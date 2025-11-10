https://ukraina.ru/20251110/pakistan-pytalsya-vykrast-v-rossii-tekhnologii-zrk-s-400-1071361561.html
Пакистан пытался выкрасть в России технологии ЗРК С-400
Разведслужба Пакистана ISI пыталась вывезти из России технологии систем противовоздушной обороны. Об этом 10 ноября сообщило издание The Economic Times
Разведслужба Пакистана ISI пыталась вывезти из России технологии систем противовоздушной обороны. Об этом 10 ноября сообщило издание The Economic Times

"Москва раскрыла шпионскую сеть, которой руководила Межведомственная разведка Пакистана, пытавшаяся вывезти из России технологии систем противовоздушной обороны. Это может стать первой подобной операцией ISI в этой стране", - сказано в публикации. По данным издания, "в ходе контрразведывательной операции в Санкт-Петербурге был арестован гражданин России при попытке вывезти документы, используемые для разработки технологий военных вертолётов и систем ПВО, а также другую информацию о военно-транспортных вертолётах Ми-8АМТШВ и Ми-8АМТШВ (ВА)".Об этом изданию сообщили неназванные "источники, знакомые с ситуацией". "Российские системы противоракетной обороны С-400, используемые ВВС Индии, сыграли решающую роль в операции "Синдур". Индия планирует приобрести ещё пять систем противоракетной обороны С-400", - отметило издание. Шпионская сеть была раскрыта через несколько месяцев после операции "Синдур", когда ISI пыталась осуществить спецоперацию по краже и вывозу из России технологии зенитно-ракетного комплекса С-400. До этого ISI пыталась заполучить доступ к российским военным технологиям, включая системы С-400, которые активно используются индийскими ВВС.Издание отметило, что Ми-8АМТШВ является модернизированной версией российского военно-транспортно-десантного вертолёта. Он представляющий собой модернизированную версию Ми-8АМТШ "Терминатор". Ми-8АМТШВ (ВА) — это полярная (арктическая) версия, предназначенная для операций в таких специфических условиях. Она отличается уникальной системой отопления, улучшенной изоляцией и увеличенными запасами топлива.Больше новостей дня представлено в обзоре Проигравшая Украина, провалы ВСУ, устранение Зеленского. Хроника событий на утро 10 ноября
новости, россия, санкт-петербург, пакистан, ввс, минобороны, с-400 «триумф», шпионаж, шпионы, пво, индия, оружие, разведка, разведданные, впк, азия, вертолеты, вкс, арктика, ввс пакистана
"Москва раскрыла шпионскую сеть, которой руководила Межведомственная разведка Пакистана, пытавшаяся вывезти из России технологии систем противовоздушной обороны. Это может стать первой подобной операцией ISI в этой стране", - сказано в публикации.
По данным издания, "в ходе контрразведывательной операции в Санкт-Петербурге был арестован гражданин России при попытке вывезти документы, используемые для разработки технологий военных вертолётов и систем ПВО, а также другую информацию о военно-транспортных вертолётах Ми-8АМТШВ и Ми-8АМТШВ (ВА)".
Об этом изданию сообщили неназванные "источники, знакомые с ситуацией".
"Российские системы противоракетной обороны С-400, используемые ВВС Индии, сыграли решающую роль в операции "Синдур". Индия планирует приобрести ещё пять систем противоракетной обороны С-400", - отметило издание.
Шпионская сеть была раскрыта через несколько месяцев после операции "Синдур", когда ISI пыталась осуществить спецоперацию по краже и вывозу из России технологии зенитно-ракетного комплекса С-400.
До этого ISI пыталась заполучить доступ к российским военным технологиям, включая системы С-400, которые активно используются индийскими ВВС.
Издание отметило, что Ми-8АМТШВ является модернизированной версией российского военно-транспортно-десантного вертолёта. Он представляющий собой модернизированную версию Ми-8АМТШ "Терминатор". Ми-8АМТШВ (ВА) — это полярная (арктическая) версия, предназначенная для операций в таких специфических условиях. Она отличается уникальной системой отопления, улучшенной изоляцией и увеличенными запасами топлива.
