"Грязная бомба" и другие провокации. Васильев о том, почему Западу выгодно изображать Россию врагом

На фоне успехов России в СВО страны Европы, где у власти находятся политики, стремящиеся любым способом сохранить свои посты, готовят серьезные провокации. И они будут представлять большую опасность, чем риторика Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2025-11-14T05:10
2025-11-14T05:10
В октябре 2022 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию и могут взорвать "грязную бомбу", имитирующую нештатный взрыв российского ядерного боеприпаса. А после этого страны Запада смогут обвинить Россию в агрессии с использованием ядерного оружия.По словам американиста, в этом случае возможные провокации таят в себе больше опасности, чем заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях. По его мнению, сейчас вполне реальны серьезные провокации со стороны Европы, где процветает "политическая психопатия" с целью окончательно запугать своих граждан. "Мы видим, что происходит во Франции, Германии, Великобритании, где страмеры, мерцы и макроны пытаются удержаться у власти, а для этого им необходимо Россию изображать врагом. Тем более для них это актуально на фоне жесткого обрушения украинского фронта и успехов России в СВО", Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
05:10 14.11.2025
 
© Фото : fonwall.ru
© Фото : fonwall.ru
На фоне успехов России в СВО страны Европы, где у власти находятся политики, стремящиеся любым способом сохранить свои посты, готовят серьезные провокации. И они будут представлять большую опасность, чем риторика Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
В октябре 2022 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию и могут взорвать "грязную бомбу", имитирующую нештатный взрыв российского ядерного боеприпаса. А после этого страны Запада смогут обвинить Россию в агрессии с использованием ядерного оружия.
По словам американиста, в этом случае возможные провокации таят в себе больше опасности, чем заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях.
"Тогда, в 2022 году, шел разговор о том, чтобы произвести некий взрыв радиоактивных материалов, тем самым создать радиационное загрязнение, которое Роза ветров понесла бы в Европу и Белоруссию — чтобы резко взвинтить градус напряженности", — подчеркнул Васильев.
По его мнению, сейчас вполне реальны серьезные провокации со стороны Европы, где процветает "политическая психопатия" с целью окончательно запугать своих граждан.
"Мы видим, что происходит во Франции, Германии, Великобритании, где страмеры, мерцы и макроны пытаются удержаться у власти, а для этого им необходимо Россию изображать врагом. Тем более для них это актуально на фоне жесткого обрушения украинского фронта и успехов России в СВО",
Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаЗападДональд ТрампУкраина.ругрязная бомбаФранцияВеликобританияГерманияпровокацияИгорь КирилловФридрих МерцЭммануэль МакронКир СтармерБелоруссияЯдерное оружие
 
Лента новостейМолния