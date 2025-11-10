https://ukraina.ru/20251110/evropa-gotovitsya-k-khudshemu-i-vengriya-kak-geograficheskoe-isklyuchenie-1071362425.html

Европа готовится к худшему и Венгрия как "географическое исключение"

Европа готовится к худшему и Венгрия как "географическое исключение" - 10.11.2025 Украина.ру

Европа готовится к худшему и Венгрия как "географическое исключение"

А Венгрия, оказывается, является географическим исключением! Это неожиданно увидел Дональд Трамп.

2025-11-10T14:57

2025-11-10T14:57

2025-11-10T15:35

эксклюзив

европа

венгрия

дональд трамп

сша

виктор орбан

владимир зеленский

ес

нпз

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071357656_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_6ac6eae461478a8b7ba9aa9d92a1d95c.jpg

На встрече с премьером Венгрии он описал географическое положение страны:- У них нет выхода к морю, - покачал головой Трамп.Значит, Венгрии можно получать нефть из России без всяких санкций!- Есть ещё одна такая страна, - намекнул Трамп.В Словакии члены правительства, которые наверняка с неподдельным интересом наблюдали за визитом Виктора Орбана в Вашингтон, тихонько чокнулись бокалами шампанского. Или что любят пить в Словакии? Бокалами пива?"Орбана уважают все"Виктор Орбан как раз прилетел в Вашингтон, чтобы получить разрешение продолжать получать нефть из России.С 21 ноября должны начать работать санкции США против российских нефтяных компаний, и это - крайне болезненный удар для многих стран Европы, которые продолжают получать нефть из России.- Орбана уважают все, некоторые его любят. Я и уважаю, и люблю его, - Трамп прямо выражал свои чувства.- Он будет очень успешен на предстоящих выборах. Я поддерживаю Орбана. Немногие это делают, потому что завидуют. Они хотели бы сделать то, что сделал он.- Венгрии очень трудно получать нефть и газ от кого-либо, кроме России, у них нет портов. Но у многих европейских стран таких проблем нет. Но они покупают нефть и газ у России, - намекнул Трамп на то, что все остальные в Европе должны переходить на американский сжиженный газ.Венгрия тоже обязалась покупать американский сжиженный газ - на 600 миллионов долларов в год.Орбан и Трамп остались очень довольны друг другом. Но так и должно было быть.Виктор Орбан - верный друг Трампа, который не бросил его в годы правления Байдена, когда Трамп был в шаге от тюремного заключения. Это то, что Трамп чрезвычайно ценит.Да, Виктор Орбан также в прекрасных отношениях с Си Цзиньпином. А Китай - главный стратегический партнёр Венгрии. И Венгрия - главный партнёр Китая в Европе.Да и с Россией Орбан в отличных отношениях!Украинское "чудо"Но есть одна страна, с которой отношения у Венгрии крайне напряжённые. Это конечно, Украина.Состоялся маленький диалог про Украину и на этой встрече.- Может ли Украина победить? - переадресовал Трамп Орбану вопрос журналиста.- Это если случится чудо, - ответил Орбан.- Да, это точно, - усмехнулся Трамп.- Хе-хе-хе, - сказал Орбан.- Хе-хе, - сказал Трамп.Им оставалось только подмигнуть друг другу, но оба государственных мужа сдержались.Брюссель и марионетка ЗеленскийНо кое-кто, конечно, скрежетал зубами, наблюдая за встречей Трампа и Орбана.В первую очередь, это были бюрократы из Брюсселя.Они, оказывается, больше не нужны? Страны Европы начинают проводить самостоятельную политику и выстраивать личные отношения с "гегемоном"?Тем более этот ненавистный Орбан, который давно демонстрирует вопиющую наглую самостоятельность.Но сказать что-либо сами они не решились.И конечно, на подмостки вытащили Зеленского (теперь он - фронтмен европейской "партии войны") и он поугрожал Орбану (и Трампу?):- Мы не дадим россиянам продавать туда нефть. Вопрос времени. Вопрос наших позиций.Интересно, как отреагирует на это тявканье Трамп?Угроза Зеленского касается, конечно, нефтепровода "Дружба". Государство - террорист собирается бомбить нефтепровод?Устроить пару диверсий Зеленский (и стоящая за ним "партия войны") конечно, могут. Но что последует в ответ?Наверняка, Венгрия и США учитывают эту возможность. В августе Украина уже дважды подрывала нефтепровод.Ну а сама встреча Орбана и Трампа прошла чрезвычайно мило и по-приятельски.Кстати, Орбан решил в Вашингтоне еще одну важнейшую задачу: получил разрешение на продолжение строительства атомной станции "Пакш-2". Строит Россия.Взамен Венгрия будет покупать ядерное топливо частично у США, частично у России, частично у ЕС.Но что делать остальным?Становится всё понятнее и яснее, что каждая страна Европы теперь должна договариваться с США самостоятельно.Это новые интересные последствия "санкций США".Болгария и РумынияКонечно, не только Венгрия хочет отмены санкций. Санкции против "Лукойла" и "Роснефти", которые ввёл Дональд Трамп, очень больно ударят ещё по двум странам: это Болгария и Румыния.В Болгарии уже приняли законопроект о национализации и введении госуправления на НПЗ "Лукойла" (таким образом пытаются избежать санкций).Закрытие завода в Бургасе привело бы к потере 80 процентов топливного рынка Болгарии и росту цен на топливо в Румынии. Проблемы будут также у Молдавии.Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что возможная потеря этого завода поставила бы страну в очень тяжёлое положение. Она заявила, что это вопрос национального значения. И он требует не только парламентского, но даже национального консенсуса.Болгары тоже мигом снарядили делегацию и отправили в Вашингтон - пока что, как пишут, к министру финансов Бессенту.Германия, СербияИ другие страны будут договариваться, что характерно, сами, без Брюсселя.В Германии есть заводы "Роснефти", они находятся под доверительным управлением с 2022 года. "Роснефть" пыталась это решение оспорить, но безуспешно. Теперь США требуют от Германии эти заводы закрыть. Срок, как сообщает европейская пресса, - полгода.В Сербии уже практически начинается топливный кризис, а с января 2026, в разгар отопительного сезона, Сербия лишится 80 процентов газа, если санкции вступят в силу.Трамп продавливает то, чего хотели добиться все предыдущие администрации США: продажи американского газа в Европу.Не зря же министр энергетики США сказал с американской прямотой, вернее, бесцеремонностью:Радуйтесь, европейцы! Вы будете платить втридорога, ваши заводы остановятся, так как их продукцию никто не будет покупать. Но газ будет самый что ни есть демократический, сжиженный, штатовский, дорогой."Чудо-газ" и УрсулаКстати, цену на поставки этого чудо-газа до сих пор никто не знает!Но уже пообещали, что будут покупать триллиардами. Особенно Урсула фон дер Ляйен наобещала с три короба.На 750 миллиардов долларов различного топлива пообещал Евросоюз в лице Урсулы фон дер Ляйен купить в США в течение 2026-2028 годов.Столько нефти, газа и урана не смогут ни купить в ЕС, ни поставить из США.Где собирается брать топливо Трамп - загадка. Международные экспертные группы сходятся в мысли, что США будут его перекупать у других стран. Например, у России?А вот с ЕС ситуация еще интереснее. Условия, подписанные Урсулой, не собирается выполнять пока что ни одна страна ЕС. Да они и невыполнимы.Трамп по сути, в Шотландии разыграл блестящую пиар-акцию. Урсула ему подыграла, как прекрасная актриса.Трамп умело выстроил мизансцену спектакля. Всесильная "диктаторша Европы" подписала "сдачу крепости", сидя на краешке стула в присутствии настоящего "монарха".Но что дальше? Покупать-то будет не Урсула! А страны теперь начинают отказываться от её помпезных обещаний Трампу в гольф-клубе в Шотландии.Вернее, от чего им отказываться? Сами европейские страны ничего с США не подписывали.Но сейчас, похоже, что будут. Заработала "челночная дипломатия" в обход Евросоюза.Венгрия и консерваторы ЕвропыНе всем, конечно, повезёт так, как Венгрии, которая сумела договориться с Трампом о своей географической исключительности.Причина, по которой Венгрия получила отмену санкций - не только личная дружба с Трампом.Пишут, что эта "санкционная исключительность" - только на год, но если даже это и так, это будет очень важный год.Весной 2026 года в Венгрии должны пройти парламентские выборы, и партии Орбана очень нужна победа на этих выборах. И Трампу тоже!Венгрия - не только верный союзник сегодняшней администрации Трампа в Европе.Это центр притяжения консервативных сил. Вместе с Венгрией обычно выступает Словакия.Теперь, после того как выбран новый премьер, к ним будет присоединяться во многих вопросах Чехия.Близкие к венгерской позиции часто занимают Италия и Австрия, иногда даже Франция.Поэтому Венгрия просто не могла не получить отмену или отсрочку санкций.И это тоже обещает увеличивать нестабильность в ЕС.Да, пока что всем выгоднее формально находиться в Евросоюзе и получать оттуда финансирование, протекцию, субсидии.Но что мешает организовать неформальные и дополнительные объединения?На глазах возникает новая "империя Габсбургов", она же Австро-Венгрия, или сейчас, скорее, Венгро-Австрия (пока без Австрии)."Консерваторы", скорее всего, придут к власти во Франции и в Германии, уже на ближайших выборах.Скоро и сам Евросоюз может стать совершенно другим. А может быть, он исчезнет в своем сегодняшнем качестве, потому что перестал выполнять свою основную функцию: объединение стран Европы (и их подчинение США через механизм ЕС).Будущее "Не единство"Вся эта ситуация показала ещё одно: полное отсутствие единства стран ЕС.Получается, теперь каждая страна сама за себя?И теперь каждая страна ЕС сможет сама заключать договора?Зачем тогда вообще нужен ЕС, Еврокомиссия, Европарламент и тридцать тысяч заседающих в структурах ЕС бюрократов, если главную задачу - энергетический суверенитет своей страны - каждое правительство решает в одиночку?Каждый самостоятельно теперь строит свой "райский сад". Если это получится, конечно. И если это будет "райский сад".Потому что самой главной основой "райского сада" и прекрасной сытной жизни евробюргеров были как раз энергоносители из России.И дешевые китайские товары, конечно. А также пресловутые "редкоземельные", из-за отсутствия которых скоро остановятся автозаводы Европы.Но это уже другая история.О том, как и почему не светит Украине попасть в ЕС - в статье "Нет, вы не будете в ЕС". Почему Украину не берут "в Европу".

европа

венгрия

сша

будапешт

россия

украина

брюссель

германия

франция

италия

польша

китай

словакия

болгария

румыния

молдавия

сербия

шотландия

чехия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, европа, венгрия, дональд трамп, сша, виктор орбан, владимир зеленский, ес, нпз, роснефть, будапешт, россия, украина, украина.ру, украина.ру, санкции, антироссийские санкции, брюссель, германия, франция, италия, польша, китай, джо байден, нефть, газ, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, словакия, болгария, румыния, молдавия, сербия, шотландия, чехия