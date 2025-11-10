https://ukraina.ru/20251110/elitnye-chasti-v-lovushke-polkovnik-zapasa-o-bezyskhodnosti-okruzhentsev-vsu-pod-mirnogradom-1071338355.html

Элитные части в ловушке: полковник запаса о безысходности "окруженцев" ВСУ под Мирноградом

Элитные части в ловушке: полковник запаса о безысходности "окруженцев" ВСУ под Мирноградом - 10.11.2025 Украина.ру

Элитные части в ловушке: полковник запаса о безысходности "окруженцев" ВСУ под Мирноградом

От двух с половиной до одной тысячи военнослужащих элитных бригад ВСУ оказались в окружении под Мирноградом (Димитров), а коридор для выхода представляет собой километр заминированной местности под огневым контролем ВС РФ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-11-10T05:15

2025-11-10T05:15

2025-11-10T05:15

новости

россия

геннадий алехин

украина.ру

наступление вс рф

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво

сводка сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058797_0:83:1987:1201_1920x0_80_0_0_d7dc088b8accef99c9809289090dc767.jpg

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщают, что "все подразделения ВСУ (около трех тысяч человек) из Покровска отошли в Мирноград", отмечает Алехин, добавляя, что в городе остались мелкие группы военных, которые не в состоянии оказать сопротивление ВС РФ. Захват этого участка города значительно усилит возможности ВС РФ по контролю отхода ВСУ из Мирнограда, между ним и Красным Лиманом на другой стороне горловины всего чуть более пяти километров, уточняет Алехин."По сравнению с битвой за Авдеевку беспилотные силы ВС РФ совершили и количественный, и качественный скачок, поэтому отход из Мирнограда будет для ВСУ сложнее даже на нынешнем этапе, не говоря уже о возможном сужении горловины дальше", — цитирует Алехин украинский паблик Military analytics (заблокированный в РФ).Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале Игоря Гомольского "Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251109/plachevnaya-okhota-na-nlo-bordel-evropy-i-dzholi-pered-vorotami-ttsk-kto-udivil-nas-na-proshedshey-nedele-1071264708.html

россия

красный лиман

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, геннадий алехин, украина.ру, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, сводка сво, спецоперация, красный лиман, красноармейск днр, покровск/красноармейск, война на украине