Мягкая сила. Китай послал в Карибское море военный корабль - 12.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251112/myagkaya-sila-kitay-poslal-v-karibskoe-more-voennyy-korabl-1071475394.html
Мягкая сила. Китай послал в Карибское море военный корабль
Мягкая сила. Китай послал в Карибское море военный корабль - 12.11.2025 Украина.ру
Мягкая сила. Китай послал в Карибское море военный корабль
На фоне угрожающих маневров американской военно-морской группировки во главе с авианосцем Gerald Ford, которая, по мнению Пентагона, должна запугать руководство Венесуэлы, Китай сделал свой нестандартный ход.
2025-11-12T12:51
2025-11-12T12:57
эксклюзив
дональд трамп
марко рубио
пентагон
f-16
венесуэла
сша
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071475788_435:339:2122:1288_1920x0_80_0_0_5923cc56a8a0c77561c572bd3c6ab819.jpg
В никарагуанский порт Коринто вошел китайский военный корабль Ark Silk Road. Это плавучий госпиталь – белоснежный лайнер, фотографии которого расходятся сейчас в соцсетях Латинской Америки. В рамках миссии под характерным названием "Гармония" он посетит с гуманитарными целями целый ряд государств тихоокеанско-карибского региона, где китайские медики окажут помощь местному населению.Это настоящий пример мягкой силы. Пока американские военные корабли топят в этом регионе рыбацкие лодки – что пока не приносит никаких дивидендов, кроме ненависти местного населения – Пекин действует демонстративно мирными методами, и выстилает шелковый путь к Карибам, приобретая искренние симпатии латиноамериканцев. И, при этом, проводит демонстрацию своего военно-морского флага.Результаты подобной политики налицо. "Рост китайского присутствия в Никарагуа бросается в глаза при каждом посещении этой прекрасной страны. Китайские магазины, рынки и рестораны появляются, как грибы после дождя. Китайские автомобили теснят очень популярную, но дорожающую "Тойоту", – пишет эксперт Дарья Юрьева, автор телеграм-канала "Por qué no te callas?".При этом, в обозримом будущем Китай наверняка направит в акваторию Карибского моря другие военные суда, которым поставят различные профильные задачи. Инфраструктура для них готова – еще в прошлом году стало известно о том, что Пекин купил недействующую американскую военную базу на территории островного государства Антигуа и Барбуда, обустроив там современный порт и аэродром.Это вызвало гневную реакцию Вашингтона, где полагают, что китайская база будет использоваться Пекином с разведывательными целями. Но когда американские дипломаты попытались устроить по этому поводу демарш, оказалось, что они не имеют на Антигуа и Барбуда даже своего посольства – поскольку не воспринимали всерьез бывшую британскую колонию, пребывая в уверенности, что там готовы по щелчку пальцев выполнить любое указание Белого дома.Между тем, двухмесячная пиратская война с карибскими рыбаками пока что не приносит Соединенным Штатам Америки ничего, кроме проблем – даже в отношениях с самыми близкими союзниками.Стало известно, что Великобритания решила не передавать американцам свои разведданные по Карибскому региону – чтобы дистанцироваться от постоянных атак на мирные лодки и катера, которые вызывают в Латинской Америке все больше гнева.И хотя это наверняка блеф – потому что в Лондоне желают получить под свой контроль венесуэльскую нефть – очевидно, что действия Трампа становятся для британцев слишком токсичными. И они будут делиться с ним разведывательной информацией негласно, из-под полы, демонстрируя непричастность к происходящим событиям.А президент Колумбии Густаво Петро, который накануне оказался под американскими санкциями, однозначно приказал своей разведке разорвать сотрудничество с американскими спецслужбами:"Правоохранительным органам всех уровней предписано приостановить любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности. Эта мера будет действовать до тех пор, пока продолжаются ракетные атаки на суда в Карибском море. Борьба с наркотиками должна быть подчинена человеческим правам карибского населения", – заявил колумбийский лидер.Еще несколько лет назад это выглядело бы фантастикой, потому что колумбийские силовики полностью зависели от различных разведывательных структур США, которые, в полном смысле слова, управляли Колумбией. Об этой неприличной зависимости от Вашингтона подробно рассказывают несколько сезонов популярного телесериала "Наркос", который смотрели по всей планете.Но времена изменились до такой степени, что колумбийский министр внутренних дел Армандо Бенедетти на днях написал в своем блоге лаконичные слова: "Gringos, go home" – "Грингос, убирайтесь домой".Больше того – Густаво Петро публично пригрозил США покупкой российской военной техники. Это случилось после того, как в Боготе отказались приобретать подержанные самолеты F-16, которые настойчиво пытались навязать колумбийцам американские правительственные чиновники.Колумбийские военные сделали выбор в пользу шведских истребителей Gripen, но Вашингтон пообещал заблокировать эту сделку. И тогда президент Колумбии сказал: "Пусть меня не заставляют покупать российские самолеты", – давая понять, что продолжение американского давления может привести к полному разрыву военно-политических связей между США и Колумбией.Пентагон продолжает демонстративную подготовку к нападению на Венесуэлу. Американские самолеты регулярно вторгаются в ее воздушное пространство, явно пытаясь спровоцировать венесуэльцев на ответные действия.Впервые за последние двадцать лет американские рейнджеры начали отрабатывать на военной базе в Панаме тактику войны в джунглях. Это является недвусмысленным намеком на боевые операции в венесуэльской сельве – хотя большинство экспертов считает, что затяжная сухопутная война станет для американцев проблемой.Но министерство войны создано чтобы воевать, а влиятельное лобби флоридских неоконсерваторов во главе с госсекретарем Марко Рубио, несомненно, постараются втянуть США в очередной кровавый конфликт. В Каракасе внимательно следят за маневрами американского флота. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о мобилизации большинства венесуэльских военнослужащих, которые проводят сейчас учения, готовясь отразить возможные попытки вторжения."Мы разместили 200 тысяч солдат по всей территории страны. Мы будем бороться против террористического государства, если оно посягнет на землю нашей страны. Мы дадим ему адекватный ответ, и народ Венесуэлы должен знать, что Венесуэла находится под защитой вооруженных сил Боливарианской республики", – сказал он в обращении к нации.А тем временем китайский госпиталь несет в Карибский бассейн "Гармонию", – показывая, что отношения между странами должны строиться на совершенно иных принципах, принципиально чуждых западному империализму.Другие подробности конфликта США и Венесуэлы - в статье "Три конфликта не потянет: эксперт оценил угрозы Трампа в отношении Нигерии и Венесуэлы"
https://ukraina.ru/20251109/blef-trampa-ne-deystvuet-chto-zhdt-ssha-v-sluchae-napadeniya-na-venesuelu-1071329510.html
венесуэла
сша
колумбия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Савко
Александр Савко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071475788_619:232:2027:1288_1920x0_80_0_0_67af930f25edbbcd33359903b62b7dcb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дональд трамп, марко рубио, пентагон, f-16, венесуэла, сша, колумбия
Эксклюзив, Дональд Трамп, Марко Рубио, Пентагон, F-16, Венесуэла, США, Колумбия

Мягкая сила. Китай послал в Карибское море военный корабль

12:51 12.11.2025 (обновлено: 12:57 12.11.2025)
 
© Фото : cgtn.com
- РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : cgtn.com
Читать в
ДзенTelegram
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
На фоне угрожающих маневров американской военно-морской группировки во главе с авианосцем Gerald Ford, которая, по мнению Пентагона, должна запугать руководство Венесуэлы, Китай сделал свой нестандартный ход.
В никарагуанский порт Коринто вошел китайский военный корабль Ark Silk Road. Это плавучий госпиталь – белоснежный лайнер, фотографии которого расходятся сейчас в соцсетях Латинской Америки. В рамках миссии под характерным названием "Гармония" он посетит с гуманитарными целями целый ряд государств тихоокеанско-карибского региона, где китайские медики окажут помощь местному населению.
Это настоящий пример мягкой силы. Пока американские военные корабли топят в этом регионе рыбацкие лодки – что пока не приносит никаких дивидендов, кроме ненависти местного населения – Пекин действует демонстративно мирными методами, и выстилает шелковый путь к Карибам, приобретая искренние симпатии латиноамериканцев. И, при этом, проводит демонстрацию своего военно-морского флага.
Результаты подобной политики налицо. "Рост китайского присутствия в Никарагуа бросается в глаза при каждом посещении этой прекрасной страны. Китайские магазины, рынки и рестораны появляются, как грибы после дождя. Китайские автомобили теснят очень популярную, но дорожающую "Тойоту", – пишет эксперт Дарья Юрьева, автор телеграм-канала "Por qué no te callas?".
При этом, в обозримом будущем Китай наверняка направит в акваторию Карибского моря другие военные суда, которым поставят различные профильные задачи. Инфраструктура для них готова – еще в прошлом году стало известно о том, что Пекин купил недействующую американскую военную базу на территории островного государства Антигуа и Барбуда, обустроив там современный порт и аэродром.
Это вызвало гневную реакцию Вашингтона, где полагают, что китайская база будет использоваться Пекином с разведывательными целями. Но когда американские дипломаты попытались устроить по этому поводу демарш, оказалось, что они не имеют на Антигуа и Барбуда даже своего посольства – поскольку не воспринимали всерьез бывшую британскую колонию, пребывая в уверенности, что там готовы по щелчку пальцев выполнить любое указание Белого дома.
Между тем, двухмесячная пиратская война с карибскими рыбаками пока что не приносит Соединенным Штатам Америки ничего, кроме проблем – даже в отношениях с самыми близкими союзниками.
Стало известно, что Великобритания решила не передавать американцам свои разведданные по Карибскому региону – чтобы дистанцироваться от постоянных атак на мирные лодки и катера, которые вызывают в Латинской Америке все больше гнева.
И хотя это наверняка блеф – потому что в Лондоне желают получить под свой контроль венесуэльскую нефть – очевидно, что действия Трампа становятся для британцев слишком токсичными. И они будут делиться с ним разведывательной информацией негласно, из-под полы, демонстрируя непричастность к происходящим событиям.
А президент Колумбии Густаво Петро, который накануне оказался под американскими санкциями, однозначно приказал своей разведке разорвать сотрудничество с американскими спецслужбами:
"Правоохранительным органам всех уровней предписано приостановить любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности. Эта мера будет действовать до тех пор, пока продолжаются ракетные атаки на суда в Карибском море. Борьба с наркотиками должна быть подчинена человеческим правам карибского населения", – заявил колумбийский лидер.
Еще несколько лет назад это выглядело бы фантастикой, потому что колумбийские силовики полностью зависели от различных разведывательных структур США, которые, в полном смысле слова, управляли Колумбией. Об этой неприличной зависимости от Вашингтона подробно рассказывают несколько сезонов популярного телесериала "Наркос", который смотрели по всей планете.
Но времена изменились до такой степени, что колумбийский министр внутренних дел Армандо Бенедетти на днях написал в своем блоге лаконичные слова: "Gringos, go home" – "Грингос, убирайтесь домой".
Больше того – Густаво Петро публично пригрозил США покупкой российской военной техники. Это случилось после того, как в Боготе отказались приобретать подержанные самолеты F-16, которые настойчиво пытались навязать колумбийцам американские правительственные чиновники.
Колумбийские военные сделали выбор в пользу шведских истребителей Gripen, но Вашингтон пообещал заблокировать эту сделку. И тогда президент Колумбии сказал: "Пусть меня не заставляют покупать российские самолеты", – давая понять, что продолжение американского давления может привести к полному разрыву военно-политических связей между США и Колумбией.
- РИА Новости, 1920, 09.11.2025
9 ноября, 15:26
Блеф Трампа не действует. Что ждёт США в случае нападения на ВенесуэлуСитуация вокруг Венесуэлы продолжает накаляться. Причём концентрация вооружённых сил Соединённых Штатов Америки в зоне Карибского бассейна одновременно сопровождается беспрецедентной кампанией информационного давления, направленного на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайшее окружение.
Пентагон продолжает демонстративную подготовку к нападению на Венесуэлу. Американские самолеты регулярно вторгаются в ее воздушное пространство, явно пытаясь спровоцировать венесуэльцев на ответные действия.
Впервые за последние двадцать лет американские рейнджеры начали отрабатывать на военной базе в Панаме тактику войны в джунглях. Это является недвусмысленным намеком на боевые операции в венесуэльской сельве – хотя большинство экспертов считает, что затяжная сухопутная война станет для американцев проблемой.
Но министерство войны создано чтобы воевать, а влиятельное лобби флоридских неоконсерваторов во главе с госсекретарем Марко Рубио, несомненно, постараются втянуть США в очередной кровавый конфликт.
В Каракасе внимательно следят за маневрами американского флота. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о мобилизации большинства венесуэльских военнослужащих, которые проводят сейчас учения, готовясь отразить возможные попытки вторжения.
"Мы разместили 200 тысяч солдат по всей территории страны. Мы будем бороться против террористического государства, если оно посягнет на землю нашей страны. Мы дадим ему адекватный ответ, и народ Венесуэлы должен знать, что Венесуэла находится под защитой вооруженных сил Боливарианской республики", – сказал он в обращении к нации.
А тем временем китайский госпиталь несет в Карибский бассейн "Гармонию", – показывая, что отношения между странами должны строиться на совершенно иных принципах, принципиально чуждых западному империализму.
Другие подробности конфликта США и Венесуэлы - в статье "Три конфликта не потянет: эксперт оценил угрозы Трампа в отношении Нигерии и Венесуэлы"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивДональд ТрампМарко РубиоПентагонF-16ВенесуэлаСШАКолумбия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Языковая истерия как прикрытие провала: как киевский режим затыкает рот инакомыслящим
13:10Железняк предположил, как отмывали деньги фигуранты дела о коррупции в сфере энергетики
13:10Подельники Миндича формировали не только Кабмин Украины: аудио
13:00"Поцелуй Иуды" Еревана и призыв студентов: агония провальной коалиции. Хроника событий на 13:00 12 ноября
13:00Миндич требовал от Умерова определённых услуг
12:54Война, к которой готовятся все. Что ждет Россию и Европу
12:52ВС РФ освободили Сухой Яр: брифинг Минобороны
12:51Мягкая сила. Китай послал в Карибское море военный корабль
12:42Армянский отказ от российского зерна и коррупция на Украине: заявления Пескова
12:31Армия России развивает наступление на Запорожском направлении
12:30"Отвязаться от Москвы". Разведка рассказала, как Армения хочет помочь Киеву
12:25Опубликованы последствия ночного поражения Краматорска
12:17Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине
12:11В некоторых районах просто опасно ходить: Трапп о вводе сил Нацгвардии в Нью-Йорк
12:00Банковая паникует, экс-министр обороны Украины срочно отъехал за кордон
12:00Европа готовится к войне с Россией. Главные новости к 12:00 12 ноября
11:45В Петербурге задержали пропагандиста терроризма
11:22Лондон пытался наладить связь с Москвой - FT
11:10ФСБ раскрыла, зачем Киев планировал убить митрополита Тихона
10:42На Гуляйпольском направлении у ВСУ назревает катастрофа
Лента новостейМолния