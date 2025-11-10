https://ukraina.ru/20251110/pakistan-pytalsya-vykrast-v-rossii-tekhnologii-zrk-s-400-1071361561.html

Пакистан пытался выкрасть в России технологии ЗРК С-400

Разведслужба Пакистана ISI пыталась вывезти из России технологии систем противовоздушной обороны. Об этом 10 ноября сообщило издание The Economic Times

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102944/03/1029440393_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2d1104d0768973fa27d1eb337746760f.jpg

"Москва раскрыла шпионскую сеть, которой руководила Межведомственная разведка Пакистана, пытавшаяся вывезти из России технологии систем противовоздушной обороны. Это может стать первой подобной операцией ISI в этой стране", - сказано в публикации. По данным издания, "в ходе контрразведывательной операции в Санкт-Петербурге был арестован гражданин России при попытке вывезти документы, используемые для разработки технологий военных вертолётов и систем ПВО, а также другую информацию о военно-транспортных вертолётах Ми-8АМТШВ и Ми-8АМТШВ (ВА)".Об этом изданию сообщили неназванные "источники, знакомые с ситуацией". "Российские системы противоракетной обороны С-400, используемые ВВС Индии, сыграли решающую роль в операции "Синдур". Индия планирует приобрести ещё пять систем противоракетной обороны С-400", - отметило издание. Шпионская сеть была раскрыта через несколько месяцев после операции "Синдур", когда ISI пыталась осуществить спецоперацию по краже и вывозу из России технологии зенитно-ракетного комплекса С-400. До этого ISI пыталась заполучить доступ к российским военным технологиям, включая системы С-400, которые активно используются индийскими ВВС.Издание отметило, что Ми-8АМТШВ является модернизированной версией российского военно-транспортно-десантного вертолёта. Он представляющий собой модернизированную версию Ми-8АМТШ "Терминатор". Ми-8АМТШВ (ВА) — это полярная (арктическая) версия, предназначенная для операций в таких специфических условиях. Она отличается уникальной системой отопления, улучшенной изоляцией и увеличенными запасами топлива.Больше новостей дня представлено в обзоре Проигравшая Украина, провалы ВСУ, устранение Зеленского. Хроника событий на утро 10 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

