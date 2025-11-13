Рубио предупредил об опасности конфискации российских активов - 13.11.2025 Украина.ру
Рубио предупредил об опасности конфискации российских активов
Рубио предупредил об опасности конфискации российских активов
Возможная конфискация российских активов грозит непредвиденными последствиями, признал американский госсекретарь Марко Рубио, передал Fox News
2025-11-13T08:15
2025-11-13T08:15
"Существуют некоторые непреднамеренные последствия, если это сделать", - заверил он.Рубио добавил, что в американской администрации вопросом российских активов занимается министр финансов США Скотт Бессент.Сейчас в ЕС находится более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ (в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем). В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В октябре главы государств Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря.Подробнее об охоте на активы - в материале Украина за неделю. Зеленскому очень нужны российские активы, но не все так просто на сайте Украина.ру.
Рубио предупредил об опасности конфискации российских активов

08:15 13.11.2025
 
Возможная конфискация российских активов грозит непредвиденными последствиями, признал американский госсекретарь Марко Рубио, передал Fox News
"Существуют некоторые непреднамеренные последствия, если это сделать", - заверил он.
Рубио добавил, что в американской администрации вопросом российских активов занимается министр финансов США Скотт Бессент.
"Я не хочу это комментировать и опережать его в чем-либо", - отметил Рубио.
Сейчас в ЕС находится более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ (в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем). В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В октябре главы государств Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря.
Подробнее об охоте на активы - в материале Украина за неделю. Зеленскому очень нужны российские активы, но не все так просто на сайте Украина.ру.
