https://ukraina.ru/20251118/misheni-pustyshki-peregruzhayut-pvo-dlya-tochnogo-popadaniya-dronov--ekspert-raskryl-taktiku-udarov-1071763828.html

Мишени-пустышки перегружают ПВО для точного попадания дронов — эксперт раскрыл тактику ударов

Мишени-пустышки перегружают ПВО для точного попадания дронов — эксперт раскрыл тактику ударов - 18.11.2025 Украина.ру

Мишени-пустышки перегружают ПВО для точного попадания дронов — эксперт раскрыл тактику ударов

ВС РФ проводят системную работу по поражению объектов энергетики Украины, задействуя широкий арсенал высокоточного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

2025-11-18T04:40

2025-11-18T04:40

2025-11-18T04:40

новости

россия

украина

владимир ераносян

украина.ру

вооруженные силы украины

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058935702_0:87:933:612_1920x0_80_0_0_a06b22ac936c170237a1af8b245dab0a.jpg

Отвечая на вопрос об эффективности ударов по украинской энергетике, эксперт подтвердил их интенсивность. "На украинскую энергетику уже четыре-пять месяцев идет активное огневое воздействие нашими ракетами и "Геранями", включая "Герберы", которые являются мишенями-пустышками, чтобы рой дронов обеспечивал высокоточное попадание и перегружал ПВО", – заявил Ераносян.Он уточнил цели этих ударов. "В частности, мы бьем по распределительным ТЭЦ, которые связаны с военпромом, в том числе кустарным. Это происходит в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Черкасской областях", – отметил аналитик."Нет сегодня объекта, которые не могут поразить наши высокоточные средства. Речь не только о "Калибрах", которые запускаются с флота, но и о наземных платформах вроде "Искандера"", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Даниил Туленков: Новое русскоязычное поколение бандеровцев - что-то более мрачное и зловещее, чем Фарион" на сайте Украина.ру.

россия

украина

винницкая область

одесская область

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир ераносян, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, винницкая область, одесская область, сумская область, война, война на украине