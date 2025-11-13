https://ukraina.ru/20251113/chto-pridumaet-rossiya-posle-burevestnika-i-kakoy-moschneyshiy-udar-nanest-v-tyl-ukrainy--nasonov-1071574907.html

Что придумает Россия после "Буревестника" и какой мощнейший удар нанесёт в тыл Украины — Насонов

13.11.2025





Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал об ударах российской... Украина.ру, 13.11.2025









Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал об ударах российской артиллерии и БПЛА по объектам противника, а также проанализировал способности ВСУ к контратаке: 00:29 – Удары ВС РФ по украинским тылам; 07:50 – О выведении из строя ж/д путей; 11:08 – О нюансах разведки при помощи российских БПЛА и работе РЭБ; 16:13 – О милитаризации космоса; 18:03 – О работе артиллерийской платформы "Козерог-1"; 22:17 – Способности ВСУ к контратаке до конца года; 27:15 – О разработках российских стратегических вооружений. ТГ-канал Романа Насонова: https://t.me/NasonovLive Наш сайт: https://ukraina.ru

россия

украина

2025

