"Война между Европой и Россией становится все более очевидной" - президент Сербии

Сербия вооружается исходя из перспективы новой войны в Европе. Об этом заявил соотечественникам президент страны Александр Вучич

2025-11-12T09:50

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068055501_0:68:2995:1753_1920x0_80_0_0_bc209ecb77cd49cacac2a1e8b39b4cb6.jpg

Европа готовится к войне с Россией и Сербия рискует оказаться между двух огней, заявил Вучич в эфире телеканала Pink TV. РИА Новости приводит его слова. "По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной", — заявил Вучич.Он прокомментировал заявление начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона. Из его заявления следует, что вооруженные силы страны должны быть готовы к возможному столкновению через три-четыре года на фоне "российской угрозы".Президент Сербии отметил, что в нынешней международной обстановке Белграду остается лишь укреплять собственную обороноспособность."Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", — пояснил Вучич.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Спецзадание для Брнабич. Что на самом деле стоит за визитом председателя парламента Сербии на Украину Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

