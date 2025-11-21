Путин зажал европейцев - экс-советник НАТО - 21.11.2025 Украина.ру
Путин зажал европейцев - экс-советник НАТО
Европейские антагонисты России зажаты в углу Владимиром Путиным, который в значительной степени добился реализации целей СВО. Об этом 20 ноября в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший советник НАТО - отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо
Жак Бо (Jacques Baud) обратил внимание на реализацию заявленных Владимиром Путиным целей проведения специальной военной операции России на украинской территории. Полковник напомнил, что демилитаризация означает ликвидацию военного потенциала противника, а не захват территории или что-то иное. "Русская военная доктрина основана на уничтожении потенциала. Как сказал бы Клаузеевиц, "мы должны уничтожить военный потенциал", - отметил швейцарский полковник, упомянув великого прусского военного теоретика. Бо уверен, что Россия влияет на западные планы относительно Украины. ВС РФ создают реалии на земле, что является сильным аргументом в переговорной позиции Москвы."Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя", — сказал швейцарский полковник.Бо уверен, что политики европейских государств противятся достижению мира на Украине, пытаясь отстаивать свои интересы, неприемлемые для Кремля. "Европейцы не хотят никаких переговоров", - сказал бывший советник НАТО, говоря о позиции лидеров Евросоюза и вышедшей из него Британии. Он подчеркнул, что "Европейский союз практически не предпринял никаких действий для политического решения конфликта и это причина, по которой администрация Трампа даже не рассматривает возможность приглашения европейцев за стол переговоров".Армия России тем временем двигается вперёд, заметил эксперт. Бо написал книгу, в которой обстоятельно изложил свой взгляд на происходящие в Европе события, включая специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ускоренное принятие мирного плана, провалы ВСУ, большой успех ВС РФ. Хроника событий на утро 21 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Путин зажал европейцев - экс-советник НАТО

11:39 21.11.2025 (обновлено: 11:47 21.11.2025)
 
Европейские антагонисты России зажаты в углу Владимиром Путиным, который в значительной степени добился реализации целей СВО. Об этом 20 ноября в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший советник НАТО - отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо
Жак Бо (Jacques Baud) обратил внимание на реализацию заявленных Владимиром Путиным целей проведения специальной военной операции России на украинской территории. Полковник напомнил, что демилитаризация означает ликвидацию военного потенциала противника, а не захват территории или что-то иное.
"Русская военная доктрина основана на уничтожении потенциала. Как сказал бы Клаузеевиц, "мы должны уничтожить военный потенциал", - отметил швейцарский полковник, упомянув великого прусского военного теоретика.
Бо уверен, что Россия влияет на западные планы относительно Украины. ВС РФ создают реалии на земле, что является сильным аргументом в переговорной позиции Москвы.
"Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя", — сказал швейцарский полковник.
Бо уверен, что политики европейских государств противятся достижению мира на Украине, пытаясь отстаивать свои интересы, неприемлемые для Кремля.
"Европейцы не хотят никаких переговоров", - сказал бывший советник НАТО, говоря о позиции лидеров Евросоюза и вышедшей из него Британии.
Он подчеркнул, что "Европейский союз практически не предпринял никаких действий для политического решения конфликта и это причина, по которой администрация Трампа даже не рассматривает возможность приглашения европейцев за стол переговоров".
Армия России тем временем двигается вперёд, заметил эксперт.
Бо написал книгу, в которой обстоятельно изложил свой взгляд на происходящие в Европе события, включая специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ускоренное принятие мирного плана, провалы ВСУ, большой успех ВС РФ. Хроника событий на утро 21 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
