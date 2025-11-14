Замминистра образования Украины обнаружил прослушку - 14.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251114/zamministra-obrazovaniya-ukrainy-obnaruzhil-proslushku-1071597945.html
Замминистра образования Украины обнаружил прослушку
Замминистра образования Украины обнаружил прослушку - 14.11.2025 Украина.ру
Замминистра образования Украины обнаружил прослушку
Замминистра образования Украины - сопредседатель фракции "Слуга народа" в Киевском горсовете Андрей Витренко обнаружил в своем служебном автомобиле шпионское устройство. Об этом 14 ноября чиновник сообщил в своём телеграм-канале
2025-11-14T11:02
2025-11-14T11:24
новости
украина
киев
юрий витренко
владимир зеленский
тимур миндич
слуга народа
набу
сап
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0e/1071598259_0:231:600:569_1920x0_80_0_0_091e0a2f662a514a99d193879c4083cf.jpg
"В служебном автомобиле нашел устройство считывания и передачи информации, а простыми словами "прослушка"! Если это установлено в рамках закона - я готов к любому сотрудничеству с правоохранительными органами! Если нет - связываю это с моей публичной политической позицией!", - написал чиновник.Он также сообщил, что пожаловался в правоохранительные органы.Витренко опубликовал фотографии извлечённого из автомобиля шпионского устройства.Там временем в Киеве продолжается обсуждение материалов негласного сбора информации в отношении организованной преступной группы Тимура Миндича, имеющего репутацию "кошелька Зеленского". Материалы "прослушек" бизнесменов и из этой ОПГ и коррумпированных ими чиновников обнародовали НАБУ и САП.Ранее на эту тему: "Плёнки Миндича" и "начало конца Зеленского". Эксперты и политики о ситуации в стране Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Служение западным хозяевам, расплата за "толерантность к коррупции". Хроника событий на утро 14 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0e/1071598259_0:175:600:625_1920x0_80_0_0_75fe171155978eb5fc3c2da5177eb3d4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, юрий витренко, владимир зеленский, тимур миндич, слуга народа, набу, сап, коррупция
Новости, Украина, Киев, Юрий Витренко, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Слуга народа, НАБУ, САП, коррупция

Замминистра образования Украины обнаружил прослушку

11:02 14.11.2025 (обновлено: 11:24 14.11.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЗамминистра образования Украины, сопредседатель фракции "Слуга народа" в Киевском горсовете Андрей Витренко обнаружил в своем служебном автомобиле прослушку
Замминистра образования Украины, сопредседатель фракции Слуга народа в Киевском горсовете Андрей Витренко обнаружил в своем служебном автомобиле прослушку - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Замминистра образования Украины - сопредседатель фракции "Слуга народа" в Киевском горсовете Андрей Витренко обнаружил в своем служебном автомобиле шпионское устройство. Об этом 14 ноября чиновник сообщил в своём телеграм-канале
"В служебном автомобиле нашел устройство считывания и передачи информации, а простыми словами "прослушка"! Если это установлено в рамках закона - я готов к любому сотрудничеству с правоохранительными органами! Если нет - связываю это с моей публичной политической позицией!", - написал чиновник.
Он также сообщил, что пожаловался в правоохранительные органы.
Витренко опубликовал фотографии извлечённого из автомобиля шпионского устройства.
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЗамминистра образования Украины, сопредседатель фракции "Слуга народа" в Киевском горсовете Андрей Витренко обнаружил в своем служебном автомобиле прослушку
Замминистра образования Украины, сопредседатель фракции Слуга народа в Киевском горсовете Андрей Витренко обнаружил в своем служебном автомобиле прослушку - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Замминистра образования Украины, сопредседатель фракции "Слуга народа" в Киевском горсовете Андрей Витренко обнаружил в своем служебном автомобиле прослушку
Там временем в Киеве продолжается обсуждение материалов негласного сбора информации в отношении организованной преступной группы Тимура Миндича, имеющего репутацию "кошелька Зеленского". Материалы "прослушек" бизнесменов и из этой ОПГ и коррумпированных ими чиновников обнародовали НАБУ и САП.
Ранее на эту тему: "Плёнки Миндича" и "начало конца Зеленского". Эксперты и политики о ситуации в стране
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Служение западным хозяевам, расплата за "толерантность к коррупции". Хроника событий на утро 14 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевЮрий ВитренкоВладимир ЗеленскийТимур МиндичСлуга народаНАБУСАПкоррупция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:33Сможет ли выжить энергетика Украины? Юшков о коррупции, вливаниях с Запада и ударах из России
11:28ФОМ выяснил рейтинг Путина
11:02Замминистра образования Украины обнаружил прослушку
10:59Зеленский пожаловался на атаку почти 500 российских дронов. Главные новости к этому часу
10:40В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ на город
10:36Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 ноября
10:13Украинский военный журналист встревожен ситуацией на Запорожском направлении
10:00Служение западным хозяевам, расплата за "толерантность к коррупции". Хроника событий на утро 14 ноября
09:46Пассажирские поезда в Крым задерживаются
09:41ВСУ отступают вдоль Оскола в западной части Купянска - командир штурмовой роты
09:26"Добропольский котёл": армия России продолжает ломать "контрнаступ" ВСУ
09:19Власти Киева сообщили о последствиях повреждения тепломагистрали в Деснянском районе
09:12ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове, сообщения между городами нет
08:57Ракетный удар по Киеву: поражены все столичные ТЭЦ и подстанции
08:31Взятка для российского генерала, Трамп снова взялся за пошлины. Главное к этому часу
08:08ФСБ предотвратила спланированное Украиной убийство высшего должностного лица России на кладбище
08:00Повреждено судно и нефтебаза, ранены люди. ПВО сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
07:44Удар по киевским ТЭЦ. Главные новости минувшего четверга
07:19ВС РФ ударили дронами и авиабомбами по Украине
06:52Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя
Лента новостейМолния