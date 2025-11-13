https://ukraina.ru/20251113/pvo-nochyu-raspravilas-so-130-vrazheskimi-dronami--1071530738.html
ПВО ночью расправилась со 130 вражескими дронами
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над регионами РФ 130 украинских беспилотников, 13 ноября сообщили в Минобороны
2025-11-13T08:35
2025-11-13T08:35
2025-11-13T08:52
По 32 беспилотника было уничтожено над Курской и Белгородской областями, 20 сбили над Воронежской областью, 17 аппаратов уничтожено над акваторией Черного моря.Кроме того, семь дронов нейтрализовано над Крымом, шесть - над Орловской областью, пять над Краснодарским краем, четыре над Тамбовской областью, три над Ростовской, два над Брянской областью.Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале уточнил, что часть осколков попало на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что БПЛА подавили в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе региона. Люди не пострадали, информация о последствиях на земле уточняется.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА над регионами России на сайте Украина.ру.
Украина.ру
08:35 13.11.2025 (обновлено: 08:52 13.11.2025)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над регионами РФ 130 украинских беспилотников, 13 ноября сообщили в Минобороны
По 32 беспилотника было уничтожено над Курской и Белгородской областями, 20 сбили над Воронежской областью, 17 аппаратов уничтожено над акваторией Черного моря.
Кроме того, семь дронов нейтрализовано над Крымом, шесть - над Орловской областью, пять над Краснодарским краем, четыре над Тамбовской областью, три над Ростовской, два над Брянской областью.
"По одному БПЛА – над территориями Тульской области и Московского региона", - добавили в МО РФ.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале уточнил, что часть осколков попало на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что БПЛА подавили в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе региона. Люди не пострадали, информация о последствиях на земле уточняется.