" закончились там же, где начались - в Грузии
россия
грузия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1072002599_51:0:786:551_1920x0_80_0_0_ff1c99c11f26546e62364af9a326cea0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, саакашвили, владимир зеленский, национальный совет реформ, мид, верховная рада, россия, грузия
Эксклюзив, Саакашвили, Владимир Зеленский, Национальный совет реформ, МИД, Верховная Рада, Россия, Грузия

Неверный выбор: что заставило Саакашвили обратиться к Зеленскому

18:26 22.11.2025 (обновлено: 18:27 22.11.2025)
 
© X / Mikheil SaakashviliСаакашвили
Саакашвили - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© X / Mikheil Saakashvili
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому: он поддерживает украинские власти в коррупционном скандале и просит забрать его на Украину
Обращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к Владимиру Зеленскому появилось в его соцсетях 13 ноября.
"Я пытаюсь не беспокоить вас своими вопросами, ведь у вас и так очень много работы, и я благодарен за вашу поддержку и за то, что ощущаю постоянное внимание со стороны МИД Украины, Верховной Рады, вашей Администрации и Уполномоченного по правам человека. Но сейчас я вынужден обратиться, поскольку вчера меня перевезли из тюремной больницы, где я лечился от тяжёлого отравления, назад в тюрьму — к тому персоналу, который меня отравил", — заявил Саакашвили.
Он заявил, что его якобы отравили ещё в марте 2022 года незадолго после начала СВО. Факт отравления, писал Саакашвили, "установили американские и немецкие лаборатории".
По словам Саакашвили, расправы над ним якобы требовали в России.
"Сначала меня арестовали по абсолютно выдуманному делу, и тогдашний премьер Грузии прямо заявлял, что это дело было связано с моей активностью на Украине. В новом уголовном деле, которое недавно возбудили против меня, меня вместе с другими обвиняют в саботаже в пользу иностранного государства. В материалах этого дела содержатся ваши заявления, а также заявления Михаила Подоляка. Т.е. незаконная грузинская власть прямо объявляет Украину вражеским иностранным государством", — жаловался Саакашвили Зеленскому.
Таким образом, подчёркивал он, "абсолютно очевидно", что его судьба связана с СВО.
"Я — гражданин Украины и глава Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, где имел честь работать под вашим руководством. Я хочу попросить вас так же, как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как главу Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями", — просил Саакашвили.
В двух других записях он выражал поддержку украинской власти в связи с коррупционным скандалом.
"Враги Украины потирают руки из-за коррупционного скандала в Киеве. Конечно, речь идёт об очень серьёзном преступлении, но я хочу призвать всех не терять баланс и сосредоточиться на главном задании — спасении и победе Украины. Не стоит усиливать и без того оголтелую российскую пропаганду. Дело передано в суд. Президент принимает меры и готов слушать общество, а разборки оставим на потом. Говорю это как человек, который много времени работал над искоренением коррупции и в Грузии, и на Украине", — писал Саакашвили в соцсети X 14 ноября, называя себя "путинским пленным" и "патриотом Украины", гражданство которой для него является "единственным".
Украинцы этот порыв не оценили.
"А вы не думали, что красть в таких размерах у воюющей страны, когда парни из последних сил держат фронт, а люди в тылу сидят без света и тепла — это уже за границами человечности. Те зелёные мрази, которых вы тут защищаете — просто враги Украины и воры. И покрывает всё это Зеленский", — гласил первый же комментарий под записью.
Ещё одна пользовательница припомнила дестабилизирующую деятельность Саакашвили, например "МихоМайдан".
Но Саакашвили и не думал сдаваться в деле похвалы Зеленскому и защиты украинской власти.
"Украинское общество продемонстрировало настоящий высший пилотаж зрелости. Оно не поддалось абсолютно бездарным и провокационным призывам выходить на протесты в нынешних условиях. Украинцы искренне ненавидят коррупцию, но в то же время чётко понимают, где проходит граница между существованием государства и его исчезновением. Сформировался общественный консенсус, и это даёт всем нам огромную надежду. И, естественно, возлагает особенную ответственность на власть", — указывал он в своей записи от 19 ноября.
И здесь украинцы не поддержали его и снова напомнили Саакашвили, как сам он организовывал акции протеста в 2017–2018 годах. Хотя и были некоторые пользователи, которые всё же выступили за обмен политика.
Власть Украины на заявление не отреагировала: сейчас у неё другие заботы. Что же до Грузии, то там заявили: Саакашвили в Грузию отправил Зеленский, чтобы испортить отношения с Россией и разжечь конфликт.
"Саакашвили сюда привезло украинское руководство. Именно Зеленский привёз Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну", — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 14 ноября.
Он добавил, что Зеленский вместе с президентом Молдавии Майей Санду и послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским целенаправленно раскачивали ситуацию в стране и лгали о якобы плохом самочувствии бывшего грузинского президента.
"Они нагло смотрели грузинскому народу в глаза и обманывали его. Всё это закончилось, он находится в учреждении исполнения наказаний, где и должен быть. <…> Мы шаг за шагом отражали эти атаки и пришли к тому, что дали должный ответ всем, кто привёз Саакашвили в страну", — подытожил Папуашвили.
Заключение Саакашвили уже становилось предметом спора между Украиной и Грузией. В июле 2023 года Зеленский заявил, что "Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей". Он также поручил министерству иностранных дел Украины вызвать посла Грузии для выражения решительного протеста и попросить его покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.
Также Украина выразила готовность в срочном порядке обсудить вопрос о передаче Саакашвили Киеву для лечения.
"Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили на Украину", — заявил Зеленский.
В МИД Грузии решение отправить грузинского посла в Тбилиси назвали вмешательством во внутренние дела страны.
"Решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Дальнейшее обострение двусторонних отношений заведёт ситуацию в тупик", — указывалось в заявлении министерства иностранных дел Грузии.
В общем, даже находясь под арестом, Саакашвили умудрился испортить отношения между Грузией и Украиной.
Но зачем он вообще прибыл в Грузию? Почему поменял уютное кресло главы Исполнительного комитета Национального совета реформ на Украине на тюремную камеру и больничную койку в Грузии?
Для того чтобы понять это, нужно обратить внимание на даты. Саакашвили нелегально прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. Задержали его 1 октября, когда стало известно, что он находится в Батуми.
За два дня до прибытия в страну — 27 сентября — он заявил, что взял билет в Грузию, чтобы "защищать ваше (грузинское — ред.) волеизъявление" — тогда 2 октября в Грузии проходили местные выборы. При этом менее чем за год до этого — 1 ноября 2020 года — Саакашвили заявлял, что его не интересует должность премьер-министра Грузии.
"Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины трижды, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии", — рассказал он в 2020 году после окончания парламентских выборов, отметив, что его волнует лишь то, что он не может вернуться домой.
Т.е. тогда Саакашвили осознавал, чем чреват его визит в Грузию, и не рисковал туда ехать.
Что же случилось за год? Ответ можно найти в западных СМИ, которые уверяют: именно из-за высокомерия администрации президента США Джо Байдена, проявленного в 2021 году, власти России приняли решение о подготовке к специальной военной операции.
"После апреля 2021 года Владимир Путин разумно пришёл к выводу, что Байден никогда не захочет достичь с ним соглашения по Украине, которое в достаточной степени отвечало бы его интересам. И учитывая, что Соединённые Штаты и их европейские союзники увеличивали свою поддержку возможностей Украины в области обороны, разведки, кибербезопасности и обеспечения безопасности, Путин, возможно, рассчитал, что ему нужно вводить войска, пока у него ещё есть такая возможность", — писало издание Foreign Affairs в 2023 году.
По мнению американских аналитиков, которых опросило издание, президент России Владимир Путин был открыт к компромиссам, но после того, как в ответ на проведение учений у украинской границы США не стали обсуждать внеблоковый статус Украины, а лишь сильнее начали накачивать её оружием, Путин понял, что договариваться с Западом не о чем.
Примечательно, что сам Путин в декабре 2024 года на совмещённой прямой линии и пресс-конференции отметил, что решение об СВО нужно было принимать раньше.
"Если бы можно было посмотреть, зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чём бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше. Дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать, когда ситуация для нас ухудшится", — указывал президент России.
У Саакашвили были обширные связи в США, и он мог получать оттуда экспертные мнения и даже некоторые американские разведданные. Примечательно, что украинские чиновники заявили: к боевым действиям Украина начала готовиться как минимум за год до начала проведения спецоперации.
"Мы готовились, и готовились так, чтобы всё, что касается связи, что касается информации, должно было работать на 100 %. Представляете, первый день войны и у вас нет мобильной связи, интернета, у вас нет телевидения. И вы находитесь... Условно говоря, современный человек во тьме находится. Проводных телефонов уже нет, куда вы можете позвонить, взять какую-то информацию. Это для нас была фундаментальнейшая вещь, которую мы держали по поручению президента ещё где-то... Ну, мы этим занимались где-то год-полтора — чтобы всё работало <...> Связь, информация — это одна из фундаментальнейших вещей современной войны", — заявил в мае 2022 года тогда ещё секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Таким образом, Украина усиленно начала готовиться к боевым действиям за год-полтора до их начала. И это тем более знал Саакашвили со своими-то связями на Украине.
В итоге Саакашвили оказался перед выбором: остаться на Украине и с, как он полагал, большой долей вероятности попасть в плен к российским войскам (а в России к нему накопились вопросы с 2008 года), либо рискнуть и прибыть в Грузию накануне местных выборов, дестабилизировав обстановку и, возможно, произвести "Революцию роз-2". Вероятность победы в Грузии Саакашвили также оценивал высокой.
Но всё случилось не так, как он думал. Сейчас, когда заговорили о мире на Украине, Саакашвили снова почувствовал момент и запросился в Киев или милую его сердцу Одессу. Но украинским властям не до бывшего президента Грузии. У них и своих проблем хватает.
Читайте также: Конец с троллингом. "Цветные революции" закончились там же, где начались - в Грузии
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСаакашвилиВладимир ЗеленскийНациональный совет реформМИДВерховная РадаРоссияГрузия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00"Придется рвать оборону ВСУ": военный обозреватель про обстановку в районе Гуляйполя
18:26Неверный выбор: что заставило Саакашвили обратиться к Зеленскому
18:25Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
18:01Зеленский и лидеры ЕС хотят переписать мирный план Трампа до дедлайна — Bloomberg
18:00Узкий круг ограниченных лиц: Украина составила делегацию и исключила европейцев. Итоги 22 ноября
18:00Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов
17:35ВСУ ударили по жилому району Энергодара и Валуйкам в Белгородской области, ранены мирные жители
17:03Ермак возглавит украинскую делегацию на мирных переговорах в Швейцарии
16:43Рада не поддержит "мирный план" Трампа, "поразительная ситуация" на Украине. Главные новости на 16:45
16:12На Украине объявили в розыск Миндича и Цукермана
15:50"Герани" ударили по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией в Одесской области — видео
15:31ВСУ пытаются бежать с позиций в Константиновке, ВС РФ зачистили крупный "опорник" — Кимаковский
15:10ВСУ просят "коридор на выход", продвижение под Красным Лиманом. Главные события на фронте на 15:10
14:31"Молнии" громят ВСУ, снижение уровня мошенничества, стрельба у рождественской елки. Главное на 14:30
14:13Трамп назначил нового спецпредставителя по Украине — The Guardian
14:00Что делают коммунисты в США и от чего зависит отношение Трампа к Путину – американец Хелали
13:06ВС РФ освободили Звановку в ДНР и село Новое Запорожье в Запорожской области — Минобороны
13:00Ситуация в Красноармейске, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 22 ноября
12:40Как Зеленский и его клика пытаются переформировать мирный план Трампа
12:34Капремонт жилых домов и молодежного центра: про события в "новых" регионах сообщает тг-канал Украина.ру
Лента новостейМолния