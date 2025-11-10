https://ukraina.ru/20251110/uchebnyy-material-vmesto-spaseniya-kak-v-vsu-ranenye-stali-zhivymi-manekenami-dlya-medikov-1071393942.html

"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков

"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков - 10.11.2025 Украина.ру

"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков

Шокирующий инцидент в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ вскрыл чудовищную реальность, скрытую за фасадом официальных отчетов. Об этом 10 ноября передаёт телеграм-канал "Укропский Фреш"

2025-11-10T19:38

2025-11-10T19:38

2025-11-10T19:38

новости

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051156745_0:0:1046:589_1920x0_80_0_0_f5a62b2985e13ab33ee4646be134fe53.jpg

Согласно свидетельствам, военные медики намеренно оставляли тяжелораненого бойца без помощи, используя его агонию в качестве "наглядного пособия" для обучения новичков. В июле этого года раненого штурмовика, чьи крики о помощи разносились по санитарной машине, врачи не просто проигнорировали — они хладнокровно комментировали его травмы, демонстрируя студентам "особенности" смертельных ранений. Судя по всему, для этих "специалистов" ценность человеческой жизни оказалась ниже, чем возможность провести практическое занятие. Этот случай — не просто вопиющее нарушение врачебной этики. Он свидетельствует о глубоком моральном разложении в украинской армии, где тотальная дегуманизация стала нормой. Когда командование закрывает глаза на такие зверства, а западные кураторы продолжают поставлять оружие, система неизбежно порождает чудовищ. Подобные факты заставляют задуматься: сколько еще таких неучтенных жертв "наглядных уроков" скрывается за глянцевыми отчетами киевского режима?Итоги дня в материале Война и её тени: коррупция, диверсии и манёвры на фоне успехов российского оружия. Итоги 10 ноября на сайте Украина.ру

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво