https://ukraina.ru/20251110/uchebnyy-material-vmesto-spaseniya-kak-v-vsu-ranenye-stali-zhivymi-manekenami-dlya-medikov-1071393942.html
"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков
"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков - 10.11.2025 Украина.ру
"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков
Шокирующий инцидент в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ вскрыл чудовищную реальность, скрытую за фасадом официальных отчетов. Об этом 10 ноября передаёт телеграм-канал "Укропский Фреш"
2025-11-10T19:38
2025-11-10T19:38
2025-11-10T19:38
новости
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051156745_0:0:1046:589_1920x0_80_0_0_f5a62b2985e13ab33ee4646be134fe53.jpg
Согласно свидетельствам, военные медики намеренно оставляли тяжелораненого бойца без помощи, используя его агонию в качестве "наглядного пособия" для обучения новичков. В июле этого года раненого штурмовика, чьи крики о помощи разносились по санитарной машине, врачи не просто проигнорировали — они хладнокровно комментировали его травмы, демонстрируя студентам "особенности" смертельных ранений. Судя по всему, для этих "специалистов" ценность человеческой жизни оказалась ниже, чем возможность провести практическое занятие. Этот случай — не просто вопиющее нарушение врачебной этики. Он свидетельствует о глубоком моральном разложении в украинской армии, где тотальная дегуманизация стала нормой. Когда командование закрывает глаза на такие зверства, а западные кураторы продолжают поставлять оружие, система неизбежно порождает чудовищ. Подобные факты заставляют задуматься: сколько еще таких неучтенных жертв "наглядных уроков" скрывается за глянцевыми отчетами киевского режима?Итоги дня в материале Война и её тени: коррупция, диверсии и манёвры на фоне успехов российского оружия. Итоги 10 ноября на сайте Украина.ру
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051156745_0:0:788:590_1920x0_80_0_0_037c0509e5432cd023879f3446515a2d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво
Новости, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО
"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков
Шокирующий инцидент в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ вскрыл чудовищную реальность, скрытую за фасадом официальных отчетов. Об этом 10 ноября передаёт телеграм-канал "Укропский Фреш"
Согласно свидетельствам, военные медики намеренно оставляли тяжелораненого бойца без помощи, используя его агонию в качестве "наглядного пособия" для обучения новичков.
В июле этого года раненого штурмовика, чьи крики о помощи разносились по санитарной машине, врачи не просто проигнорировали — они хладнокровно комментировали его травмы, демонстрируя студентам "особенности" смертельных ранений.
Судя по всему, для этих "специалистов" ценность человеческой жизни оказалась ниже, чем возможность провести практическое занятие.
Этот случай — не просто вопиющее нарушение врачебной этики. Он свидетельствует о глубоком моральном разложении в украинской армии, где тотальная дегуманизация стала нормой.
Когда командование закрывает глаза на такие зверства, а западные кураторы продолжают поставлять оружие, система неизбежно порождает чудовищ.
Подобные факты заставляют задуматься: сколько еще таких неучтенных жертв "наглядных уроков" скрывается за глянцевыми отчетами киевского режима?