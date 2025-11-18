Направленный взрыв. Повреждённый рельс под Варшавой вызывает много вопросов - 18.11.2025 Украина.ру
Направленный взрыв. Повреждённый рельс под Варшавой вызывает много вопросов
Направленный взрыв. Повреждённый рельс под Варшавой вызывает много вопросов - 18.11.2025 Украина.ру
Направленный взрыв. Повреждённый рельс под Варшавой вызывает много вопросов
18 ноября в Польше состоится заседание правительственного комитета по нацбезопасности – в связи с повреждением рельса на железной дороге Варшава-Люблин. Премьер говорит о "диверсии", но инцидент вызывает вопросы.
2025-11-18T13:49
2025-11-18T13:49
Утро 17 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск встретил у железнодорожных путей на полдороге между Варшавой и Люблином. В сопровождении министров, силовиков и железнодорожников он осматривал повреждённый рельс на одном из путей. Рельсу не хватало около метра металла, обломки которого валялись рядом. Шпалы были в порядке, щебень в насыпи под повреждённым участком рельса выглядел так же, как и под целыми, но премьер безапелляционно заявил: это диверсия!Он добавил, что речь идёт о "беспрецедентном акте диверсии" против безопасности Польши и её граждан, и что соответствующие службы приложат все усилия для задержания исполнителей независимо от того, кто является заказчиком. Туск также отметил, что отрезок железной дороги Варшава-Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для поставок западной помощи Украине.Через несколько часов министр внутренних дел Марчин Кервинский, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, министр юстиции, генеральный прокурор Вальдемар Журек и министр инфраструктуры Дариуш Климчак провели совместную пресс-конференцию, посвященную инцидентам на железнодорожной линии Варшава – Люблин.Министр внутренних дел сообщил, что в минувшие выходные произошло несколько актов саботажа. Один из них произошёл в городе Мика, и информация о нём уже подтверждена спецслужбами. "Мы можем с уверенностью утверждать, что было использовано взрывное устройство, повредившее железнодорожные пути", – заявил Марчин Кервинский.Министр сообщил, что по делу собрано "очень много доказательств", которые, "безусловно, позволят нам в кратчайшие сроки установить личности виновных в этом гнусном акте саботажа". Он подчеркнул, что были изъяты записи с камер видеонаблюдения, а также многочисленные материалы и улики, которые могут помочь установить личности преступников.Кервинский также сообщил, что в воскресенье вечером были подтверждены ещё два инцидента на участке железной дороги Варшава – Люблин. Один из них связан с повреждением железнодорожной контактной сети на участке длиной около 60 метров. В нескольких сотнях метров от места происшествия был обнаружен металлический зажим, установленный на железнодорожных путях. "Зажим был перерезан проходящим поездом. Анализ этого зажима и другого места происшествия продолжается", – пояснил он.В свою очередь, министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек объявил, что следователи начали предварительное расследование по факту диверсии и покушения на транспортную катастрофу. "На земле не будет места, где человек, сделавший это, сможет спрятаться", – заверил он. Позже представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак сообщил, что прокуратура начала расследование "актов диверсии террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры, совершенных в пользу иностранной разведки".К "антидиверсионной кампании" сразу же присоединились и другие польские министерства. Официальный представитель МИД Польши Мацей Вевюр срочно созвал брифинг и на вопрос, могут ли диверсии на польской железной дороге повлиять на дальнейшую помощь для Украины, ответил: "Наша поддержка Украины, которая борется, является безоговорочной". "Это в интересах нашего соседа – Украины, но это также в интересах Польши и, наконец, всей Европы", – подчеркнул Вевюр, добавив, что эти инциденты "не повлияют на польскую поддержку для Украины".Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что армия проверит участок протяженностью около 120 км вблизи железнодорожной линии, идущий до границы в Грубешове, а войска территориальной обороны будут патрулировать железнодорожную инфраструктуру."Мы увеличиваем привлечение войск территориальной обороны к поддержке Службы охраны железных дорог в патрулировании железнодорожных линий в восточной Польше. Особое внимание будет уделено важнейшим элементам инфраструктуры: мостам, виадукам, туннелям, станциям, разъездам и железнодорожным устройствам управления движением", – сообщил Косиняк-Камыш.Во время патрулирования Войска территориальной обороны будут использовать беспилотные летательные аппараты, с завтрашнего дня операцию поддержит вертолет, добавил министр обороны.А его подчинённый, начальник Генерального штаба Польши Веслав Кукула, пошёл дальше. Комментируя инциденты на железной дороге, он заявил, что "противник начал подготовку к войне". "Он создает здесь определенную среду, которая имеет целью подорвать доверие общества к правительству, к основным органам, таким как вооруженные силы, полиция. Создать условия, благоприятные для потенциальной агрессии на территории Польши", – сказал начальник Генштаба.Когда же генерала попросили прокомментировать слова главы Пентагона Питера Хегсета о том, что мир находится в ситуации, похожей на 1939 год, Кукула в стиле польских кавалеристов в сентябре 1939-го заявил: "Мы должны обеспечить эффективное сдерживание любого потенциального агрессора. Наша главная цель сегодня – сдержать, а если война разразится – победить".При этом к вечеру официальная версия происходящего начала потихоньку "сыпаться". Во-первых, выяснилось, что повреждение железнодорожной контактной сети связано, скорее всего, с попыткой воровства кабеля. По крайней мере, так заявили источники в правоохранительных органах, на которые сослались журналисты провластного портала Onet.pl. А упомянутый главой МВД "зажим" оказался просто куском жести.Во-вторых, повреждение рельса поначалу было настолько незначительным, что по нему спокойно проехали две пригородных электрички. И лишь машинист шедшего на скорости в 150 км междугороднего поезда сообщил диспетчеру о проблеме на участке пути – только после этого повреждение и выявили. При этом скорый поезд никаких повреждений не получил, а его пассажиры вообще ничего не заметили.Когда эта информация появилась в польских СМИ, власти срочно "включили антикриз". Журналист Радио Zet Мариуш Гершевский сообщил, что службы PKP (Польские государственные железные дороги) ещё с 11 ноября получали сообщения о тревожных инцидентах, происходящих на железнодорожной инфраструктуре. Инцидент затронул несколько населённых пунктов на востоке Польши. "Поступали сообщения о людях, слоняющихся возле путей, и о неизвестных, вызывающих диспетчеров по рации", – написал журналист в социальных сетях.Гершевский также заявил, что по неофициальной информации "вблизи поврежденных путей на трассе Варшава – Люблин были обнаружены устройство записи и передачи изображения, а также второе взрывное устройство, которое не сработало". Правоохранительные органы эту информацию не комментировали.На нестыковки в официальной версии польских властей обратил внимание профессор Анджей Запаловский, в прошлом преподаватель Академии военного искусства в Варшаве, а ныне депутат Сейма Польши от националистической партии "Конфедерация"."Если говорить о повреждениях, которые видны на фотографиях, то их могло вызвать – и никто об этом не говорит – только специфическое кумулятивное взрывное устройство, которое обеспечивает направленный взрыв. Обычный взрыв вызвал бы повреждение бетонных шпал, а щебень из насыпи разлетелся бы, но на фотографиях этого не видно. Потому, в отличие от премьера или начальника Генштаба, я бы не делал окончательных выводов. Мне хотелось бы услышать от профессионалов, которые есть в Польше, какое именно взрывное устройство было использовано, и как дошло до этих повреждений", – сказал Запаловский в видеоинтервью изданию DoRzeczy."Нужно также ясно сказать, что указание на Россию как на виновника инцидента является, мягко говоря, недоразумением. Я хотел бы увидеть материальные доказательства, потому что я помню Пшеводов (удар украинской ракеты ПВО по территории Польши, приведший к смерти двух поляков, в чём Варшава поначалу обвинила Москву – прим). И помню сомнения, связанные с недавним вторжением дронов в Польшу (тогда уже польская ракета ПВО уничтожила дом семьи поляков, но Варшава поначалу назвала это "ударом российского дрона" – прим). И риторический вопрос: если бы кто-то действительно хотел совершить диверсию, сделал бы он это таким простецким способом?", – отметил он.Об упомянутых выше о случаях, которые явно хорошо помнят в НАТО, ведь Варшава оба раза требовала от Альянса активации пресловутой 5-й статьи. Потому неудивительно, что генсек НАТО Марк Рютте в ответ на заявление Дональда Туска о "беспрецедентном акте диверсии" отреагировал очень коротко. "Теперь нам нужно дождаться результатов расследования", – сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.А предложение главы МИД Украины Андрея Сибиги помочь в расследовании "саботажа на польских железных дорогах" было воспринято в Польше почти как издевательство, и не только в связи с трагедией в Пшеводове. По мнению Анджея Запаловского, это неуклюжая попытка прикрыть тот факт, что украинский фронт разваливается, а Киев сотрясает грандиозный коррупционный скандал, связанный с ближайшим окружением Владимира Зеленского. "Полякам хватит воровства польских денег, которые и так шли на Украину вопреки воле значительной части польского общества. А теперь эти золотые унитазы окружения Зеленского пытаются прикрыть событиями в Польше", – подчеркнул польский военный эксперт.О том, для чего Париж в это же время посетил Зеленский - в статье "Детская проституция и полицейская мафия. Как живет Франция на фоне визита Зеленского"
Направленный взрыв. Повреждённый рельс под Варшавой вызывает много вопросов

13:49 18.11.2025
 
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
18 ноября в Польше состоится заседание правительственного комитета по нацбезопасности – в связи с повреждением рельса на железной дороге Варшава-Люблин. Премьер говорит о "диверсии", но инцидент вызывает вопросы.
Утро 17 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск встретил у железнодорожных путей на полдороге между Варшавой и Люблином. В сопровождении министров, силовиков и железнодорожников он осматривал повреждённый рельс на одном из путей. Рельсу не хватало около метра металла, обломки которого валялись рядом. Шпалы были в порядке, щебень в насыпи под повреждённым участком рельса выглядел так же, как и под целыми, но премьер безапелляционно заявил: это диверсия!
"К сожалению, худшие предположения подтвердились. На маршруте Варшава – Люблин (село Мика) произошел акт диверсии. Подрыв взрывного устройства разрушил железнодорожные пути. На месте работают службы и прокуратура. На том же маршруте, ближе к Люблину, также было обнаружено повреждение", – написал Туск в сети Х*.
Он добавил, что речь идёт о "беспрецедентном акте диверсии" против безопасности Польши и её граждан, и что соответствующие службы приложат все усилия для задержания исполнителей независимо от того, кто является заказчиком. Туск также отметил, что отрезок железной дороги Варшава-Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для поставок западной помощи Украине.
Через несколько часов министр внутренних дел Марчин Кервинский, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, министр юстиции, генеральный прокурор Вальдемар Журек и министр инфраструктуры Дариуш Климчак провели совместную пресс-конференцию, посвященную инцидентам на железнодорожной линии Варшава – Люблин.
Министр внутренних дел сообщил, что в минувшие выходные произошло несколько актов саботажа. Один из них произошёл в городе Мика, и информация о нём уже подтверждена спецслужбами. "Мы можем с уверенностью утверждать, что было использовано взрывное устройство, повредившее железнодорожные пути", – заявил Марчин Кервинский.
Министр сообщил, что по делу собрано "очень много доказательств", которые, "безусловно, позволят нам в кратчайшие сроки установить личности виновных в этом гнусном акте саботажа". Он подчеркнул, что были изъяты записи с камер видеонаблюдения, а также многочисленные материалы и улики, которые могут помочь установить личности преступников.
Олег Хавич
19 августа 2021, 17:17
Украинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Кервинский также сообщил, что в воскресенье вечером были подтверждены ещё два инцидента на участке железной дороги Варшава – Люблин. Один из них связан с повреждением железнодорожной контактной сети на участке длиной около 60 метров. В нескольких сотнях метров от места происшествия был обнаружен металлический зажим, установленный на железнодорожных путях. "Зажим был перерезан проходящим поездом. Анализ этого зажима и другого места происшествия продолжается", – пояснил он.
В свою очередь, министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек объявил, что следователи начали предварительное расследование по факту диверсии и покушения на транспортную катастрофу. "На земле не будет места, где человек, сделавший это, сможет спрятаться", – заверил он. Позже представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак сообщил, что прокуратура начала расследование "актов диверсии террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры, совершенных в пользу иностранной разведки".
К "антидиверсионной кампании" сразу же присоединились и другие польские министерства. Официальный представитель МИД Польши Мацей Вевюр срочно созвал брифинг и на вопрос, могут ли диверсии на польской железной дороге повлиять на дальнейшую помощь для Украины, ответил: "Наша поддержка Украины, которая борется, является безоговорочной". "Это в интересах нашего соседа – Украины, но это также в интересах Польши и, наконец, всей Европы", – подчеркнул Вевюр, добавив, что эти инциденты "не повлияют на польскую поддержку для Украины".
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что армия проверит участок протяженностью около 120 км вблизи железнодорожной линии, идущий до границы в Грубешове, а войска территориальной обороны будут патрулировать железнодорожную инфраструктуру.
"Мы увеличиваем привлечение войск территориальной обороны к поддержке Службы охраны железных дорог в патрулировании железнодорожных линий в восточной Польше. Особое внимание будет уделено важнейшим элементам инфраструктуры: мостам, виадукам, туннелям, станциям, разъездам и железнодорожным устройствам управления движением", – сообщил Косиняк-Камыш.
Во время патрулирования Войска территориальной обороны будут использовать беспилотные летательные аппараты, с завтрашнего дня операцию поддержит вертолет, добавил министр обороны.
А его подчинённый, начальник Генерального штаба Польши Веслав Кукула, пошёл дальше. Комментируя инциденты на железной дороге, он заявил, что "противник начал подготовку к войне". "Он создает здесь определенную среду, которая имеет целью подорвать доверие общества к правительству, к основным органам, таким как вооруженные силы, полиция. Создать условия, благоприятные для потенциальной агрессии на территории Польши", – сказал начальник Генштаба.
Когда же генерала попросили прокомментировать слова главы Пентагона Питера Хегсета о том, что мир находится в ситуации, похожей на 1939 год, Кукула в стиле польских кавалеристов в сентябре 1939-го заявил: "Мы должны обеспечить эффективное сдерживание любого потенциального агрессора. Наша главная цель сегодня – сдержать, а если война разразится – победить".
При этом к вечеру официальная версия происходящего начала потихоньку "сыпаться". Во-первых, выяснилось, что повреждение железнодорожной контактной сети связано, скорее всего, с попыткой воровства кабеля. По крайней мере, так заявили источники в правоохранительных органах, на которые сослались журналисты провластного портала Onet.pl. А упомянутый главой МВД "зажим" оказался просто куском жести.
Во-вторых, повреждение рельса поначалу было настолько незначительным, что по нему спокойно проехали две пригородных электрички. И лишь машинист шедшего на скорости в 150 км междугороднего поезда сообщил диспетчеру о проблеме на участке пути – только после этого повреждение и выявили. При этом скорый поезд никаких повреждений не получил, а его пассажиры вообще ничего не заметили.
Когда эта информация появилась в польских СМИ, власти срочно "включили антикриз". Журналист Радио Zet Мариуш Гершевский сообщил, что службы PKP (Польские государственные железные дороги) ещё с 11 ноября получали сообщения о тревожных инцидентах, происходящих на железнодорожной инфраструктуре. Инцидент затронул несколько населённых пунктов на востоке Польши. "Поступали сообщения о людях, слоняющихся возле путей, и о неизвестных, вызывающих диспетчеров по рации", – написал журналист в социальных сетях.
Гершевский также заявил, что по неофициальной информации "вблизи поврежденных путей на трассе Варшава – Люблин были обнаружены устройство записи и передачи изображения, а также второе взрывное устройство, которое не сработало". Правоохранительные органы эту информацию не комментировали.
На нестыковки в официальной версии польских властей обратил внимание профессор Анджей Запаловский, в прошлом преподаватель Академии военного искусства в Варшаве, а ныне депутат Сейма Польши от националистической партии "Конфедерация".
"Если говорить о повреждениях, которые видны на фотографиях, то их могло вызвать – и никто об этом не говорит – только специфическое кумулятивное взрывное устройство, которое обеспечивает направленный взрыв. Обычный взрыв вызвал бы повреждение бетонных шпал, а щебень из насыпи разлетелся бы, но на фотографиях этого не видно. Потому, в отличие от премьера или начальника Генштаба, я бы не делал окончательных выводов. Мне хотелось бы услышать от профессионалов, которые есть в Польше, какое именно взрывное устройство было использовано, и как дошло до этих повреждений", – сказал Запаловский в видеоинтервью изданию DoRzeczy.
"Нужно также ясно сказать, что указание на Россию как на виновника инцидента является, мягко говоря, недоразумением. Я хотел бы увидеть материальные доказательства, потому что я помню Пшеводов (удар украинской ракеты ПВО по территории Польши, приведший к смерти двух поляков, в чём Варшава поначалу обвинила Москву – прим). И помню сомнения, связанные с недавним вторжением дронов в Польшу (тогда уже польская ракета ПВО уничтожила дом семьи поляков, но Варшава поначалу назвала это "ударом российского дрона" – прим). И риторический вопрос: если бы кто-то действительно хотел совершить диверсию, сделал бы он это таким простецким способом?", – отметил он.
Об упомянутых выше о случаях, которые явно хорошо помнят в НАТО, ведь Варшава оба раза требовала от Альянса активации пресловутой 5-й статьи. Потому неудивительно, что генсек НАТО Марк Рютте в ответ на заявление Дональда Туска о "беспрецедентном акте диверсии" отреагировал очень коротко. "Теперь нам нужно дождаться результатов расследования", – сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
А предложение главы МИД Украины Андрея Сибиги помочь в расследовании "саботажа на польских железных дорогах" было воспринято в Польше почти как издевательство, и не только в связи с трагедией в Пшеводове. По мнению Анджея Запаловского, это неуклюжая попытка прикрыть тот факт, что украинский фронт разваливается, а Киев сотрясает грандиозный коррупционный скандал, связанный с ближайшим окружением Владимира Зеленского. "Полякам хватит воровства польских денег, которые и так шли на Украину вопреки воле значительной части польского общества. А теперь эти золотые унитазы окружения Зеленского пытаются прикрыть событиями в Польше", – подчеркнул польский военный эксперт.
О том, для чего Париж в это же время посетил Зеленский - в статье "Детская проституция и полицейская мафия. Как живет Франция на фоне визита Зеленского"
Польша Варшава Украина Рютте Владимир Зеленский Томаш Семоняк МИД Генштаб НАТО
 
