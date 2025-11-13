https://ukraina.ru/20251113/proyti-mezhdu-pul-libra-o-boyakh-za-volchansk-i-natsistakh-na-ukraine-1071543929.html
Пройти между пуль: "Либра" о боях за Волчанск и нацистах на Украине
Пройти между пуль: "Либра" о боях за Волчанск и нацистах на Украине
Боец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным "Либра" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как смог преодолеть свой страх, а украинцы прикрывались мирными в ходе боёв за Волчанск. Также военный объяснил, как общается с добровольцами из других стран.
Украина, Волчанск, Александр Чаленко, Пятнашка, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Военные преступления, прогнозы СВО, волонтеры, ВС РФ, наступление ВС РФ, бойцы, Видео
Пройти между пуль: "Либра" о боях за Волчанск и нацистах на Украине
12:25 13.11.2025 (обновлено: 12:26 13.11.2025)
Боец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным "Либра" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как смог преодолеть свой страх, а украинцы прикрывались мирными в ходе боёв за Волчанск. Также военный объяснил, как общается с добровольцами из других стран.