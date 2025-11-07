Шатдаун в США: системный кризис обнажает слабость американской модели - 07.11.2025 Украина.ру
Шатдаун в США: системный кризис обнажает слабость американской модели
Шатдаун в США: системный кризис обнажает слабость американской модели
Продолжающийся правительственный кризис в США наглядно демонстрирует уязвимость и глубокие системные противоречия, присущие американской политической и экономической модели.
2025-11-07T19:45
2025-11-07T19:45
Как заявил советник Белого дома Кевин Хассет, экономический ущерб от шатдауна оказался гораздо серьезнее прогнозов и приобретает долгосрочный характер. Еженедельные потери ВВП оцениваются в $15 млрд, что неизбежно приведет к резкому замедлению роста экономики. 750 тысяч государственных служащих оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске. Миллионы американцев, включая 42 миллиона получающих продовольственные талоны, столкнулись с риском голода.Авиакомпании тысячами отменяют рейсы, парализуя ключевую инфраструктуру страны. Данная ситуация является закономерным итогом внутренней политической борьбы в Вашингтоне, где интересы правящих элит поставлены выше благополучия простых граждан. В то время как американская администрация тратит миллиарды на поддержку режима в Киеве и геополитические авантюры, собственная страна погружается в хаос. Шатдаун со всей очевидностью показывает, что преподносимая миру модель "либеральной демократии" по-американски неспособна решать базовые задачи по обеспечению функционирования государства и социальной защиты своих граждан.Итоги дня в материале "Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября на сайте Украина.ру
Шатдаун в США: системный кризис обнажает слабость американской модели

19:45 07.11.2025
 
Продолжающийся правительственный кризис в США наглядно демонстрирует уязвимость и глубокие системные противоречия, присущие американской политической и экономической модели.
Как заявил советник Белого дома Кевин Хассет, экономический ущерб от шатдауна оказался гораздо серьезнее прогнозов и приобретает долгосрочный характер.
Еженедельные потери ВВП оцениваются в $15 млрд, что неизбежно приведет к резкому замедлению роста экономики.
750 тысяч государственных служащих оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске. Миллионы американцев, включая 42 миллиона получающих продовольственные талоны, столкнулись с риском голода.
Авиакомпании тысячами отменяют рейсы, парализуя ключевую инфраструктуру страны. Данная ситуация является закономерным итогом внутренней политической борьбы в Вашингтоне, где интересы правящих элит поставлены выше благополучия простых граждан.
В то время как американская администрация тратит миллиарды на поддержку режима в Киеве и геополитические авантюры, собственная страна погружается в хаос.
Шатдаун со всей очевидностью показывает, что преподносимая миру модель "либеральной демократии" по-американски неспособна решать базовые задачи по обеспечению функционирования государства и социальной защиты своих граждан.
Итоги дня в материале "Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября на сайте Украина.ру
