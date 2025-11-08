https://ukraina.ru/20251108/ot-zolotykh-unitazov---do-odesskogo-priportovogo-zavoda-voruyut-kak-v-posledniy-den-1071304880.html

От золотых унитазов - до Одесского припортового завода. Воруют как в последний день

Коррупционные скандалы – главный спутник всех украинских политиков. Но к масштабам Зеленского и его команды, пожалуй, никто не сможет приблизиться.

На днях появилась информация о задержании в США Александра Горбуненко, приближенного к Тимуру Миндичу, который фигурирует во многих расследованиях на Украине. Миндич в свою очередь называют кошельком Зеленского, через него проходят все военные госзаказы, западная помощь, производство дронов и так далее. Александр Горбуненко: совладелец компании Agro Gaz Trading. Его обвиняют в хищениях на Одесском припортовом заводе (ОПЗ). Agro Gaz Trading поставляла газ по завышенным ценам и получала продукцию ниже рыночной стоимости. Не менее 48 миллионов долларов было им присвоено. Александр Горбуненко также обвиняется в предоставлении ложной информации в иммиграционных документах. Ему грозит тюремное заключение в США. Однако вскоре его заметили на свободе из чего сделали вывод, что Горбуненко начал сотрудничать со следствием. Никакой подробной информации по этому делу нет, и всё это выглядит мутно. Но то, что нынешняя американская администрация мечтает найти коррупционный след через украинских политиков и бизнесменов к семейству Байденов – известный факт. Дело "Бурисмы" живо и этот коррупционный клубок еще надлежит размотать. "Расследование ФБР может стать самым громким международным делом, затрагивающим окружение Зеленского. В случае подтверждения связи Миндича с финансовыми махинациями вокруг ОПЗ и другими офшорными структурами, Вашингтон получит прямые доказательства возможной коррупции внутри президентского круга. А для Киева это будет не просто скандал, а удар по доверию партнёров, на фоне и без того нарастающего скепсиса в отношении прозрачности использования Украиной западной помощи", - считает тг-канал "Медиакиллер".Тем временем и Еврокомиссия обнародовала отчёт, где много внимания уделила коррупции на Украине. Пока, конечно, все эти расследования как внутри Украины, так в западных службах никак не влияют на безопасность кошельков Зеленского и его партнеров. Но это до поры до времени. Более подробно о хищениях и финансовых махинациях в мировых масштабах написали эксперты в своих соцсетях.Журналист Антон ГураИнтересная история с Миндичем. Если Горбуненко действительно дал кладку в связи с Одесским припортовым, который Миндич отжал у Шефира, это может стать убийственным для Зеленского скандалом. Каким образом малоизвестный сценарист после того, как его друг Зеленский становится Президентом -- вдруг становится совладельцем Одесского припортового? Не является ли это просто взяткой Президенту? Ну а затем увлекательная стрельба по Шефиру, и Миндич занимает место Шефира. И случается это после того, как Шефир утратил "доверие Президента". История просто Голливудская, но не станет ли Зеленский после нее европейским Мадуро?Общественный деятель Татьяна Поп"Украинская правда" принесла "черную метку" Зеле от американских спонсоров.По данным издания, совладелец студии "Квартал 95", обладатель золотого унитаза и по совместительству кошелек просрочки Тимур Миндич может стать фигурантом официального расследования ФБР по делу об отмывании средств.Может, конечно, и не стать, но внимание на предупреждение обратить стоит. Дело в том, что "УП" - СМИ, давно и очень тесно связанное с демпартией США и ныне закрытым USAID, так что кураторы вполне могли слить инфу через них. То ли чтобы предупредить украинских подельников, то ли анонсируя новую веху в отношениях Киева и Вашингтона под названием "Весна покажет, кто где спер".Политик Олег Царёв"Миндичгейт" — один из ближайших соратников Зеленского бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР касательно отмывания средств.Украинские СМИ пишут, что задержанный в США фигурант уголовного дела о разграблении Одесского припортового завода Александр Горбуненко мог дать ФБР показания на близкого друга Зеленского Тимура Миндича. Я писал о побеге Горбуненко из Украины и его связях с Миндичем. В США Горбуненко оказался за неделю до начала СВО и получил там временную защиту. Но уже в 2023 году НАБУ объявило его в розыск.После этого Горбуненко занялись следователи Министерства внутренней безопасности США. В начале 2025 года его лишили статуса беженца, суд выдал ордер на его арест. На второй день Горбуненко попытался бежать в Дубаи, но был задержан прямо в аэропорту.На находящегося под стражей Горбуненко пытались выйти детективы НАБУ. Неизвестно, получилось это у них или нет, но Горбуненко как источником информации о коррупции и отмывании денег на Украине явно заинтересовались в ФБР, поскольку он быстро оказался на свободе и под защитой. В ходе контактов ФБР с Горбуненко, по информации украинских СМИ, звучала и фамилия Миндича. ФБР интересовало участие кошелька Зеленского в разграблении Одесского припортового завода."Миндичгейт" уже включает в себя очень много эпизодов, о которых я не раз писал. Помимо Одесского завода, это пленки прослушки квартиры Миндича, ставшие причиной войны Зеленского против НАБУ, ареста детектива Магомедрасулова и насильственного вывоза из ОАЭ депутата Верховной Рады Христенко. Миндич также является одним из реальных владельцев компании Fire Point, осваивающей львиную долю госбюджетов на дроны и реализующей коррупционную схему с ракетой "Фламинго" Есть у него и алмазный бизнес в России.Думаю, Горбуненко действительно сдал ФБР своего подельника Миндича и стал для Администрации Трампа еще одним источником компромата на руководство Украины. Посмотрим, сделает ли это Зеленского немного сговорчивее.Журналист Диана ПанченкоВсе в Украине обсуждают новость о том, что Миндич, "кошелёк" Зеленского, стал фигурантом расследования ФБР. В США арестовали Александра Горбуненко, и он пошёл на сделку со следствием. Якобы в ходе его бесед с ФБР прозвучала фамилия Миндича. Но напомню, что, кроме схем на ОПЗ, Горбуненко был финансовым директором Burisma - компании, в которой работал Хантер Байден. Burisma - ключ к коррупции семьи президента США. Трамп утверждал, что помилование Хантера незаконно. Генеральный прокурор уже заявила, что начато расследование по этому поводу. Так что, помимо Миндича, у Горбуненко есть ещё что рассказать нынешней администрации Трампа.Украина будет сниться в страшных снах американским политикам и гражданам.Подробнее о деле Миндича -в статье Павла Котова "Как ФБР может выйти на Зеленского: неожиданный поворот в деле Миндича"

2025

