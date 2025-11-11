https://ukraina.ru/20251111/pvo-raspravilas-s-desyatkami-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-i--chernym-morem-1071413074.html
ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией и Черным морем
ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией и Черным морем - 11.11.2025 Украина.ру
ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией и Черным морем
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 37 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 11 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-11T07:44
2025-11-11T07:44
2025-11-11T07:44
новости
россия
черное море
ростовская область
минобороны
вооруженные силы украины
новости украины
атака
всу
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Десять из них сбито над Крымом, восемь - над Саратовской областью, семь над Орловской, по три над Липецкой, Ростовской областями и над Чёрным морем.Кроме того по одному дрону было уничтожено над Брянской, Воронежской и Калужской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что ПВО уничтожила и подавила БПЛА в Батайске и Мясниковском районе. При этом люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.О других атаках ВСУ - в материале ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
россия
черное море
ростовская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, черное море, ростовская область, минобороны, вооруженные силы украины, новости украины, атака, всу, пво
Новости, Россия, Черное море, Ростовская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Новости Украины, атака, ВСУ, ПВО
ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией и Черным морем
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 37 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 11 ноября телеграм-канал Украина.ру
Десять из них сбито над Крымом, восемь - над Саратовской областью, семь над Орловской, по три над Липецкой, Ростовской областями и над Чёрным морем.
Кроме того по одному дрону было уничтожено над Брянской, Воронежской и Калужской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что ПВО уничтожила и подавила БПЛА в Батайске и Мясниковском районе. При этом люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.