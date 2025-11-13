Что придумает Россия после "Буревестника" и какой мощнейший удар нанесёт в тыл Украины — Насонов - 13.11.2025 Украина.ру
Что придумает Россия после "Буревестника" и какой мощнейший удар нанесёт в тыл Украины — Насонов
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал об ударах российской артиллерии и БПЛА по объектам противника, а также проанализировал способности ВСУ к контратаке: 00:29 – Удары ВС РФ по украинским тылам; 07:50 – О выведении из строя ж/д путей; 11:08 – О нюансах разведки при помощи российских БПЛА и работе РЭБ; 16:13 – О милитаризации космоса; 18:03 – О работе артиллерийской платформы "Козерог-1"; 22:17 – Способности ВСУ к контратаке до конца года; 27:15 – О разработках российских стратегических вооружений. ТГ-канал Романа Насонова: https://t.me/NasonovLive Наш сайт: https://ukraina.ru
Что придумает Россия после "Буревестника" и какой мощнейший удар нанесёт в тыл Украины — Насонов

Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал об ударах российской артиллерии и БПЛА по объектам противника, а также проанализировал способности ВСУ к контратаке: 00:29 – Удары ВС РФ по украинским тылам;
07:50 – О выведении из строя ж/д путей;
11:08 – О нюансах разведки при помощи российских БПЛА и работе РЭБ;
16:13 – О милитаризации космоса;
18:03 – О работе артиллерийской платформы "Козерог-1";
22:17 – Способности ВСУ к контратаке до конца года;
27:15 – О разработках российских стратегических вооружений. ТГ-канал Романа Насонова: https://t.me/NasonovLive Наш сайт: https://ukraina.ru
