Почему новый мэр Нью-Йорка менее радикален, чем программа КПРФ и к чему не готовы в НАТО — Мендкович - 09.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251109/pochemu-novyy-mer-nyu-yorka-menee-radikalen-chem-programma-kprf-i-k-chemu-ne-gotovy-v-nato--mendkovich-1071317428.html
Почему новый мэр Нью-Йорка менее радикален, чем программа КПРФ и к чему не готовы в НАТО — Мендкович
Почему новый мэр Нью-Йорка менее радикален, чем программа КПРФ и к чему не готовы в НАТО — Мендкович - 09.11.2025 Украина.ру
Почему новый мэр Нью-Йорка менее радикален, чем программа КПРФ и к чему не готовы в НАТО — Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру провёл параллели с историческими событиями времён холодной войны и... Украина.ру, 09.11.2025
2025-11-09T09:20
2025-11-09T09:20
новости
политика
россия
нью-йорк
никита мендкович
запад
украина.ру
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/09/1071317307_0:472:720:877_1920x0_80_0_0_2ce48e5d006fa3dec9ef451c6872503c.jpg
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру провёл параллели с историческими событиями времён холодной войны и возведения Берлинской стены, а также рассказал о реакции Запада на возможное проведение ядерных испытаний в России и в США: 00:24 – Падение Берлинской стены: исторические параллели; 03:06 - Долгосрочная конфронтация НАТО с Россией; 05:46 – Повышение ядерного градуса; 08:38 - Реакция ЕС на возобновление ядерных испытаний; 09:43 - Лозунги новоизбранного мэра Нью-Йорка; 11:13 - Западные поиски агентуры внутри России; 14:29 - Риски развала страны изнутри. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
нью-йорк
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/09/1071317307_0:404:720:944_1920x0_80_0_0_ffaa043639f2b62f295978bfd7875557.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, политика, россия, нью-йорк, никита мендкович, запад, украина.ру, нато, видео
Новости, политика, Россия, Нью-Йорк, Никита Мендкович, Запад, Украина.ру, НАТО

Почему новый мэр Нью-Йорка менее радикален, чем программа КПРФ и к чему не готовы в НАТО — Мендкович

09:20 09.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру провёл параллели с историческими событиями времён холодной войны и возведения Берлинской стены, а также рассказал о реакции Запада на возможное проведение ядерных испытаний в России и в США:
00:24 – Падение Берлинской стены: исторические параллели;
03:06 - Долгосрочная конфронтация НАТО с Россией;
05:46 – Повышение ядерного градуса;
08:38 - Реакция ЕС на возобновление ядерных испытаний;
09:43 - Лозунги новоизбранного мэра Нью-Йорка;
11:13 - Западные поиски агентуры внутри России;
14:29 - Риски развала страны изнутри.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиполитикаРоссияНью-ЙоркНикита МендковичЗападУкраина.руНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35Сырский заявил о тяжелом положении для ВСУ на фронте
10:25Звонок Зеленского из бункера, отношения России и США. Хроники событий на утро 9 ноября
10:20ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в нескольких регионах Украины
10:14Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР
10:03На Сумском направлении восстановлен батальон "Арей" ВСУ
09:53Российские войска наступают на Сумском направлении
09:42Российские силы ПВО за ночь уничтожили более 40 украинских дронов
09:40ВСУ потеряли семь станций Starlink и пять пунктов управления БПЛА. Новости к этому часу
09:20Почему новый мэр Нью-Йорка менее радикален, чем программа КПРФ и к чему не готовы в НАТО — Мендкович
08:00Нестор-летописец — первый русский историк
07:29Головокружительные политики: странности, происходящие с людьми при "сильных мира сего"
07:18Плачевная охота на НЛО, "Бордель Европы" и Джоли перед воротами ТЦК. Кто удивил нас на прошедшей неделе
07:00Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ
06:29Западная Украина за минувшую неделю: у нового крематория во Львове будут европейские печи
05:51Тепла не будет всю зиму, но бежать бессмысленно: эксперты о ближайших перспективах Украины
05:45"ВСУ лучше сидеть в подвалах": Самойлов о том, как ВС РФ замыкают огромный котел в Покровске
05:15Купянск почти взят: Самойлов объяснил, на какие "горящие" участки Украина перебрасывает ВСУ
05:00Запуск "Буревестника": политолог Казаков про "ядерную повестку" в преддверии саммита в Будапеште
04:45Грег Вайнер: Заявление Трампа о ядерных испытаниях рассчитано на внутреннего потребителя
04:30Выгоднее не разбегаться: Ищенко описал реальные масштабы противоречий внутри Евросоюза
Лента новостейМолния