https://ukraina.ru/20251107/svodka-za-poslednie-chasy-boi-na-fronte-ataka-dronov-v-pavlograde-i-pozhar-v-bukovele-1071274780.html

Сводка за последние часы: бои на фронте, атака дронов в Павлограде и пожар в Буковеле

На линии фронта продолжаются интенсивные бои, в то время как в тылу зафиксированы новые инциденты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 7 ноября написал телеграм-канал Украина.ру

2025-11-07T19:00

2025-11-07T19:00

2025-11-07T19:31

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071123320_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_230fef0fc985c350830888d2422bbc57.jpg

По предварительной информации, объекты в городе Павлоград (Днепропетровская область) подвергся массированной атаке ударными БПЛА "Герань". Сообщается о серии взрывов. Ранее неоднократно сообщалось, что Павлоград является важным логистическим узлом для украинской армии, и удары по нему наносятся с целью дезорганизации тылового обеспечения ВСУ. На фронте есть сообщения о тактическом успехе российских войск. По оперативным данным, представленным в канале "Синяя Z Борода", в районе города Димитров нашим подразделениям удалось прорвать оборону противника в кварталах улиц Серова и Сретенская. В результате наступления продвижение составило до Соборной улицы. Бои по зачистке кварталов продолжаются. ЧП в Карпатах: пожар в отеле Буковеля В курортном поселке Буковель (Ивано-Франковская область) произошел крупный пожар. Как сообщают местные соцсети, горит отель "Премиум клаб спа". Информации о причинах возгорания и возможных пострадавших пока нет. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Итоги дня в материале "Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября на сайте Украина.ру

