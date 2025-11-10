Элитные части в ловушке: полковник запаса о безысходности "окруженцев" ВСУ под Мирноградом
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
От двух с половиной до одной тысячи военнослужащих элитных бригад ВСУ оказались в окружении под Мирноградом (Димитров), а коридор для выхода представляет собой километр заминированной местности под огневым контролем ВС РФ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Украинские СМИ со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщают, что "все подразделения ВСУ (около трех тысяч человек) из Покровска отошли в Мирноград", отмечает Алехин, добавляя, что в городе остались мелкие группы военных, которые не в состоянии оказать сопротивление ВС РФ.
"Информация требует перепроверки, но очень похоже на правду. Если у нас северо-восток Красноармейска позиционируется как освобожденный район, то "Картограф ЗСУ" обозначил его как небольшой очаг сопротивления, взятый в клещи подразделениями группировки войск "Центр", — подчеркивает эксперт.
Захват этого участка города значительно усилит возможности ВС РФ по контролю отхода ВСУ из Мирнограда, между ним и Красным Лиманом на другой стороне горловины всего чуть более пяти километров, уточняет Алехин.
"По сравнению с битвой за Авдеевку беспилотные силы ВС РФ совершили и количественный, и качественный скачок, поэтому отход из Мирнограда будет для ВСУ сложнее даже на нынешнем этапе, не говоря уже о возможном сужении горловины дальше", — цитирует Алехин украинский паблик Military analytics (заблокированный в РФ).
