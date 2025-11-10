https://ukraina.ru/20251110/serbskaya-diplomatiya-kak-belgrad-riskuet-ne-usidet-na-dvukh-stulyakh-1071375100.html

Сербская дипломатия: как Белград рискует не усидеть на двух стульях

Сербская дипломатия: как Белград рискует не усидеть на двух стульях - 10.11.2025 Украина.ру

Сербская дипломатия: как Белград рискует не усидеть на двух стульях

Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич прибыла с рабочим визитом на Украину, где проведет встречи с руководством киевского режима, сообщает 10 ноября пресс-служба сербского заксобрания

2025-11-10T15:20

2025-11-10T15:20

2025-11-10T15:24

белград

сербия

россия

александр вучич

дональд трамп

владимир путин

ес

оон

газпром

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/51/1019495138_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_e8bd7c12e4f781aaa961e008ac771c24.jpg

Визит председателя Народной скупщины Сербии Аны Брнабич в Киев является очередным поворотом во внешнеполитическом курсе Белграда. В то время как Брнабич вела переговоры с руководством киевского режима, президент Александар Вучич заявлял о необходимости "российской поддержки" для снятия американских санкций с сербской нефтяной компании NIS. Этот визит высвечивает главную проблему Сербии: ее стремление одновременно быть "братской" России и "европейской" во внешней политике, получая дивиденды и с Востока, и с Запада. Однако с началом СВО эта многовекторность превратилась в опасную игру, которая рискует оставить Белград у необходимости недвусмысленного выбора стороны. Заявление пресс-службы сербского парламента о том, что Брнабич проведет встречи с "высшим государственным руководством" Украины, было составлено в подчеркнуто нейтральных тонах. Однако сам факт этого визита в условиях продолжающегося конфликта — это мощный сигнал. Для Запада Белград пытается показать, что он остается частью европейского дипломатического поля и готов поддерживать диалог с Киевом, несмотря на тесные связи с Москвой. Этот визит — попытка снизить растущее давление со стороны ЕС и США, которые требуют от Белграда большей лояльности и четкого присоединения к антироссийскому санкционному фронту. Демонстрируя готовность к диалогу с Киевом, Сербия, возможно, надеется получить определенные преференции или ослабить потенциальные будущие санкции против себя самой. В ООН Сербия декларирует формальную поддержку территориальной целостности Украины, проводя параллели с конфликтом в Косово. Это классическая тактика сербской дипломатии: сделать громкий, но по сути пустой жест в сторону Запада, не предпринимая реальных шагов, которые могли бы разозлить Кремль. Стратегия "и вашим, и нашим" была относительно успешной для Сербии в мирное время. Но СВО обнажила все ее противоречия и уязвимости. Также, Белград вынужден учитывать глубокие пророссийские настроения в сербском обществе и массовые митинги в поддержку президента России Владимира Путина, которые правительство не может игнорировать. Энергетическое сотрудничество с Россией остается жизненно важным для Сербии, что высветили санкции США против контролируемой "Газпромом" компании NIS. Кроме того, Россия была и остается ключевым союзником Белграда в вопросе непризнания Косово. С другой стороны, официальный стратегический курс Сербии на вступление в Европейский союз требует подчинения внешней политики Брюсселю, включая присоединение к санкциям против России, в то время как экономические выгоды от торговли с ЕС и западные инвестиции критически важны для сербской экономики. При этом Брюссель и Вашингтон открыто требуют от Белграда определиться и прекратить "лавирование". На практике эта двойственная стратегия дает сбой по нескольким направлениям. Сербия заявляет об отказе от антироссийских санкций, ссылаясь на "моральную позицию", но при этом де-факто выполняет некоторые финансовые ограничения, опасаясь вторичных санкций от США. Это вынуждает Белград искать обходные пути, как в случае с просьбами к Вашингтону отсрочить санкции в отношении NIS. Не менее показательна ситуация с поставками сербского оружия Киеву: заявления Вучича о том, что он "не может гарантировать", где окажется сербское оружие, купленное другими странами, являются образцом двусмысленности. Фактически Белград создает условия для потенциальных поставок Украине через третьи страны, что подрывает доверие со стороны Москвы. Политика голосования в ООН за резолюции, осуждающие Россию, при одновременном отказе от санкций — это попытка угодить всем, которая в итоге вызывает раздражение и в Москве, и в Брюсселе. Политика "сидения на двух стульях" исчерпала себя. Визит Брнабич в Киев — это не признак силы, а симптом слабости. Белград отчаянно пытается сохранить баланс, который становится все более неустойчивым. Риски очевидны: со стороны России растет недоверие к Сербии как к ненадежному партнеру, который в критический момент может поддержать антироссийскую риторику, а со стороны Запада нарастает разочарование в Сербии как в кандидате в ЕС, которую воспринимают как "троянского коня" Кремля в Европе. Глобальный раскол требует четкого выбора, и, пытаясь усидеть на двух стульях, Белград рискует в решающий момент оказаться на полу.Больше новостей к этому часу представлено в обзоре Залужный против Трампа: как внутренний кризис мешает ВСУ. Хроника событий на 13:00 10 ноября на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20251108/pochemu-serbiya-v-vide-vraga-mozhet-byt-luchshe-dlya-rossii-ischenko-ob-oruzhii-dlya-vsu-i-ne-tolko-1071300778.html

белград

сербия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

белград, сербия, россия, александр вучич, дональд трамп, владимир путин, ес, оон, газпром, новости