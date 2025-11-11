https://ukraina.ru/20251111/pvo-raspravilas-s-desyatkami-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-i--chernym-morem-1071413074.html

ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией и Черным морем

ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией и Черным морем - 11.11.2025

ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией и Черным морем

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 37 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 11 ноября телеграм-канал Украина.ру

Десять из них сбито над Крымом, восемь - над Саратовской областью, семь над Орловской, по три над Липецкой, Ростовской областями и над Чёрным морем.Кроме того по одному дрону было уничтожено над Брянской, Воронежской и Калужской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что ПВО уничтожила и подавила БПЛА в Батайске и Мясниковском районе. При этом люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.О других атаках ВСУ - в материале ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

