Единственный шанс на спасение: Гаспарян о Будапеште и последней нереализованной карте Трампа - 07.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251107/edinstvennyy-shans-na-spasenie-gasparyan-o-budapeshte-i-posledney-nerealizovannoy-karte-trampa-1071282309.html
Единственный шанс на спасение: Гаспарян о Будапеште и последней нереализованной карте Трампа
Единственный шанс на спасение: Гаспарян о Будапеште и последней нереализованной карте Трампа - 07.11.2025 Украина.ру
Единственный шанс на спасение: Гаспарян о Будапеште и последней нереализованной карте Трампа
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 07.11.2025
2025-11-07T22:18
2025-11-07T22:18
армен гаспарян
россия
будапешт
херсон
дональд трамп
общественная палата
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071282189_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f454abd1a55bb7811c9d6678098a6e05.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:21 – Годовщина Октябрьской революции и идеология в России; 06:50 – Что прочесть о революции? 11:10 – Украинский антикриз по провалам на фронте; 19:11 – Поездка Анджелины Джоли в Херсон; 22:07 – Кампания против мэра Нью-Йорка. *В материале упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
будапешт
херсон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071282189_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50333ed107e6d661d13ef13c5a44200a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
армен гаспарян, россия, будапешт, херсон, дональд трамп, общественная палата, "азов", видео
Армен Гаспарян, Россия, Будапешт, Херсон, Дональд Трамп, общественная палата, "Азов"

Единственный шанс на спасение: Гаспарян о Будапеште и последней нереализованной карте Трампа

22:18 07.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:21 – Годовщина Октябрьской революции и идеология в России;
06:50 – Что прочесть о революции?
11:10 – Украинский антикриз по провалам на фронте;
19:11 – Поездка Анджелины Джоли в Херсон;
22:07 – Кампания против мэра Нью-Йорка.
*В материале упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Армен ГаспарянРоссияБудапештХерсонДональд Трампобщественная палата"Азов"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:23Тактический крах: украинские нацисты признают катастрофическое положение в Покровске
22:18Единственный шанс на спасение: Гаспарян о Будапеште и последней нереализованной карте Трампа
21:41Водитель Анджелины Джоли пополнил ряды ВСУ после задержания на блокпосту
21:38ВСУ атаковали Брянскую область, ранены мирные жители
21:34Тактическое поражение: ВСУ несут тяжелые потери в безуспешных попытках спасти Купянскую группировку
21:31Трамп и Орбан констатировали бесперспективность положения Украины
21:27Медведев подтвердил безусловный приоритет поддержки участников СВО. Главные новости к этому часу
20:31В Киеве признали невозможность защиты от российских ударов по энергообъектам
20:23‼ Посёлок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами боевиков
20:00Украинские пикарески: туризм признан главной угрозой киевскому режиму
19:45Шатдаун в США: системный кризис обнажает слабость американской модели
19:31Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: есть пострадавшие среди мирных жителей
19:04МАГАТЭ договорилось о "режиме тишины" вокруг Запорожской АЭС
19:00Сводка за последние часы: бои на фронте, атака дронов в Павлограде и пожар в Буковеле
18:24Мораторий на язык, мораторий на победу: как за 24 часа Украина продемонстрировала стратегический провал
18:19Будь бдителен: как украинские спецслужбы вербуют российских подростков через интернет. Видео
18:19О чём кричит "Буревестник"? России пора показать силу
18:17Противоречивые сигналы из Вашингтона: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о "ядерной риторике" Трампа
18:12"Слишком поздно": немецкие аналитики вынесли приговор ВСУ
18:00"Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября
Лента новостейМолния