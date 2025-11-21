https://ukraina.ru/20251121/putin-zazhal-evropeytsev---eks-sovetnik-nato-1071963045.html

Путин зажал европейцев - экс-советник НАТО

Европейские антагонисты России зажаты в углу Владимиром Путиным, который в значительной степени добился реализации целей СВО. Об этом 20 ноября в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший советник НАТО - отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо

2025-11-21T11:39

Жак Бо (Jacques Baud) обратил внимание на реализацию заявленных Владимиром Путиным целей проведения специальной военной операции России на украинской территории. Полковник напомнил, что демилитаризация означает ликвидацию военного потенциала противника, а не захват территории или что-то иное. "Русская военная доктрина основана на уничтожении потенциала. Как сказал бы Клаузеевиц, "мы должны уничтожить военный потенциал", - отметил швейцарский полковник, упомянув великого прусского военного теоретика. Бо уверен, что Россия влияет на западные планы относительно Украины. ВС РФ создают реалии на земле, что является сильным аргументом в переговорной позиции Москвы."Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя", — сказал швейцарский полковник.Бо уверен, что политики европейских государств противятся достижению мира на Украине, пытаясь отстаивать свои интересы, неприемлемые для Кремля. "Европейцы не хотят никаких переговоров", - сказал бывший советник НАТО, говоря о позиции лидеров Евросоюза и вышедшей из него Британии. Он подчеркнул, что "Европейский союз практически не предпринял никаких действий для политического решения конфликта и это причина, по которой администрация Трампа даже не рассматривает возможность приглашения европейцев за стол переговоров".Армия России тем временем двигается вперёд, заметил эксперт. Бо написал книгу, в которой обстоятельно изложил свой взгляд на происходящие в Европе события, включая специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ускоренное принятие мирного плана, провалы ВСУ, большой успех ВС РФ. Хроника событий на утро 21 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

