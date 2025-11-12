https://ukraina.ru/20251112/voyna-mezhdu--evropoy-i-rossiey-stanovitsya-vse-bolee-ochevidnoy---prezident-serbii-1071467370.html
"Война между Европой и Россией становится все более очевидной" - президент Сербии
Сербия вооружается исходя из перспективы новой войны в Европе. Об этом заявил соотечественникам президент страны Александр Вучич
Европа готовится к войне с Россией и Сербия рискует оказаться между двух огней, заявил Вучич в эфире телеканала Pink TV. РИА Новости приводит его слова. "По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной", — заявил Вучич.Он прокомментировал заявление начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона. Из его заявления следует, что вооруженные силы страны должны быть готовы к возможному столкновению через три-четыре года на фоне "российской угрозы".Президент Сербии отметил, что в нынешней международной обстановке Белграду остается лишь укреплять собственную обороноспособность."Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", — пояснил Вучич.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Спецзадание для Брнабич. Что на самом деле стоит за визитом председателя парламента Сербии на Украину
