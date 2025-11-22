https://ukraina.ru/20251122/nevernyy-vybor-chto-zastavilo-saakashvili-obratitsya-k-zelenskomu-1072002721.html

Неверный выбор: что заставило Саакашвили обратиться к Зеленскому

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому: он поддерживает украинские власти в коррупционном скандале и просит забрать его на Украину

Обращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к Владимиру Зеленскому появилось в его соцсетях 13 ноября."Я пытаюсь не беспокоить вас своими вопросами, ведь у вас и так очень много работы, и я благодарен за вашу поддержку и за то, что ощущаю постоянное внимание со стороны МИД Украины, Верховной Рады, вашей Администрации и Уполномоченного по правам человека. Но сейчас я вынужден обратиться, поскольку вчера меня перевезли из тюремной больницы, где я лечился от тяжёлого отравления, назад в тюрьму — к тому персоналу, который меня отравил", — заявил Саакашвили.Он заявил, что его якобы отравили ещё в марте 2022 года незадолго после начала СВО. Факт отравления, писал Саакашвили, "установили американские и немецкие лаборатории".По словам Саакашвили, расправы над ним якобы требовали в России."Сначала меня арестовали по абсолютно выдуманному делу, и тогдашний премьер Грузии прямо заявлял, что это дело было связано с моей активностью на Украине. В новом уголовном деле, которое недавно возбудили против меня, меня вместе с другими обвиняют в саботаже в пользу иностранного государства. В материалах этого дела содержатся ваши заявления, а также заявления Михаила Подоляка. Т.е. незаконная грузинская власть прямо объявляет Украину вражеским иностранным государством", — жаловался Саакашвили Зеленскому.Таким образом, подчёркивал он, "абсолютно очевидно", что его судьба связана с СВО."Я — гражданин Украины и глава Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, где имел честь работать под вашим руководством. Я хочу попросить вас так же, как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как главу Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями", — просил Саакашвили.В двух других записях он выражал поддержку украинской власти в связи с коррупционным скандалом."Враги Украины потирают руки из-за коррупционного скандала в Киеве. Конечно, речь идёт об очень серьёзном преступлении, но я хочу призвать всех не терять баланс и сосредоточиться на главном задании — спасении и победе Украины. Не стоит усиливать и без того оголтелую российскую пропаганду. Дело передано в суд. Президент принимает меры и готов слушать общество, а разборки оставим на потом. Говорю это как человек, который много времени работал над искоренением коррупции и в Грузии, и на Украине", — писал Саакашвили в соцсети X 14 ноября, называя себя "путинским пленным" и "патриотом Украины", гражданство которой для него является "единственным".Украинцы этот порыв не оценили."А вы не думали, что красть в таких размерах у воюющей страны, когда парни из последних сил держат фронт, а люди в тылу сидят без света и тепла — это уже за границами человечности. Те зелёные мрази, которых вы тут защищаете — просто враги Украины и воры. И покрывает всё это Зеленский", — гласил первый же комментарий под записью.Ещё одна пользовательница припомнила дестабилизирующую деятельность Саакашвили, например "МихоМайдан".Но Саакашвили и не думал сдаваться в деле похвалы Зеленскому и защиты украинской власти."Украинское общество продемонстрировало настоящий высший пилотаж зрелости. Оно не поддалось абсолютно бездарным и провокационным призывам выходить на протесты в нынешних условиях. Украинцы искренне ненавидят коррупцию, но в то же время чётко понимают, где проходит граница между существованием государства и его исчезновением. Сформировался общественный консенсус, и это даёт всем нам огромную надежду. И, естественно, возлагает особенную ответственность на власть", — указывал он в своей записи от 19 ноября.И здесь украинцы не поддержали его и снова напомнили Саакашвили, как сам он организовывал акции протеста в 2017–2018 годах. Хотя и были некоторые пользователи, которые всё же выступили за обмен политика.Власть Украины на заявление не отреагировала: сейчас у неё другие заботы. Что же до Грузии, то там заявили: Саакашвили в Грузию отправил Зеленский, чтобы испортить отношения с Россией и разжечь конфликт."Саакашвили сюда привезло украинское руководство. Именно Зеленский привёз Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну", — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 14 ноября.Он добавил, что Зеленский вместе с президентом Молдавии Майей Санду и послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским целенаправленно раскачивали ситуацию в стране и лгали о якобы плохом самочувствии бывшего грузинского президента."Они нагло смотрели грузинскому народу в глаза и обманывали его. Всё это закончилось, он находится в учреждении исполнения наказаний, где и должен быть. <…> Мы шаг за шагом отражали эти атаки и пришли к тому, что дали должный ответ всем, кто привёз Саакашвили в страну", — подытожил Папуашвили.Заключение Саакашвили уже становилось предметом спора между Украиной и Грузией. В июле 2023 года Зеленский заявил, что "Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей". Он также поручил министерству иностранных дел Украины вызвать посла Грузии для выражения решительного протеста и попросить его покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.Также Украина выразила готовность в срочном порядке обсудить вопрос о передаче Саакашвили Киеву для лечения."Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили на Украину", — заявил Зеленский.В МИД Грузии решение отправить грузинского посла в Тбилиси назвали вмешательством во внутренние дела страны."Решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Дальнейшее обострение двусторонних отношений заведёт ситуацию в тупик", — указывалось в заявлении министерства иностранных дел Грузии.В общем, даже находясь под арестом, Саакашвили умудрился испортить отношения между Грузией и Украиной.Но зачем он вообще прибыл в Грузию? Почему поменял уютное кресло главы Исполнительного комитета Национального совета реформ на Украине на тюремную камеру и больничную койку в Грузии?Для того чтобы понять это, нужно обратить внимание на даты. Саакашвили нелегально прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. Задержали его 1 октября, когда стало известно, что он находится в Батуми.За два дня до прибытия в страну — 27 сентября — он заявил, что взял билет в Грузию, чтобы "защищать ваше (грузинское — ред.) волеизъявление" — тогда 2 октября в Грузии проходили местные выборы. При этом менее чем за год до этого — 1 ноября 2020 года — Саакашвили заявлял, что его не интересует должность премьер-министра Грузии."Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины трижды, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии", — рассказал он в 2020 году после окончания парламентских выборов, отметив, что его волнует лишь то, что он не может вернуться домой.Т.е. тогда Саакашвили осознавал, чем чреват его визит в Грузию, и не рисковал туда ехать.Что же случилось за год? Ответ можно найти в западных СМИ, которые уверяют: именно из-за высокомерия администрации президента США Джо Байдена, проявленного в 2021 году, власти России приняли решение о подготовке к специальной военной операции."После апреля 2021 года Владимир Путин разумно пришёл к выводу, что Байден никогда не захочет достичь с ним соглашения по Украине, которое в достаточной степени отвечало бы его интересам. И учитывая, что Соединённые Штаты и их европейские союзники увеличивали свою поддержку возможностей Украины в области обороны, разведки, кибербезопасности и обеспечения безопасности, Путин, возможно, рассчитал, что ему нужно вводить войска, пока у него ещё есть такая возможность", — писало издание Foreign Affairs в 2023 году.По мнению американских аналитиков, которых опросило издание, президент России Владимир Путин был открыт к компромиссам, но после того, как в ответ на проведение учений у украинской границы США не стали обсуждать внеблоковый статус Украины, а лишь сильнее начали накачивать её оружием, Путин понял, что договариваться с Западом не о чем.Примечательно, что сам Путин в декабре 2024 года на совмещённой прямой линии и пресс-конференции отметил, что решение об СВО нужно было принимать раньше."Если бы можно было посмотреть, зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чём бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше. Дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать, когда ситуация для нас ухудшится", — указывал президент России.У Саакашвили были обширные связи в США, и он мог получать оттуда экспертные мнения и даже некоторые американские разведданные. Примечательно, что украинские чиновники заявили: к боевым действиям Украина начала готовиться как минимум за год до начала проведения спецоперации."Мы готовились, и готовились так, чтобы всё, что касается связи, что касается информации, должно было работать на 100 %. Представляете, первый день войны и у вас нет мобильной связи, интернета, у вас нет телевидения. И вы находитесь... Условно говоря, современный человек во тьме находится. Проводных телефонов уже нет, куда вы можете позвонить, взять какую-то информацию. Это для нас была фундаментальнейшая вещь, которую мы держали по поручению президента ещё где-то... Ну, мы этим занимались где-то год-полтора — чтобы всё работало <...> Связь, информация — это одна из фундаментальнейших вещей современной войны", — заявил в мае 2022 года тогда ещё секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Таким образом, Украина усиленно начала готовиться к боевым действиям за год-полтора до их начала. И это тем более знал Саакашвили со своими-то связями на Украине.В итоге Саакашвили оказался перед выбором: остаться на Украине и с, как он полагал, большой долей вероятности попасть в плен к российским войскам (а в России к нему накопились вопросы с 2008 года), либо рискнуть и прибыть в Грузию накануне местных выборов, дестабилизировав обстановку и, возможно, произвести "Революцию роз-2". Вероятность победы в Грузии Саакашвили также оценивал высокой.Но всё случилось не так, как он думал. Сейчас, когда заговорили о мире на Украине, Саакашвили снова почувствовал момент и запросился в Киев или милую его сердцу Одессу. Но украинским властям не до бывшего президента Грузии. У них и своих проблем хватает.Читайте также: Конец с троллингом. "Цветные революции" закончились там же, где начались - в Грузии

