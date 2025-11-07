https://ukraina.ru/20251107/edinstvennyy-shans-na-spasenie-gasparyan-o-budapeshte-i-posledney-nerealizovannoy-karte-trampa-1071282309.html

Единственный шанс на спасение: Гаспарян о Будапеште и последней нереализованной карте Трампа

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 07.11.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071282189_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f454abd1a55bb7811c9d6678098a6e05.jpg

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:21 – Годовщина Октябрьской революции и идеология в России; 06:50 – Что прочесть о революции? 11:10 – Украинский антикриз по провалам на фронте; 19:11 – Поездка Анджелины Джоли в Херсон; 22:07 – Кампания против мэра Нью-Йорка. *В материале упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш сайт: https://ukraina.ru

