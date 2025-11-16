https://ukraina.ru/20251116/dlya-boya-v-gorode-eto-prosto-skazka-voennyy-ekspert-pro-vozmozhnosti-platformy-kozerog-1-1071511933.html

"Для боя в городе это просто сказка": военный эксперт про возможности платформы "Козерог-1"

МАП "Козерог-1", поступающая в войска, кардинально меняет возможности штурмовых подразделений. Она может стрелять из окон зданий, размещаться на пикапах и уничтожать укрепления и бронетехнику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

Ранее сообщалось, что в войска стали поступать многоцелевые артиллерийские платформы (МАП) "Козерог-1". По словам Насонова, МАП может быть оснащена боеприпасами от "Торнадо-С", а также 23 и 30-мм автоматическую авиационную пушку. Эксперт отметил, что у "Козерога" имеется ограничение — платформе требуется открытое пространство в 200 метров. Однако он подчеркнул, что это с лихвой компенсируется зоной поражения, которая достигает 20 километров, и высокой точностью стрельбы."Более того, "Козерог" легко становится на тачанки. Его можно разместить на крыше крытого автомобиля или на пикап. Он сходу сможет вести огонь 30-мм автоматической пушкой, которая изрешетит любую броню", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.

