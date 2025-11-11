https://ukraina.ru/20251111/spetszadanie-dlya-brnabich-chto--na-samom-dele-stoit-za-vizitom-predsedatelya-parlamenta-serbii-na-1071394840.html

Спецзадание для Брнабич. Что на самом деле стоит за визитом председателя парламента Сербии на Украину

Спецзадание для Брнабич. Что на самом деле стоит за визитом председателя парламента Сербии на Украину

Председатель парламента Сербии Анна Брнабич 10 ноября приехала со своим первым официальным визитом в Киев, а уже 11 числа встретилась с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. И это вопреки недавних заявлений руководства Сербии о своей преданности России и ее народу и даже вопреки общественных пророссийских настроений в Сербии

Сразу же по прибытию в столицу Украины Брнабич встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Сербский политик пообещала ему поддержку на пути к вступлению Украины в Евросоюз – техническую и любую другую. Меморандум о взаимопонимании между Сербией и Украиной по данному вопросу уже разработан, согласован и готов к подписанию, сказала она.Потом гостю из Сербии приняли глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В ходе переговоров Брнабич выразила украинской стороне благодарность за непризнание независимости сербского автономного края Косово и Метохия, который албанские сепаратисты в 2008 году провозгласили отдельным государством."Несмотря на все давление, они (власти в Киеве, Ред.) не меняют своей позиции и поэтому для меня всегда большое удовольствие посещать страны, у которых такие незыблемые взгляды на признание территориальной целостности нашей страны", - заявила Брнабич после встречи с украинским руководством.О переговорах с председателем парламента Сербии Зеленский сообщил в своем телеграм-канале. Он сделал акцент на обсуждении вопросов европейской интеграции. По словам Зеленского, это "стратегическая цель для обеих стран". Помимо этого, стороны обсудили межгосударственное сотрудничество и партнерство в области региональной безопасности, добавил глава киевского режима.Также он поблагодарил Сербию за "поддержку территориальной целостности Украины" и выразил признательность первой леди страны Тамаре Вучич за посещение саммита по проблеме якобы похищенных украинских детей.Примечательно то, что подробную информацию о ее переговорах с украинским коллегой Стефанчуком оперативно передали все сербские официальные СМИ в то время, как украинские СМИ этому визиту не придали особого значения. По всей видимости, эта поездка в данный момент более важная для сербского, чем для украинского руководства. Кто такая Анна Брнабич и какие цели преследует ее визит в Киев?В сербскую политику Брнабич вошла в 2017 году, при этом сразу через парадную дверь. Президент Сербии Александр Вучич назначил ее премьер-министром страны после того, как сам перешел на президентскую должность. При этом для широкой общественности Брнабич была абсолютно незнакомой фигурой.Брнабич стала первой женщиной премьер-министром в истории Сербии и одновременно первым премьер-министром, который открыто заявил о своей нетрадиционной ориентации.Это обстоятельство приблизило страну к "европейским ценностям", но не помогло Брнабич снискать любовь традиционно настроенного сербского общества. Наоборот, за шесть лет на должности премьер-министра она стала одним из самых непопулярных политиков в стране, героем несчитанного количества мемов и шуток.Парадокс в том, что публичная демонстрация нетрадиционной ориентации экс-премьера и ее связи с белградским врачом Милицой Джурджич не пришлась по душе даже другим представителям сербского ЛГБТ*-сообщества. По их словам, Брнабич сделала всё это для собственного пиара, но при этом не сделала ничего для признания прав сексуальных меньшинств в Сербии.Зато для самого президента Сербии Анна Брнабич является очень ценным соратником. Нелюбимому сербами политику можно доверить самые деликатные политические задачи. Например, продвижение убийственного для экологии страны проекта эксплуатации лития или, почему бы и нет, присоединение Сербии к антироссийским санкциям, когда для этого наступит момент.Поворот Вучича на Запад или новый 1948 годНадо напомнить, что визит Брнабич в Киев происходит на фоне громких заявлений Вучича по отношению к России.Первое такое заявление президент Сербии сделал в интервью немецкому изданию Ciceroв конце октября. Там он предложил Евросоюзу выкупить все сербские боеприпасы по долгосрочным контрактам. На вопрос журналистов издания могут ли потом европейские покупатели передавать эти боеприпасы ВСУ, Вучич ответил, что покупатель может делать с ними что угодно.Второе громкое заявление касалось присоединения Сербии к антироссийским санкциям. Вучич заявил, что он сам не изменит своей позиции по поводу недопустимости введения санкций против России, но в Сербии есть и другие ветви власти, которые могут принять такое решение.После этих двух заявлений последовал телефонный разговор Александра Вучича с Владимиром Зеленским. Там сербский лидер всяческий поддержал европейские устремления Украины и договорился поддерживать с ним открытый канал коммуникации в дальнейшем. Чтобы проверить этот канал Вучич, по всей видимости, и отправил Брнабич в Киев.Каким образом связаны амбиции Сербии и Украины стать частью Евросоюза, сербские санкции против России и председатель Народной скупщины Анна Брнабич?Совсем недавно глава делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат в Белграде вручил президенту Сербии новый годовой отчет Еврокомиссии о продвижении страны на пути к Евросоюзу, в котором рекомендуется открыть новый кластер в переговорах о вступлении страны в ЕС. Однако для того, чтобы переговоры по новому кластеру начались, согласие на это должны дать все страны организации.Так в ноябре 2024 года страны Евросоюза уже обсуждали вопрос открытия кластера 3 в переговорах с Сербией, но так и не смогли достигнуть консенсуса. В качестве главных причин блокирования евроинтеграции Сербии европейцы назвали отказ Белграда от введения санкций против России, проблемы в сфере верховенства закона, а также в отношениях с Косово.Для сербского руководства самым простым решением было бы присоединение к антироссийским санкциям. Этот шаг оценили бы все действующие члены Евросоюза при голосовании, но сербские власти пока не могут пойти на этот шаг.В настоящее время главным препятствием для этого является нерешенный вопрос снабжения Сербии энергоносителями. По словам самого Вучича, сербское руководство должно просить российской поддержки для снятия американских санкций с нефтяной компании NIS, в которой контрольный пакет акций принадлежит "Газпрому".Вучич пытался договориться о продаже российской доли в сербской нефтяной компании, но эти переговоры пока не привели к желаемому для него результату.Вторым нерешенным вопросом в сфере обеспечения энергетической безопасности для Вучича является продление долгосрочного договора о поставках российского газа. Он хотел, чтобы договор был продлен на несколько лет, пока Сербия не найдет альтернативные источники снабжения. Тем временем российская сторона продлевает договор лишь до конца года. А потом новые переговоры и новые условия.Поэтому Вучич не может окончательно отвернуться от России, но приверженность общей политике Евросоюза он может продемонстрировать углублением сотрудничества с Украиной. Здесь как нельзя кстати приходится визит Брнабич. Как раз основной заявленной темой визита и является сотрудничество в сфере европейской интеграции.Но если руководство Сербии действительно рассчитывает на вступление в Евросоюз, в перспективе ему все-таки придется принять решение о введении санкций против России. Конечно, есть вариант, при котором конфронтация между Европой и Россией закончится до момента принятия решения о вступлении Сербии в ЕС. Однако надежды, что этот вариант и сбудется тают изо дня в день.Если решение придется принимать в обозримом будущем, здесь опять пригодится Брнабич. Она занимает должность президента парламента, на который президент Вучич мог бы переложить ответственность за принятие такого непопулярного решения. Действующий его состав точно проголосует так, как хочет Александр Вучич.Ряд сербских политологов предупреждает, что в Сербии уже готовится почва для окончательного поворота на Запад сербского руководства. Сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич сравнивает ситуацию с событиями 1948 года, когда произошел конфликт между руководством СССР и лидером югославских коммунистов Йосипом Брозом Тито.Советский блок тогда развернул информационную войну в отношении руководства ФНРЮ, двусторонние и многосторонние контакты резко сократились, а в Югославии начались жестокие преследования югославский коммунистов, поддерживающих Советский Союз.Примечательно, что накануне поездки Брнабич в Киев в белградской гостинице "Москва" был задержан гражданин России Вячеслав Калинин, учредитель издания "Ветеранские вести". В сербскую столицу он прибыл в составе официальной делегации, которая принимала участие в открытии восстановленного русского мемориала, пишет издание "Радар".Сначала Калинина поместили в специальное учреждение для иностранцев, ожидающих выдворения из страны и выдали ему решение о запрете на повторный въезд в Сербию сроком на пять лет. В обосновании утверждалось, что присутствие Калинина в Сербии является "неприемлемым риском для безопасности страны".На следующий день ему было выдано новое решение, которое аннулирует все пункты предыдущего. Калинину разрешили остаться в Сербии, но он все-таки решил вернуться на родину.К счастью, нового 1948 года пока не получилось. Очевидно, что поворотный момент в отношениях двух стран пока не наступил. Подробнее о ситуации вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" в материале Татьяны Стоянович Момент истины для российско-сербских отношений. Национализирует ли Вучич сербскую дочку "Газпрома"

