"Буханки" на СВО: как механики собирают из семи машин одну
В Новороссии журналист издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с механиками, которые могут собрать из семи поломанных машин одну, вытащить "подзаборную" ржавую буханку и превратить её в автомобиль, на котором можно эвакуировать раненых.
Бойцы с позывными "Тень", "Сега" и "Эль" рассказали, как они подготавливают технику к условиям ведения современной войны.
Бойцы с позывными "Тень", "Сега" и "Эль" рассказали, как они подготавливают технику к условиям ведения современной войны.