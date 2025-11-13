ПВО ночью расправилась со 130 вражескими дронами - 13.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251113/pvo-nochyu-raspravilas-so-130-vrazheskimi-dronami--1071530738.html
ПВО ночью расправилась со 130 вражескими дронами
ПВО ночью расправилась со 130 вражескими дронами
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над регионами РФ 130 украинских беспилотников, 13 ноября сообщили в Минобороны
2025-11-13T08:35
2025-11-13T08:52
По 32 беспилотника было уничтожено над Курской и Белгородской областями, 20 сбили над Воронежской областью, 17 аппаратов уничтожено над акваторией Черного моря.Кроме того, семь дронов нейтрализовано над Крымом, шесть - над Орловской областью, пять над Краснодарским краем, четыре над Тамбовской областью, три над Ростовской, два над Брянской областью.Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале уточнил, что часть осколков попало на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что БПЛА подавили в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе региона. Люди не пострадали, информация о последствиях на земле уточняется.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА над регионами России на сайте Украина.ру.
Украина.ру
08:35 13.11.2025 (обновлено: 08:52 13.11.2025)
 
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над регионами РФ 130 украинских беспилотников, 13 ноября сообщили в Минобороны
По 32 беспилотника было уничтожено над Курской и Белгородской областями, 20 сбили над Воронежской областью, 17 аппаратов уничтожено над акваторией Черного моря.
Кроме того, семь дронов нейтрализовано над Крымом, шесть - над Орловской областью, пять над Краснодарским краем, четыре над Тамбовской областью, три над Ростовской, два над Брянской областью.
"По одному БПЛА – над территориями Тульской области и Московского региона", - добавили в МО РФ.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале уточнил, что часть осколков попало на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что БПЛА подавили в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе региона. Люди не пострадали, информация о последствиях на земле уточняется.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА над регионами России на сайте Украина.ру.
Заголовок открываемого материала
