Замминистра образования Украины обнаружил прослушку
11:02 14.11.2025 (обновлено: 11:24 14.11.2025)
Замминистра образования Украины - сопредседатель фракции "Слуга народа" в Киевском горсовете Андрей Витренко обнаружил в своем служебном автомобиле шпионское устройство. Об этом 14 ноября чиновник сообщил в своём телеграм-канале
"В служебном автомобиле нашел устройство считывания и передачи информации, а простыми словами "прослушка"! Если это установлено в рамках закона - я готов к любому сотрудничеству с правоохранительными органами! Если нет - связываю это с моей публичной политической позицией!", - написал чиновник.
Он также сообщил, что пожаловался в правоохранительные органы.
Витренко опубликовал фотографии извлечённого из автомобиля шпионского устройства.
Там временем в Киеве продолжается обсуждение материалов негласного сбора информации в отношении организованной преступной группы Тимура Миндича, имеющего репутацию "кошелька Зеленского". Материалы "прослушек" бизнесменов и из этой ОПГ и коррумпированных ими чиновников обнародовали НАБУ и САП.
