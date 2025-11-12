"Война между Европой и Россией становится все более очевидной" - президент Сербии - 12.11.2025 Украина.ру
"Война между Европой и Россией становится все более очевидной" - президент Сербии
"Война между Европой и Россией становится все более очевидной" - президент Сербии - 12.11.2025 Украина.ру
"Война между Европой и Россией становится все более очевидной" - президент Сербии
Сербия вооружается исходя из перспективы новой войны в Европе. Об этом заявил соотечественникам президент страны Александр Вучич
2025-11-12T09:50
2025-11-12T10:17
Европа готовится к войне с Россией и Сербия рискует оказаться между двух огней, заявил Вучич в эфире телеканала Pink TV. РИА Новости приводит его слова. "По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной", — заявил Вучич.Он прокомментировал заявление начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона. Из его заявления следует, что вооруженные силы страны должны быть готовы к возможному столкновению через три-четыре года на фоне "российской угрозы".Президент Сербии отметил, что в нынешней международной обстановке Белграду остается лишь укреплять собственную обороноспособность."Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", — пояснил Вучич.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Спецзадание для Брнабич. Что на самом деле стоит за визитом председателя парламента Сербии на Украину
"Война между Европой и Россией становится все более очевидной" - президент Сербии

09:50 12.11.2025 (обновлено: 10:17 12.11.2025)
 
Сербия вооружается исходя из перспективы новой войны в Европе. Об этом заявил соотечественникам президент страны Александр Вучич
Европа готовится к войне с Россией и Сербия рискует оказаться между двух огней, заявил Вучич в эфире телеканала Pink TV. РИА Новости приводит его слова.
"По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной", — заявил Вучич.
Он прокомментировал заявление начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона. Из его заявления следует, что вооруженные силы страны должны быть готовы к возможному столкновению через три-четыре года на фоне "российской угрозы".
Президент Сербии отметил, что в нынешней международной обстановке Белграду остается лишь укреплять собственную обороноспособность.
"Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", — пояснил Вучич.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Спецзадание для Брнабич. Что на самом деле стоит за визитом председателя парламента Сербии на Украину
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
