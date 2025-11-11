https://ukraina.ru/20251111/bukhanki-na-svo-kak-mekhaniki-sobirayut-iz-semi-mashin-odnu-1071446478.html

"Буханки" на СВО: как механики собирают из семи машин одну

В Новороссии журналист издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с механиками, которые могут собрать из семи поломанных машин одну, вытащить "подзаборную" ржавую буханку и превратить её в автомобиль, на котором можно эвакуировать раненых.

Бойцы с позывными "Тень", "Сега" и "Эль" рассказали, как они подготавливают технику к условиям ведения современной войны.

