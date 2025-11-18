https://ukraina.ru/20251118/gde-i-na-chto-budet-zhit-zelenskiy-pomogat-nadevat-kimono-v-kanade-uzhe-ne-poluchitsya-1071792479.html

Где и на что будет жить Зеленский: помогать надевать кимоно в Канаде уже не получится

Канадский бизнес Владимира Зеленского закончился так и не начавшись. Какие еще источники дохода есть у нелегитимного украинского президента и как будучи главой государства можно торговать своим именем - в материале Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069876672_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fddee6322a362c69209277075a360763.jpg.webp

Зеленский - астролог и специалист по надеванию кимоноНовость о том, что Зеленский хочет застолбить товарный знак ZELENSKYY появилась год назад. Выяснилось, что еще в 2022-м во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) была зарегистрирована соответствующая марка. Это позволяло использовать этот знак в США, Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, КНР, Армении, Молдавии и Японии.Владельцем бренда значится Зеленский Владимир Александрович, Украина (Zelenskyy Volodymyr Oleksandrovych, Ukraine). В качестве адреса проживания указан проспект Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева, два года назад переименованный в проспект Владимира Ивасюка. Именно этот адрес был ранее указан как место проживания Зеленского на сайте Офиса президента Украины.Некоторые засомневались, что эта новость является правдой. Главным аргументом стало то, что в английской транскрипции фамилия Зеленского пишется обычно как Zelenskiy, а в базе данных WIPO его фамилия значится с другой предпоследней буквой – Zelenskyy. Тем не менее никто официально причастность Зеленского к этой истории так и не опроверг, поэтому остается исходить из того, что дыма без огня не бывает.Что конкретно собирались делать под брендом ZELENSKYY так и остается невыясненным. Дело в том, что торговую марку как правило регистрируют на всякий случай по самому широкому диапазону. В данном случае под таким названием могут выпускать продукты (молоко, квас, хумус, соки, энергетики, пиво и т.д.), табачную продукцию и все, что с ней связано (обычные и электронные сигареты, жевательный табак, кальяны, зажигалки), алкоголь и прочее.Помимо этого, регистрация позволяет производить под этим товарным знаком домашнюю и кухонную утварь, ювелирные изделия, предметы живописи, кошельки и визитницы, игрушки для розыгрышей и вечеринок.Не обошлось и без совсем уж экзотики: услуги астролога, ритуальные услуги, а также помощь в надевании кимоно.Кроме того, регистрация марки ZELENSKYY позволяет использовать ее в продаже артиллерии, танков, взрывчатки, огнестрельного оружия, гранат, торпед и так далее.В Канаде бизнес не пошел. Недавно местные регулирующие органы отменили регистрацию марки ZELENSKYY, так как ее владелец не внес соответствующие дополнения в документацию.Зеленскому не впервой регистрировать свои торговые марки, будучи во главе государства. В 2020 году на Украине на него было оформлено 13 наименований и еще 2 за границей. Тогда Офис президента оправдался тем, что заявку на регистрацию подавали тогда, когда он еще не победил на выборах.Зеленский и его офшорыКак известно, до похода в большую политику Зеленский занимался производством юмористических шоу, фильмов и телесериалов. Вероятно, что после окончания своего президентства (которое де-юре уже давно закончилось), он попробует вернуться в этот бизнес.Запасной аэродром на такой случай он приготовил себе еще в 2019 году, когда передал свою долю в нескольких компаниях ближайшим друзьям – братьям Сергею и Борису Шефиру, а также Тимуру Миндичу, тому самому, который на днях сбежал из страны из-за уголовного дела по отмыванию 100 млн долларов.Эти компании занимались самыми разными вещами: от производства телешоу, до строительства и ресторанного бизнеса. Всего таких компаний было порядка десяти. Как в 2019 году утверждал Сергей Шефир, Зеленский передал им свою долю номинально и по договоренности он должен получить все назад после ухода с поста президента.С одной из этих компаний шесть лет назад возник скандал: Зеленского обвинили в том, что он ведет бизнес в РФ. Это было связано с тем, что зарегистрированная на него кипрская фирма Green Family LTD владела бизнесом в России – московскими компаниями "Грин Филмс", "Вайсберг пикчерс" и "Платинумфильм".Тогда Зеленский вышел из состава владельцев этой фирмы и переписал все на партнеров. Надо полагать, что после сложения полномочий Зеленский, с присущим ему цинизмом, захочет снова зарабатывать в так горячо нелюбимой им России.Помимо этого, часть компаний Зеленского числится как офшоры и официально закреплена за его женой. По состоянию на 2021 год на Елену Зеленскую записаны Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc. (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).Любовь четы Зеленских к офшорам объясняется тем, что через них удобно и незаметно можно прокручивать свои легальные и не очень доходы.Главной в этой небольшой офшорной империи Зеленского является компания Maltex Multicapital Corp.Именно она фигурировала четыре года назад в резонансной утечке офшорных данных под названием "досье Пандоры". Утверждалось, что эта компания, помимо прочего, управляет тремя квартирами в Лондоне, одна из которых находится недалеко от парламента, а вторая – вблизи музея Шерлока Холмса на Бейкер-стрит.Две эти квартиры записаны на Сергея Шефира, третья – на еще одного партнера Зеленского – Андрея Яковлева, при этом украинские СМИ предположили, что в реальности доход от лондонской недвижимости уходит на офшорные счета семьи Зеленского.Офшорные компании Зеленского использовались также для выведения средств олигархом Игорем Коломойским*, которые тогда еще состоял в приятельских отношениях с главой киевского режима. Этот факт отрицался как Офисом президента Украины, так и самим олигархом, однако материалы "досье Пандоры" это подтвердили.Квартиры и дворцыБизнес пригодится в будущем Зеленскому вне зависимости от того, останется ли он на родине, либо же осядет за границей. Косвенным признаком того, что руководитель правящего на Украине режима держит в уме возможность релоцироваться на Запад служит скупка им заграничной недвижимости.В этой связи характерно, что три "офшорные" квартиры Зеленского находятся в Лондоне – именно Великобритания играет сегодня роль одного из главных союзников Украины. В одной лондонской квартире жить, две другие сдавать – чем не вариант?Тяга Зеленских к Туманному Альбиону регулярно порождает разного рода слухи. Некоторое время назад, например, в СМИ вбросили информацию, согласно которой нелегитимный украинский президент приобрел в Британии загородное имение Highgrove, этот дом принадлежал ранее британской королевской семье.Новость эту тогда опровергли, она оказалась фейком, однако неудивительно, что такого рода слухи возникают именно в привязке к Зеленскому, благо реальных поводов к такого рода сочинительству он и его жена предоставляют регулярно.Взять хотя бы квартиру в Крыму, которую они де-факто потеряли в 2014 году. Вплоть до последнего времени, когда это жилье было национализировано, а потом продано другим владельцам, Зеленские исправно платили квартплату в бюджет "оккупированного" Крыма.Надеялись ли они вернуться туда когда-нибудь, либо же победила жадность, но теперь это уже не суть. Если Зеленский и побывает теперь в Крыму, то любоваться красотами полуострова он будет не из окон комфортабельной квартиры, а из-за решетки тюремной камеры. *Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о масштабной коррупции на Украине - в материале издания Украина.ру ФБР взялось за окружение Зеленского. Коррупция - не отклонение, а принцип жизни государства на Украине.

