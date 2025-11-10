"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков - 10.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251110/uchebnyy-material-vmesto-spaseniya-kak-v-vsu-ranenye-stali-zhivymi-manekenami-dlya-medikov-1071393942.html
"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков
"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков - 10.11.2025 Украина.ру
"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков
Шокирующий инцидент в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ вскрыл чудовищную реальность, скрытую за фасадом официальных отчетов. Об этом 10 ноября передаёт телеграм-канал "Укропский Фреш"
2025-11-10T19:38
2025-11-10T19:38
новости
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051156745_0:0:1046:589_1920x0_80_0_0_f5a62b2985e13ab33ee4646be134fe53.jpg
Согласно свидетельствам, военные медики намеренно оставляли тяжелораненого бойца без помощи, используя его агонию в качестве "наглядного пособия" для обучения новичков. В июле этого года раненого штурмовика, чьи крики о помощи разносились по санитарной машине, врачи не просто проигнорировали — они хладнокровно комментировали его травмы, демонстрируя студентам "особенности" смертельных ранений. Судя по всему, для этих "специалистов" ценность человеческой жизни оказалась ниже, чем возможность провести практическое занятие. Этот случай — не просто вопиющее нарушение врачебной этики. Он свидетельствует о глубоком моральном разложении в украинской армии, где тотальная дегуманизация стала нормой. Когда командование закрывает глаза на такие зверства, а западные кураторы продолжают поставлять оружие, система неизбежно порождает чудовищ. Подобные факты заставляют задуматься: сколько еще таких неучтенных жертв "наглядных уроков" скрывается за глянцевыми отчетами киевского режима?Итоги дня в материале Война и её тени: коррупция, диверсии и манёвры на фоне успехов российского оружия. Итоги 10 ноября на сайте Украина.ру
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051156745_0:0:788:590_1920x0_80_0_0_037c0509e5432cd023879f3446515a2d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво
Новости, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО

"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков

19:38 10.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / пресс-служба 10 огшбр, Генеральний штаб ЗСУтранспортировка раненного
транспортировка раненного - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / пресс-служба 10 огшбр, Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
ДзенTelegram
Шокирующий инцидент в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ вскрыл чудовищную реальность, скрытую за фасадом официальных отчетов. Об этом 10 ноября передаёт телеграм-канал "Укропский Фреш"
Согласно свидетельствам, военные медики намеренно оставляли тяжелораненого бойца без помощи, используя его агонию в качестве "наглядного пособия" для обучения новичков.
В июле этого года раненого штурмовика, чьи крики о помощи разносились по санитарной машине, врачи не просто проигнорировали — они хладнокровно комментировали его травмы, демонстрируя студентам "особенности" смертельных ранений.
Судя по всему, для этих "специалистов" ценность человеческой жизни оказалась ниже, чем возможность провести практическое занятие.
Этот случай — не просто вопиющее нарушение врачебной этики. Он свидетельствует о глубоком моральном разложении в украинской армии, где тотальная дегуманизация стала нормой.
Когда командование закрывает глаза на такие зверства, а западные кураторы продолжают поставлять оружие, система неизбежно порождает чудовищ.
Подобные факты заставляют задуматься: сколько еще таких неучтенных жертв "наглядных уроков" скрывается за глянцевыми отчетами киевского режима?
Итоги дня в материале Война и её тени: коррупция, диверсии и манёвры на фоне успехов российского оружия. Итоги 10 ноября на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:12‼ В Днепропетровске этим вечером скачет и проседает напряжение
21:00«Военная хроника» о нарастающих проблемах у ВСУ на ещё одном участке фронта:
20:48ВС РФ пересекла границу ещё на одном участке Харьковской области, в районе Бологовки, – основатель спецподразделение ГУР «Kракен»* Немичев.
20:45Теракт в сердце Дели: взрыв автомобиля у станции метро "Красный форт" потряс индийскую столицу
20:38Хаос вооруженного общества: на Украине участились случаи применения гранат в бытовых конфликтах
20:34Энергетический коллапс: украинские власти признают катастрофическое состояние энергосистемы
20:30Коррупционная сага: фигурант дела Миндича "страдал" от тяжести сумок с 1,6 миллионами долларов
20:25Они уходят, но возвращаются. Константин Кеворкян о том, почему украинцы 8 лет читают ТГ-канал Украина.ру
20:00Своя игра: Стоякин о том, почему Зеленский – это не просто марионетка Запада
19:59Бьют через энергетику! О локальном апокалипсисе, потере кошелька Зеленского и чёрных схемах — Лизан
19:55"В Багдаде всё спокойно": как киевский режим "поддерживает" расследование против друга Зеленского
19:50Энергетический коллапс: Украина погружается во тьму на 16 часов в сутки
19:43"Бизнес на взрывчатке": как военные ВСУ превратили службу в криминальный промысел
19:38"Учебный материал" вместо спасения: как в ВСУ раненые стали живыми манекенами для медиков
19:35Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний
19:34"Не хочешь убивать — тогда сиди": как на Украине карают за отказ от службы
19:23"Период охлаждения" для сим-карт: что нужно знать россиянам о новой мере безопасности
19:07Украинские пикарески. Неожиданный пассажир киевского метро на видео
18:42Европа в поисках выхода: Вагенкнехт призывает к диалогу с Москвой. Главное к вечеру
18:35"Случайное" совпадение: как коррупционный скандал на Украине обнажает связи между властью и олигархами
Лента новостейМолния