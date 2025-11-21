https://ukraina.ru/20251121/ikh-vygonyayut-tak-chtoby-ostalis-chto-skryvaetsya-v-es-za-zayavleniyami-ob-ustalosti-ot-ukrainskikh-1071935654.html

Их выгоняют так, чтобы остались. Что скрывается в ЕС за заявлениями об "усталости" от украинских беженцев

Их выгоняют так, чтобы остались. Что скрывается в ЕС за заявлениями об "усталости" от украинских беженцев - 21.11.2025 Украина.ру

Их выгоняют так, чтобы остались. Что скрывается в ЕС за заявлениями об "усталости" от украинских беженцев

После отмены Украиной запрета на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет, не прекращающийся поток переселенцев в Европу значительно усилился. И если Евросоюз планирует завершить программу временной защиты беженцев в 2027 году, вероятно надеясь на окончание войны к этому времени, планы национальных правительств более долгосрочные.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0c/1069989123_71:0:1209:640_1920x0_80_0_0_47f17e3ad47e0f6b87f5ca396f63cb6f.jpg

Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 6,3 миллиона граждан Украины находятся в странах Европы, причем наибольшее их число приняли Германия, Польша, Чехия и Великобритания. Значительный рост числа украинских беженцев в ЕС последовал после решения Киева в августе 2025 года отменить запрет на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет. Как сообщает польская пограничная служба, если за период с января по август 2025 года в Польшу въехало 45,3 тысячи украинцев указанной возрастной группы, то за последующие два месяца их число достигло 98,5 тысячи, причем ежедневно границу пересекают порядка 1,6 тысячи человек. В Германии динамика выглядит еще более выраженной в относительных показателях: если до снятия ограничений еженедельно прибывало около 19 человек этой категории, то в октябре цифра выросла до 1,4-1,8 тысячи человек в неделю.На этом фоне в Евросоюзе продолжают действовать меры временной защиты для украинских беженцев, но национальные правительства реализуют совсем иной план.Повышать процент трудоустроенныхКанцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским попросил его прекратить массовый приток молодых украинских мужчин в ФРГ, чтобы они оставались служить своей стране. "Они нужны там", — подчеркнул Мерц, впрочем, добавил, что в Германии социальные выплаты для беженцев будут стимулировать их к трудоустройству сильнее, чем к жизни на пособие. И это дополнение ключевое.Слова Мерца, как сообщает Bild, подтверждаются конкретными мерами: с 1 апреля 2025 года вновь прибывшие граждане Украины получают сокращенное пособие, такое же, как и другие соискатели убежища. Как отмечает Минтруд Германии, нововведения ставят всех беженцев в равные условия независимо от страны происхождения. "Тем самым они будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам", — пояснили в министерстве.В настоящее время в Германии проживает около 1,1 млн украинских беженцев, из которых трудоустроены лишь 35%. С одной стороны, процент трудоустроенных в ФРГ не слишком высок, но, с другой, надо смотреть не динамику. По состоянию на конец прошлого года в Германии работало только 25% украинских беженцев. После мер, принятых весной этого года, количество трудоустроенных почти мгновенно выросло до 30%. При этом, как сообщает DW* со ссылкой на Федеральный институт демографических исследований (BiB), более половины украинских беженцев, прибывших в Германию в начале 2022 года, уже трудоустроены. Уровень занятости среди этой категории летом 2025 года составил 51% (50% среди женщин и 57% среди мужчин), причем граждане Украины демонстрируют более быструю интеграцию на рынок труда по сравнению с беженцами из других стран. Почти половина украинских детей и подростков уже хорошо владеют немецким языком, что значительно превышает показатели их родителей.Учитывая динамику и предпринимаемые меры, потенциал интеграции украинских беженцев в немецкое общество, и, что самое главное, в немецкую экономику, выглядит перспективным.Повышать вклад в ВВПСогласно данным центра изучения общественного мнения CBOS, половина жителей Польши считает, что украинские беженцы, которых в стране порядка 1 млн человек, получают от государства чрезмерную поддержку. Как сообщает Bloomberg, готовность поляков помогать беженцам за последний месяц сократилась почти в два раза — с 94% до 48%. На этом фоне фиксируется и рост преступлений на почве ненависти.Польские власти приняли решение о продлении программы поддержки украинских беженцев всего на один год. Президент страны Кароль Навроцкий во время встречи с избирателями заявил, что подписывает закон о помощи украинцам в последний раз, подчеркнув, что "на третий год после начала войны украинская община в Польше должна получать такое же отношение, как и другие национальные меньшинства". Очевидно, что логика здесь такая же, как у германских властей — постепенно уравнять украинских беженцев в правах с другими мигрантами и максимально стимулировать их к выходу на работу.С октября доступ украинцев к бесплатным медицинским услугам существенно ограничен, а в центрах коллективного размещения теперь могут проживать лишь наиболее уязвимые категории беженцев: пенсионеры, беременные женщины и люди с ограниченными возможностями. И тем не менее, выгонять их никто не собирается, а определенная поддержка сохраняется и для остальных категорий. Для трудоспособных граждан Украины, которые в Польше демонстрируют один из самых высоких показателей занятости в ЕС (69%), предлагается альтернативная поддержка: ЕС будет выделять средства на субсидирование аренды жилья и курсы польского языка.Примечательно, что, по данным статистики, украинские беженцы в прошлом году обеспечили 2,7% ВВП Польши.Повышать разницу между налогами и субсидиямиВ Чешской Республике, где общее число украинских беженцев достигло почти 400 тысяч человек, что составляет около 5% от населения страны, начиная с сентября 2025 года отмечается значительное увеличение потока прибывающих. Как сообщает чешский портал Novinky, если в начале сентября временная защита предоставлялась в среднем 1500 украинцам еженедельно, то к октябрю этот показатель вырос более чем вдвое — до 3,1 тысячи человек в неделю. Рекордным стал сентябрь, когда статус временной защиты получили 13,5 тысячи украинцев, что связывается с вступлением в силу на Украине 28 августа постановления, разрешающего выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.Лидер партии ANO и нынешний премьер-министр Андрей Бабиш, еще находясь в оппозиции указывал, что прошлое правительство Петра Фиалы "больше заботится об Украине и украинцах, чем о самих чехах". Действительно, в августе чешские власти увеличили размер гуманитарных пособий для беженцев с доходом ниже прожиточного минимума. Однако заявление Бабиша совершенно не означает, что украинские беженцы больше Чехии не нужны.Первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек, комментируя перспективы политики в отношении беженцев после смены власти, заявил: "Что касается людей, которые здесь работают, мы никогда ничего против них не имели. Напротив, я всегда поддерживал украинских работников, занятых, например, в строительной отрасли, в обрабатывающей промышленности, в сфере услуг и так далее. С другой стороны, если здесь есть люди, бежавшие от ужасов войны и нуждающиеся в помощи, особенно матери с детьми и пожилые люди, то, конечно, их нужно поддержать". По его словам, и здесь он находится в той же логике, в которой действуют его немецкие и польские коллеги, после окончания войны условия для украинцев должны быть такими же, как и для других иностранцев.Причина все так же: согласно данным Министерства труда и социальных дел Чехии, хотя официально трудоустроены лишь 40% украинцев со статусом временной защиты, объем налоговых поступлений от них более чем вдвое превышает расходы на пособия. В третьем квартале 2025 года беженцы из Украины выплатили более 337 млн евро налогов и взносов при том, что расходы на их поддержку составили около 160 млн евро. Динамика очевидна, а, учитывая все еще не слишком больше число трудоустроенных, объем получаемых налогов потенциально есть куда повышать.Для стимулирования интеграции беженцев в чешское общество год назад правительство одобрило законопроект Lex Ukrajina 7, который предоставляет украинским беженцам возможность перехода с временной защиты на специальный вид на жительство сроком на пять лет. Для этого требуется соответствие ряду критериев: отсутствие судимостей, трудоустройство, независимость от пособий, наличие жилья и обучение детей в чешской школе. Этот статус, выдаваемый по упрощенной процедуре без рассмотрения каждого заявления индивидуально, предлагает беженцам большую стабильность по сравнению с ежегодно продлеваемой временной защитой, создавая предпосылки для их долгосрочной интеграции в чешское общество при сохранении доступа к рынку труда и перспективе получения постоянного места жительства.Но есть и сложностиВ Великобритании, согласно данным на март 2025 года, находятся около 220 тысяч украинских беженцев, прибывших по специальным визовым программам и их положение некоторым образом отличается от положения в вышеперечисленных странах.Исследование Бирмингемского университета выявило, что 40% опрошенных беженцев испытывают трудности с сохранением работы и жилья из-за неопределенности с продлением виз. "Четверо из десяти, получивших убежище, говорят, что им трудно сохранить работу и жилье, потому что они не смогли доказать работодателям и арендодателям, что смогут остаться в Великобритании", — отмечается в публикации. Иначе говоря, тот факт, что приехавшим надо постоянно продлевать визы и гарантии продления нет, проблематизирует их трудоустройство, по крайней мере постоянное и на хороших позициях.Согласно последнему опросу Управления национальной статистики, около 58% работающих украинских беженцев заняты не в тех сферах, где они работали на родине, что вынуждает высококвалифицированных специалистов соглашаться на низкоквалифицированную работу. При этом, как показало исследование ONS, 80% украинских мигрантов имеют высшее образование, а многие продолжают работать удаленно на прежних местах работы или заняты неполный рабочий день.Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд в интервью The Guardian обозначила позицию правительства так: "Украинцы, проживающие в Британии, могут быть возвращены домой, если их страну признают безопасной". Она подчеркнула, что действующая программа с самого начала была временной и не предусматривает автоматического пути к постоянному проживанию. По словам министра, Великобритания намерена перейти на "датскую модель, при которой предоставление убежища не дает долговременных гарантий, а статус пересматривается регулярно".И тем не менее, граждане Украины не выражают большого желания вернуться домой и стараются найти возможность остаться в Великобритании. Согласно исследованию ONS, если в 2023 году 52% украинцев выражали желание остаться в Великобритании при условии безопасности на родине, то в прошлом году таких было уже 68%. То есть, несмотря на непростые условия, чем дольше люди остаются в стране пребывания, тем меньше они хотят обратно. Как отмечала Олеся Романченко из созданной в Великобритании гуманитарной организации "Крылья", "Мы интегрированы. Наши дети ходят в школу. У нас есть работа. У некоторых из нас появились парни".Даже если после завершения войны правительство Великобритании заставит значительную часть беженцев из Украины покинуть страну, на общеевропейскую статистику условные 100-150 тысяч человек не повлияют.По прошествии нескольких лет после начала СВО, можно уже с уверенностью говорить, что Европа, хоть и заплатила большую экономическую цену, оказывая военную поддержку Украине, нечто все же получила. Получила несколько миллионов "европейского" населения, которое в массе своей интегрируется, выходит на работу и платит налоги. Программа ЕС по поддержке украинских беженцев по идее закончится в 2027 году и к тому же году Еврокомиссия планирует перевести большинство граждан Украины в другие статусы, которые позволят остаться и работать. А кто захочет вернуться, конечно, вернется. Но много ли будет желающих?* СМИ-иноагентО том, чем закончился ряд европейских миграционных скандалов, в материале — "Украинские беженцы в Европе. Так выгоняют или нет?"

