Бунтуют против Ермака и рвутся к кормушке. Чем занимаются украинские элиты

Громкий коррупционный скандал, пошатнувший Офис президента, приободрил и напугал многих из представителей украинской политической элиты. В связи с этим в рядах партии Зеленского зреет бунт против главы Офиса президента Андрея Ермака, а прочие парламентские фракции требуют от Зеленского поделиться с ними властью.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1b/1069264924_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_e82a33d840292abea0fd20e02b0c237e.jpg

Правда, перспективы такого бунта будут целиком и полностью зависеть от одобрения и финансирования западных партнеров Киева.Нардеп Ярослав Железняк пишет, что "бунтующие" члены фракции "Слуга народа" якобы требуют уволить Андрея Ермака, что может привести к распаду парламентского большинства. Украинское издание "Страна" сообщает, что "Слуги народа" пока только анонимно пытаются "бунтовать". "Не под запись депутаты "Слуги народа" говорят о растущем брожении в их рядах, неуверенности в политических перспективах Зеленского и его политсилы, а также страхе стать следующей жертвой антикоррупционных расследований", - сообщает "Страна".Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники пишет, что приближенные Зеленского советуют ему отправить в отставку Андрея Ермака. По данным издания, внутри фракции сформировалась группа, которую описывают как "коалицию решительных". Они якобы согласны даже покинуть фракцию, если Ермака не уволят. "Бунтовщиков" среди "Слуг народа" фактически возглавляет глава фракции Давид Арахамия. В свою очередь сам Ермак, по данным "Украинской правды", убеждает Зеленского, что за бунтом стоит Игорь Коломойский*.Telegram-каналы Офиса президента называют бунтовщиков в рядах "Слуг народа" "партией капитулянтов". К ним причисляют Давида Арахамию, главу бюджетного комитета Даниила Гетманцева, нардепов Максима Бужанского и Анну Скороход, а также бывшего главу Офиса президента – Андрея Богдана."Вертикаль власти Зеленского дала трещину, причём сразу в нескольких местах. "Миндичгейт" стал не просто репутационной катастрофой, а спусковым крючком для внутреннего расслоения монобольшинства, которое держалось исключительно страхом, дисциплиной и личным влиянием Ермака", - резюмирует ситуацию украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель".Украинский политолог Андрей Золотарёв считает, что "Слуги народа" бунтуют против Зеленского, поскольку на фоне коррупционного скандала лишились части прибылей. Золотарев говорит, что остановился некий денежный поток в пользу "Слуг народа", а найти ему замену в нынешней ситуации нереально, тем более, учитывая активность НАБУ. Он полагает, что депутаты Зеленского на прямой бунт не решатся, а просто будут саботировать работу в парламенте.Коррупционный скандал и шатания внутри фракции "Слуга народа" ставят также под вопрос принятие бюджета на следующий год, в котором украинские нардепы заранее расписали под свои "хотелки" деньги европейских союзников.В то же время фракция Петра Порошенко* "Евросолидарность" и фракция "соросят" "Голос" официально потребовали отставки Кабмина и увольнения Ермака. Позже к ним присоединилась и Юлия Тимошенко со своей фракцией "Батькивщина".Все эти фракции требуют сформировать коалиционное правительство со своим участием, то есть, желают поучаствовать в тех схемах, которые разоблачают антикоррупционеры из НАБУ. Петр Порошенко, который стал фигурантов почти двух десятков коррупционных дел, требует сформировать правительство из "патриотов с безупречной репутацией".Однако бывший спикер Рады и бывший соратник Зеленского Дмитрий Разумков утверждает, что Зеленский лично несёт ответственность за масштабную коррупцию в сфере энергетики. В связи с этим украинские эксперты считают, что на увольнение Ермака Зеленский никогда не пойдет, так как вслед за ним "свалят" и его самого."Страна" пишет, что "антизеленская коалиция" делает ставку на принуждение Зеленского к переменам в правительстве через давление европейцев, используя еще не опубликованную часть "пленок Миндича" в качестве дамоклова меча над Зеленским.В связи с коррупционным скандалом даже украинские звезды шоу-бизнеса, которые всегда держат нос по ветру, стали отказываться от участия в программах студии "Квартал-95". Совладельцем студии является Тимур Миндич – центральная фигура вскрытых НАБУ коррупционных схем в энергетике. "Добрые люди мне уже сообщили, что звезд украинского шоубиза якобы просят публично не говорить об этом. Но общество требует позиции. И исполнители хорошо понимают, как это будет бить по ним в будущем", - пишет экс-нардеп и бывший спикер "Правого сектора"* Борислав Береза.Украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада" находит и некоторые позитивные моменты в коррупционном скандале вокруг окружения Зеленского. "В Киев вернулась политическая суета. Коррупционный скандал с Миндичем вдохнул жизнь в замершую за время войны политическую жизнь", - пишет "ЗеРада".Сам Зеленский на четверг 20 ноября запланировал встречу с депутатами и заседание своей Ставки, где явно попытается вразумлять бунтовщиков, стращать и обещать, иначе его соратники, почуявшие кровь, вцепятся в него мертвой хваткой.О том, как предполагает зарабатывать после ухода из политики Зеленский - в статье Павла Котова "Где и на что будет жить Зеленский: помогать надевать кимоно в Канаде уже не получится"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов *Организация, деятельность которой признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ

