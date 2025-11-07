Сводка за последние часы: бои на фронте, атака дронов в Павлограде и пожар в Буковеле - 07.11.2025 Украина.ру
Сводка за последние часы: бои на фронте, атака дронов в Павлограде и пожар в Буковеле
На линии фронта продолжаются интенсивные бои, в то время как в тылу зафиксированы новые инциденты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 7 ноября написал телеграм-канал Украина.ру
2025-11-07T19:00
2025-11-07T19:31
По предварительной информации, объекты в городе Павлоград (Днепропетровская область) подвергся массированной атаке ударными БПЛА "Герань". Сообщается о серии взрывов. Ранее неоднократно сообщалось, что Павлоград является важным логистическим узлом для украинской армии, и удары по нему наносятся с целью дезорганизации тылового обеспечения ВСУ. На фронте есть сообщения о тактическом успехе российских войск. По оперативным данным, представленным в канале "Синяя Z Борода", в районе города Димитров нашим подразделениям удалось прорвать оборону противника в кварталах улиц Серова и Сретенская. В результате наступления продвижение составило до Соборной улицы. Бои по зачистке кварталов продолжаются. ЧП в Карпатах: пожар в отеле Буковеля В курортном поселке Буковель (Ивано-Франковская область) произошел крупный пожар. Как сообщают местные соцсети, горит отель "Премиум клаб спа". Информации о причинах возгорания и возможных пострадавших пока нет. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Итоги дня в материале "Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября на сайте Украина.ру
19:00 07.11.2025 (обновлено: 19:31 07.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военных разведчиков группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевое слаживание военных разведчиков группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
На линии фронта продолжаются интенсивные бои, в то время как в тылу зафиксированы новые инциденты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 7 ноября написал телеграм-канал Украина.ру
По предварительной информации, объекты в городе Павлоград (Днепропетровская область) подвергся массированной атаке ударными БПЛА "Герань". Сообщается о серии взрывов.
Ранее неоднократно сообщалось, что Павлоград является важным логистическим узлом для украинской армии, и удары по нему наносятся с целью дезорганизации тылового обеспечения ВСУ.
На фронте есть сообщения о тактическом успехе российских войск. По оперативным данным, представленным в канале "Синяя Z Борода", в районе города Димитров нашим подразделениям удалось прорвать оборону противника в кварталах улиц Серова и Сретенская. В результате наступления продвижение составило до Соборной улицы. Бои по зачистке кварталов продолжаются.
ЧП в Карпатах: пожар в отеле Буковеля
В курортном поселке Буковель (Ивано-Франковская область) произошел крупный пожар. Как сообщают местные соцсети, горит отель "Премиум клаб спа".
Информации о причинах возгорания и возможных пострадавших пока нет. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.
Итоги дня в материале "Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния