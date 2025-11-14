https://ukraina.ru/20251114/zamministra-obrazovaniya-ukrainy-obnaruzhil-proslushku-1071597945.html

Замминистра образования Украины обнаружил прослушку

Замминистра образования Украины - сопредседатель фракции "Слуга народа" в Киевском горсовете Андрей Витренко обнаружил в своем служебном автомобиле шпионское устройство. Об этом 14 ноября чиновник сообщил в своём телеграм-канале

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0e/1071598259_0:231:600:569_1920x0_80_0_0_091e0a2f662a514a99d193879c4083cf.jpg

"В служебном автомобиле нашел устройство считывания и передачи информации, а простыми словами "прослушка"! Если это установлено в рамках закона - я готов к любому сотрудничеству с правоохранительными органами! Если нет - связываю это с моей публичной политической позицией!", - написал чиновник.Он также сообщил, что пожаловался в правоохранительные органы.Витренко опубликовал фотографии извлечённого из автомобиля шпионского устройства.Там временем в Киеве продолжается обсуждение материалов негласного сбора информации в отношении организованной преступной группы Тимура Миндича, имеющего репутацию "кошелька Зеленского". Материалы "прослушек" бизнесменов и из этой ОПГ и коррумпированных ими чиновников обнародовали НАБУ и САП.Ранее на эту тему: "Плёнки Миндича" и "начало конца Зеленского". Эксперты и политики о ситуации в стране Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Служение западным хозяевам, расплата за "толерантность к коррупции". Хроника событий на утро 14 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

