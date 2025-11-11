https://ukraina.ru/20251111/1071430400.html

Григорий Михайлов: Казахстан в оценках СВО ориентирован на Запад, но ждет, когда с России снимут санкции

В отношениях России и Казахстана речь идет о партнерстве и выгоде, а не о союзничестве и братстве. В какой-то степени это даже хорошо. Заявления о союзничестве, которые слабо подкреплены практикой, порой оказываются бесполезными. А когда отношения основываются на выгоде, они порой оказываются более крепкими

2025-11-11T14:05

2025-11-11T14:05

2025-11-11T14:43

интервью

казахстан

россия

сша

касым-жомарт токаев

украина.ру

запад

санкции

экономика

переговоры

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Средней Азии, главный редактор проекта LogiStan Григорий МихайловПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне визита в Москву выступил с большой статьёй в "Российской газете". Глава республики, в частности, отметил, что несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны сумели сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества.- Григорий, я не знаю, насколько корректно это сравнение, но России и Белоруссии, при всей разнице в политико-дипломатических подходах, удалось выстроить единое пространство в сфере стратегической безопасности. А удалось ли нам вместе с Казахстаном выстроить единое пространство в сфере глобальной экономической безопасности?- Хороший вопрос.Я бы сказал, что между Россией и Казахстаном сложились крепкие, наработанные и прагматичные отношения. Как в сфере экономики, так и в плане безопасности (военная сфера и линия спецслужб). И прагматизм - соображения выгоды, тут являются определяющими.А Россия и Белоруссия – это Союзное государство. Между ними степень интеграции более высокая. Это заметно даже обывателю хотя бы по тому, как пересекается граница – ее фактически нет. Казахстан и Россия же сохраняют большую дистанцию и более самостоятельные по отношению друг другу.Казахстан проводит свою независимую внешнюю политику. Руководство республики считает необходимым сотрудничать не только с Россией, но и с другими центрами силы (США, Китай, Евросоюз). Они стараются дружить со всеми.- Зафиксируем. Речь идет именно о прагматизме, а не о союзничестве.- Да. О партнерстве и выгоде, а не о союзничестве и братстве. В какой-то степени это даже хорошо. Заявления о союзничестве, которые слабо подкреплены практикой, порой оказываются бесполезными. А когда отношения основываются на выгоде, они порой оказываются более крепкими.- Что конкретно сделали Россия и Казахстан в сфере экономики, чтобы чувствовать себя уверенно в этой непростой международной обстановке?- Мы сейчас как раз готовим справку по этому вопросу.Россия и Казахстан наращивают сотрудничество по линии логистики. Как перевозка грузов между Россией и Казахстаном, так и транзитные перевозки по линии Китай-Казахстан-Россия. За последний год оно активно возросло. Казахстан активно транспортирует свои товары через территорию России на продажу: уголь, зерно, нефть. Зарабатывает на этом хорошие деньги.Через Казахстан в Россию поступает часть грузов двойного и подсанкционного назначения. При этом казахстанские элиты стараются выстраивать отношения с США так, чтобы не попасть под вторичные санкции. Это достаточно сложная и скользкая ситуация.Между предприятиями России и Казахстана серьезная промышленная кооперация, когда российские полуфабрикаты уходят в Казахстан и перерабатываются уже в готовую продукцию и наоборот.Есть сотрудничество в сфере энергетики. Проекты "Росатома" и работа с ураном. Казахстан закупает электроэнергию у России.Есть сотрудничество по сельскому хозяйству.Я могу долго перечислять эти примеры, потому что масштаб сотрудничества очень высок. Более того, даже если бы Россия и Казахстан не хотели сотрудничать, это было бы переопределено самой длинной сухопутной границей в мире. Взаимодействие регионов тоже хорошо налажено.Понятно, что всегда можно сделать лучше. Всегда нужно устранять какие-то узкие места. Это нормально. Чем больше вы сотрудничаете, тем больше у вас сложностей возникает.- Насчет вторичных санкций. Как Казахстан будет дальше маневрировать, чтобы под них не попасть?- Казахстану сложно, но он старается. Недавний визит Токаева в Вашингтон, где он подписывал ряд дорогостоящих соглашений с США, призван как раз обеспечить хорошие отношения с американцами и непопадание под санкции.- При каких условиях нынешний статус-кво может поменяться либо в сторону еще большего сближения России и Казахстана, либо в сторону охлаждения?- Чтобы отношения были еще более тесными, России надо успешно закончить СВО на Украине. Итог боевых действий, частичное снятие санкций и устранение риска вторичных санкций упростит отношения со всеми странами Центральной Азии. Это один из определяющих факторов. Понятно, что большая часть санкций с нами надолго, но часть из них может быть снята в процессе переговоров, сделок и просто по прошествии какого-то времени. Конечно, есть и другие варианты, из-за чего могут испортиться отношения с Казахстаном, но они менее значимые.- А чем, по мнению серьезного казахстанского экспертного сообщества, может закончиться СВО?- Казахстанское общество в большей степени находится в западной медийной среде, поэтому оценки Казахстана во многом зависят от того, как на это смотрят в Европе и в США. В силу этого есть мнение о слабости российской армии и кризисе в российской экономике. И только относительно недавно часть казахстанского экспертного сообщества и чиновников начали менять свои оценки в отношении возможностей России от негативных к нейтральным и позитивным. Но в целом восприятие ситуации в России и хода СВО в Казахстане несколько мрачнее, чем в самой России. Повторюсь, чем успешнее будет действовать российская армия, тем позитивнее будет оценка. Казахстан и вся Центральная Азия ждет более динамичных изменений событий на Украине. Пока, в их восприятии, этого не происходит.- В целом мы можем быть уверены, что Казахстан не оторвут от России и что у него не будет серьезных внутренних потрясений, после которых он перестанет быть стабильной страной?- Казахстан может остаться стабильной страной и успешно развиваться. Но его нельзя рассматривать как "оторвут от России", потому что он к нам не прикасается. Надо воспринимать его как равного и интересного партнера. Если наши предложения будут адекватны интересам Казахстана, он будет с нами сотрудничать. А если мы будем ошибаться, Казахстан будет относиться к нам прохладнее. Чем сильнее и богаче будет Россия, тем лучше будут наши отношения с Казахстаном и другими странами Центральной Азии.- Вы сказали, что Казахстан отличается от Белоруссии хотя бы тем, что там совершенно другой порядок прохождения границы. Я бы добавил, что цены на авиабилеты из Москвы в Алма-Ату стоят от 13 до 25 тысяч. Это связано с объективными экономическими причинами? Или с тем, что страны не хотят слишком уж сближаться?- Это больше коммерческая история. Перелеты в любую страну Центральной Азии недешевые. Конкретно у Казахстана есть проблемы с авиационным керосином и сокращением конкурентоспособности на этих линиях. Никто специально цены на билеты не повышал, чтобы ограничить сообщение. Там в целом все дорого.- А у Казахстана есть какие-то бытовые преимущества, которые России следовало бы перенять?- Я прожил в Кыргызстане и Казахстане достаточно долго. Там солнечнее, там теплее. Там дольше лето и короче зима. Там вкуснее фрукты и местами дешевле общепит. Да и в целом Казахстан – это динамично развивающаяся страна, но со своими серьезными проблемами. Как и в любой стране, там есть свои особенности с законодательством и тем, как эти законы используются. А главное, насколько легко вам там будет делать карьеру, если вы будете чужаком.Есть еще обратная история, когда русские из Казахстана приезжают куда-то в Тамбов и тоже пытаются адаптироваться на чужой для себя территории. Им громадное количество документов надо собирать. А с этим тоже большие сложности сейчас.А по поводу каких-то решений для улучшения жизни сказать не могу. Какое-то время назад у них был лучше сервис – официанты в кафе работали лучше, чем в России. Сейчас это выровнялось. Российский общественный транспорт в городах-миллионниках получше. В целом Казахстан победнее России. Но как нельзя сравнивать Москву и Урюпинск, так нельзя сравнивать Астану и Алма-Ату с другими регионами. Там серьезная разница в уровне жизни.В общем, комфортно жить в Казахстане можно. Особенно если у вас комфортная зарплата. Но есть свои издержки и проблемы в адаптации.

https://ukraina.ru/20240527/1055317139.html

казахстан

россия

сша

запад

средняя азия

