Угроза украинских БПЛА и БЭК. Сводка по регионам России к этому часу - 10.11.2025
Угроза украинских БПЛА и БЭК. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 10 ноября
2025-11-10T00:31
2025-11-10T00:31
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Орловской, Липецкой, Смоленской, Брянской, Курской, Херсонской областях, в Крыму, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Тверской, Воронежской, Новгородской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Псковской, Московской, Калужской, Волгоградской, Ростовской областях.Для всего Черноморского побережья Крыма и Краснодарского края объявлена опасность группы БЭК от Одессы. Напоминаем, что БЭК являются носителями БПЛА, FPV, РСЗО, ЗРК, оборудованы крупнокалиберным стрелковым вооружением."Туапсе и близлежащие соблюдаем меры безопасности. Атака БЭК на терминал", — говорится в сообщении канала "Купол России" в 0:24 мск.Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Ранее Минобороны РФ сообщили, что Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над Крымом десять украинских беспилотных летательных аппаратов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Угроза украинских БПЛА и БЭК. Сводка по регионам России к этому часу

00:31 10.11.2025
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 10 ноября
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Орловской, Липецкой, Смоленской, Брянской, Курской, Херсонской областях, в Крыму, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Тверской, Воронежской, Новгородской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Псковской, Московской, Калужской, Волгоградской, Ростовской областях.
Для всего Черноморского побережья Крыма и Краснодарского края объявлена опасность группы БЭК от Одессы. Напоминаем, что БЭК являются носителями БПЛА, FPV, РСЗО, ЗРК, оборудованы крупнокалиберным стрелковым вооружением.
"Туапсе и близлежащие соблюдаем меры безопасности. Атака БЭК на терминал", — говорится в сообщении канала "Купол России" в 0:24 мск.
Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над Крымом десять украинских беспилотных летательных аппаратов.
Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь РоссииЕженощно украинские боевики атакуют российские города десятками, а порой и сотнями ударных дронов, на пути которых стоят боевые расчёты ПВО. Корреспондент издания "Украина.ру" побывал в гостях у расчёта ЗРК "ТОР-М2" группировки войск "Центр", на счету которого сотни поражённых целей
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
