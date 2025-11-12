https://ukraina.ru/20251112/myagkaya-sila-kitay-poslal-v-karibskoe-more-voennyy-korabl-1071475394.html

Мягкая сила. Китай послал в Карибское море военный корабль

На фоне угрожающих маневров американской военно-морской группировки во главе с авианосцем Gerald Ford, которая, по мнению Пентагона, должна запугать руководство Венесуэлы, Китай сделал свой нестандартный ход.

В никарагуанский порт Коринто вошел китайский военный корабль Ark Silk Road. Это плавучий госпиталь – белоснежный лайнер, фотографии которого расходятся сейчас в соцсетях Латинской Америки. В рамках миссии под характерным названием "Гармония" он посетит с гуманитарными целями целый ряд государств тихоокеанско-карибского региона, где китайские медики окажут помощь местному населению.Это настоящий пример мягкой силы. Пока американские военные корабли топят в этом регионе рыбацкие лодки – что пока не приносит никаких дивидендов, кроме ненависти местного населения – Пекин действует демонстративно мирными методами, и выстилает шелковый путь к Карибам, приобретая искренние симпатии латиноамериканцев. И, при этом, проводит демонстрацию своего военно-морского флага.Результаты подобной политики налицо. "Рост китайского присутствия в Никарагуа бросается в глаза при каждом посещении этой прекрасной страны. Китайские магазины, рынки и рестораны появляются, как грибы после дождя. Китайские автомобили теснят очень популярную, но дорожающую "Тойоту", – пишет эксперт Дарья Юрьева, автор телеграм-канала "Por qué no te callas?".При этом, в обозримом будущем Китай наверняка направит в акваторию Карибского моря другие военные суда, которым поставят различные профильные задачи. Инфраструктура для них готова – еще в прошлом году стало известно о том, что Пекин купил недействующую американскую военную базу на территории островного государства Антигуа и Барбуда, обустроив там современный порт и аэродром.Это вызвало гневную реакцию Вашингтона, где полагают, что китайская база будет использоваться Пекином с разведывательными целями. Но когда американские дипломаты попытались устроить по этому поводу демарш, оказалось, что они не имеют на Антигуа и Барбуда даже своего посольства – поскольку не воспринимали всерьез бывшую британскую колонию, пребывая в уверенности, что там готовы по щелчку пальцев выполнить любое указание Белого дома.Между тем, двухмесячная пиратская война с карибскими рыбаками пока что не приносит Соединенным Штатам Америки ничего, кроме проблем – даже в отношениях с самыми близкими союзниками.Стало известно, что Великобритания решила не передавать американцам свои разведданные по Карибскому региону – чтобы дистанцироваться от постоянных атак на мирные лодки и катера, которые вызывают в Латинской Америке все больше гнева.И хотя это наверняка блеф – потому что в Лондоне желают получить под свой контроль венесуэльскую нефть – очевидно, что действия Трампа становятся для британцев слишком токсичными. И они будут делиться с ним разведывательной информацией негласно, из-под полы, демонстрируя непричастность к происходящим событиям.А президент Колумбии Густаво Петро, который накануне оказался под американскими санкциями, однозначно приказал своей разведке разорвать сотрудничество с американскими спецслужбами:"Правоохранительным органам всех уровней предписано приостановить любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности. Эта мера будет действовать до тех пор, пока продолжаются ракетные атаки на суда в Карибском море. Борьба с наркотиками должна быть подчинена человеческим правам карибского населения", – заявил колумбийский лидер.Еще несколько лет назад это выглядело бы фантастикой, потому что колумбийские силовики полностью зависели от различных разведывательных структур США, которые, в полном смысле слова, управляли Колумбией. Об этой неприличной зависимости от Вашингтона подробно рассказывают несколько сезонов популярного телесериала "Наркос", который смотрели по всей планете.Но времена изменились до такой степени, что колумбийский министр внутренних дел Армандо Бенедетти на днях написал в своем блоге лаконичные слова: "Gringos, go home" – "Грингос, убирайтесь домой".Больше того – Густаво Петро публично пригрозил США покупкой российской военной техники. Это случилось после того, как в Боготе отказались приобретать подержанные самолеты F-16, которые настойчиво пытались навязать колумбийцам американские правительственные чиновники.Колумбийские военные сделали выбор в пользу шведских истребителей Gripen, но Вашингтон пообещал заблокировать эту сделку. И тогда президент Колумбии сказал: "Пусть меня не заставляют покупать российские самолеты", – давая понять, что продолжение американского давления может привести к полному разрыву военно-политических связей между США и Колумбией.Пентагон продолжает демонстративную подготовку к нападению на Венесуэлу. Американские самолеты регулярно вторгаются в ее воздушное пространство, явно пытаясь спровоцировать венесуэльцев на ответные действия.Впервые за последние двадцать лет американские рейнджеры начали отрабатывать на военной базе в Панаме тактику войны в джунглях. Это является недвусмысленным намеком на боевые операции в венесуэльской сельве – хотя большинство экспертов считает, что затяжная сухопутная война станет для американцев проблемой.Но министерство войны создано чтобы воевать, а влиятельное лобби флоридских неоконсерваторов во главе с госсекретарем Марко Рубио, несомненно, постараются втянуть США в очередной кровавый конфликт. В Каракасе внимательно следят за маневрами американского флота. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о мобилизации большинства венесуэльских военнослужащих, которые проводят сейчас учения, готовясь отразить возможные попытки вторжения."Мы разместили 200 тысяч солдат по всей территории страны. Мы будем бороться против террористического государства, если оно посягнет на землю нашей страны. Мы дадим ему адекватный ответ, и народ Венесуэлы должен знать, что Венесуэла находится под защитой вооруженных сил Боливарианской республики", – сказал он в обращении к нации.А тем временем китайский госпиталь несет в Карибский бассейн "Гармонию", – показывая, что отношения между странами должны строиться на совершенно иных принципах, принципиально чуждых западному империализму.Другие подробности конфликта США и Венесуэлы - в статье "Три конфликта не потянет: эксперт оценил угрозы Трампа в отношении Нигерии и Венесуэлы"

