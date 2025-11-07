https://ukraina.ru/20251107/edinstvennyy-shans-na-spasenie-gasparyan-o-budapeshte-i-posledney-nerealizovannoy-karte-trampa-1071282309.html
Единственный шанс на спасение: Гаспарян о Будапеште и последней нереализованной карте Трампа
Единственный шанс на спасение: Гаспарян о Будапеште и последней нереализованной карте Трампа - 07.11.2025 Украина.ру
Единственный шанс на спасение: Гаспарян о Будапеште и последней нереализованной карте Трампа
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 07.11.2025
2025-11-07T22:18
2025-11-07T22:18
2025-11-07T22:18
армен гаспарян
россия
будапешт
херсон
дональд трамп
общественная палата
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071282189_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f454abd1a55bb7811c9d6678098a6e05.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:21 – Годовщина Октябрьской революции и идеология в России; 06:50 – Что прочесть о революции? 11:10 – Украинский антикриз по провалам на фронте; 19:11 – Поездка Анджелины Джоли в Херсон; 22:07 – Кампания против мэра Нью-Йорка. *В материале упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
будапешт
херсон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071282189_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50333ed107e6d661d13ef13c5a44200a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армен гаспарян, россия, будапешт, херсон, дональд трамп, общественная палата, "азов", видео
Армен Гаспарян, Россия, Будапешт, Херсон, Дональд Трамп, общественная палата, "Азов"
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:21 – Годовщина Октябрьской революции и идеология в России;
06:50 – Что прочесть о революции?
11:10 – Украинский антикриз по провалам на фронте;
19:11 – Поездка Анджелины Джоли в Херсон;
22:07 – Кампания против мэра Нью-Йорка.
*В материале упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России.