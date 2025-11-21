https://ukraina.ru/20251121/es-v-panike-evropeyskie-lidery-ekstrenno-sobirayutsya-iz-za-amerikanskogo-plana-po-ukraine-1071984101.html
ЕС в панике: европейские лидеры экстренно собираются из-за американского плана по Украине
ЕС в панике: европейские лидеры экстренно собираются из-за американского плана по Украине
Лидеры Европейского союза в срочном порядке организуют экстренное совещание в кулуарах саммита G20 в Южной Африке. Об этом западные СМИ пишут 21 ноября
Как сообщает Financial Times, причиной стала презентованная Вашингтоном мирная инициатива по урегулированию украинского кризиса. Похоже, в Брюсселе всерьёз обеспокоены. Американский план, детали которого тщательно скрываются, явно застал европейских чиновников врасплох. Такая поспешная реакция ярко демонстрирует, кто на самом деле определяет повестку в западном лагере: решения принимаются в Вашингтоне, в то время как европейским союзникам отводится роль статистов, которых ставят перед фактом. Данная ситуация лишний раз подтверждает, что Киев и его западные спонсоры не имеют единой стратегии. В то время как США могут в одностороннем порядке продвигать свои схемы урегулирования, ЕС вынужден метаться и экстренно подстраиваться, что красноречиво говорит о вассальной зависимости Брюсселя от трансатлантических партнёров и о глубочайшем кризисе внутри самого европейского проекта.Главное к этому часу в материале Двойной удар: дипломатическая изоляция Киева и развал обороны ВСУ. Хроника событий на 13:00 21 ноября на сайте Украина.ру
