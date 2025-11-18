https://ukraina.ru/20251118/misheni-pustyshki-peregruzhayut-pvo-dlya-tochnogo-popadaniya-dronov--ekspert-raskryl-taktiku-udarov-1071763828.html
Мишени-пустышки перегружают ПВО для точного попадания дронов — эксперт раскрыл тактику ударов
ВС РФ проводят системную работу по поражению объектов энергетики Украины, задействуя широкий арсенал высокоточного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Отвечая на вопрос об эффективности ударов по украинской энергетике, эксперт подтвердил их интенсивность. "На украинскую энергетику уже четыре-пять месяцев идет активное огневое воздействие нашими ракетами и "Геранями", включая "Герберы", которые являются мишенями-пустышками, чтобы рой дронов обеспечивал высокоточное попадание и перегружал ПВО", – заявил Ераносян.Он уточнил цели этих ударов. "В частности, мы бьем по распределительным ТЭЦ, которые связаны с военпромом, в том числе кустарным. Это происходит в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Черкасской областях", – отметил аналитик."Нет сегодня объекта, которые не могут поразить наши высокоточные средства. Речь не только о "Калибрах", которые запускаются с флота, но и о наземных платформах вроде "Искандера"", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Даниил Туленков: Новое русскоязычное поколение бандеровцев - что-то более мрачное и зловещее, чем Фарион" на сайте Украина.ру.
Отвечая на вопрос об эффективности ударов по украинской энергетике, эксперт подтвердил их интенсивность. "На украинскую энергетику уже четыре-пять месяцев идет активное огневое воздействие нашими ракетами и "Геранями", включая "Герберы", которые являются мишенями-пустышками, чтобы рой дронов обеспечивал высокоточное попадание и перегружал ПВО", – заявил Ераносян.
Он уточнил цели этих ударов. "В частности, мы бьем по распределительным ТЭЦ, которые связаны с военпромом, в том числе кустарным. Это происходит в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Черкасской областях", – отметил аналитик.
"Нет сегодня объекта, которые не могут поразить наши высокоточные средства. Речь не только о "Калибрах", которые запускаются с флота, но и о наземных платформах вроде "Искандера"", – заключил собеседник издания.