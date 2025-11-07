https://ukraina.ru/20251107/na-ukraine-rasschitali-kogda-zakonchitsya-gaz-1071224176.html

На Украине рассчитали, когда закончится газ

На Украине рассчитали, когда закончится газ

Газовые хранилища Украины опустеют уже в апреле, страна будет нуждаться в новых поставках, заявил директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко. Об этом в ночь на 7 ноября сообщает РИА Новости

"Что касается следующего года, мой прогноз — в апрель мы снова войдем с "сухими" хранилищами или в состоянии, близком к "сухому". И мы снова будем нуждаться в закупках", — цитирует Харченко украинское издание "Телеграф".По словам эксперта, прошлый осенне-зимний период Украина закончила, практически полностью опустошив газовые хранилища.Харченко считает, что такая ситуация ставит вопрос "наличия ресурсов" для закупки газа при подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. По его расчетам, в 2026 году Украине может понадобиться импортировать около 4,5-5 миллиардов кубометров дополнительных объемов газа.5 октября первый замминистра энергетики Артём Некрасов объявил о намерении Киева нарастить закупки газа из-за потери части собственной добычи, вызванной повреждениями инфраструктуры.22 октября депутат Рады Михаил Бондар отметил, что нехватка газа на Украине может возникнуть уже в декабре-январе, а отопительный сезон в стране находится под большим вопросом из-за неготовности власти.Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о вероятных отключениях газа зимой из-за отсутствия запасов, при этом температура в квартирах может опускаться до 12-14 градусов.Бывший министр энергетики Украины Юрий Продан также отмечал, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призывал украинцев уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

