Военный грабеж мира стал нерентабельным: Ищенко о новых методах давления Вашингтона

Военный грабеж мира стал нерентабельным: Ищенко о новых методах давления Вашингтона

Военные интервенции с целью грабежа ресурсов перестали быть рентабельными. Теперь США вынуждены переходить к более изощренным методам экономического давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

новости

сша

запад

украина

ростислав ищенко

дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

экономика

аналитики

Политолог пояснил, что современные условия заставляют США искать новые формы сохранения влияния. "Поэтому наиболее выгодный вариант, когда тебе что-то приносят добровольно. А добровольно приносят те, кто от США зависят", — отметил Ищенко.Эксперт описал механизм выявления зависимых стран. "Как определить, кто зависит от США? Экспериментально. [Президент США Дональд] Трамп ввел пошлины против всех. Кто-то послал Трампа, и он ушел. А кто-то побежал с ним договариваться", — рассказал он.Ищенко подчеркнул, что такой подход стал новой нормой в международных отношениях. "Трамповская манера ведения дел для нынешнего Запада вполне нормальна. Они же пытаются сохранить гегемонию для того, чтобы компенсировать за счет других ресурсную недостаточность", — заявил политолог.Отказ от прямых военных захватов в пользу экономического принуждения свидетельствует о кризисе традиционной американской модели доминирования, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему геополитики: "Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и Ираке" на сайте Украина.ру.

2025

Новости

