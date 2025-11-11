"Буханки" на СВО: как механики собирают из семи машин одну - 11.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251111/bukhanki-na-svo-kak-mekhaniki-sobirayut-iz-semi-mashin-odnu-1071446478.html
"Буханки" на СВО: как механики собирают из семи машин одну
"Буханки" на СВО: как механики собирают из семи машин одну - 11.11.2025 Украина.ру
"Буханки" на СВО: как механики собирают из семи машин одну
В Новороссии журналист издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с механиками, которые могут собрать из семи поломанных машин одну, вытащить "подзаборную" ржавую буханку и превратить её в автомобиль, на котором можно эвакуировать раненых.
2025-11-11T20:00
2025-11-11T20:00
новороссия
александр чаленко
украина.ру
видео
сво
автомобили
автотранспорт
автомобиль
новости сво
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0b/1071446317_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_8bf003c34a0753f56af23a7a1345b8ef.png
Бойцы с позывными "Тень", "Сега" и "Эль" рассказали, как они подготавливают технику к условиям ведения современной войны.
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0b/1071446317_493:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_5ce3ece3d5e1d831cd71daa050dfd580.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новороссия, александр чаленко, украина.ру, видео, сво, автомобили, автотранспорт, автомобиль, новости сво, вс рф, видео
Новороссия, Александр Чаленко, Украина.ру, Видео, СВО, автомобили, автотранспорт, автомобиль, новости СВО, ВС РФ

"Буханки" на СВО: как механики собирают из семи машин одну

20:00 11.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В Новороссии журналист издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с механиками, которые могут собрать из семи поломанных машин одну, вытащить "подзаборную" ржавую буханку и превратить её в автомобиль, на котором можно эвакуировать раненых.
Бойцы с позывными "Тень", "Сега" и "Эль" рассказали, как они подготавливают технику к условиям ведения современной войны.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовороссияАлександр ЧаленкоУкраина.руВидеоСВОавтомобилиавтотранспортавтомобильновости СВОВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:21Точечные удары: российские дроны поразили пункт дислокации украинских боевиков в Богодухове
20:00"Буханки" на СВО: как механики собирают из семи машин одну
19:52Украинские коррупционеры отдавали деньги "Че Геваре"
19:42Решающие бои за Донбасс: ВСУ несут катастрофические потери в попытках сорвать неизбежное окружение
19:30Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31
19:29Во Львове прозвучали призывы к репрессиям против учителей из-за русского языка
18:59Нерушимая святыня: храм в Красноармейске как символ русской цивилизационной миссии. Видео
18:54Киевский режим вводит налог на воду: сельских жителей заставят платить даже за колодцы
18:44Бегство с тонущего корабля: еще один фигурант дела "пленок Миндича" тайно сбежал из Украины
18:28От Донбасса до кабинета Умерова: как рушится украинская государственность. Главное к этому часу
18:22Схватка титанов коррупции: Сорос против Зеленского
18:06Пехота зашла в Покровск: страх есть, но скорость важнее
18:03На краю пропасти: как Запад и коррупция ведут Украину к коллапсу. Итоги 11 ноября
17:37Николаев готовится к сдаче: марионеточные власти демонстрируют готовность к бегству
17:34На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета С-130 ВС Турции были 20 военнослужащих — сообщило турецкое Минобороны
17:19Непредсказуемые последствия: к чему могла привести украинская провокация с МиГ-31
17:18Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами"
17:17В районе Димитрова в плен сдались 25 морпехов ВСУ
17:10Москва концентрирует войска и новые беспилотники вокруг Покровска – Foreign Affairs
17:07Крах системы призыва: сотрудники ТЦК сводят счеты с жизнью на фоне провала мобилизации на Украине
Лента новостейМолния