Почему новый мэр Нью-Йорка менее радикален, чем программа КПРФ и к чему не готовы в НАТО — Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру провёл параллели с историческими событиями времён холодной войны и... Украина.ру, 09.11.2025

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру провёл параллели с историческими событиями времён холодной войны и возведения Берлинской стены, а также рассказал о реакции Запада на возможное проведение ядерных испытаний в России и в США: 00:24 – Падение Берлинской стены: исторические параллели; 03:06 - Долгосрочная конфронтация НАТО с Россией; 05:46 – Повышение ядерного градуса; 08:38 - Реакция ЕС на возобновление ядерных испытаний; 09:43 - Лозунги новоизбранного мэра Нью-Йорка; 11:13 - Западные поиски агентуры внутри России; 14:29 - Риски развала страны изнутри. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

