Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: есть пострадавшие среди мирных жителей - 07.11.2025
https://ukraina.ru/20251107/bespilotniki-vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-est-postradavshie-sredi-mirnykh-zhiteley-1071275928.html
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: есть пострадавшие среди мирных жителей
По информации от властей региона, украинские формирования совершили очередное нападение на гражданские объекты нескольких муниципалитетов Белгородской области.
2025-11-07T19:31
2025-11-07T19:31
В результате этого варварского обстрела в Грайвороне пострадала мирная жительница, которая была госпитализирована. К счастью, её жизни ничего не угрожает. Подрывные группы также атаковали беспилотниками населённые пункты Безымено, Головчино, Шебекино, Новая Таволжанка, Тишанка и Пристень. Предварительные данные сообщают о повреждениях частных жилых домов, социальной инфраструктуры и автомобилей. Подробности и масштабы разрушений в настоящее время устанавливаются. Российские военные и спасательные службы работают на местах, ликвидируя последствия террористической атаки, направленной исключительно против мирного населения.Итоги дня в материале "Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября на сайте Украина.ру
новости, белгородская область, грайворон , шебекино, нато
19:31 07.11.2025
 
По информации от властей региона, украинские формирования совершили очередное нападение на гражданские объекты нескольких муниципалитетов Белгородской области.
В результате этого варварского обстрела в Грайвороне пострадала мирная жительница, которая была госпитализирована. К счастью, её жизни ничего не угрожает.
Подрывные группы также атаковали беспилотниками населённые пункты Безымено, Головчино, Шебекино, Новая Таволжанка, Тишанка и Пристень.
Предварительные данные сообщают о повреждениях частных жилых домов, социальной инфраструктуры и автомобилей.
Подробности и масштабы разрушений в настоящее время устанавливаются.
Российские военные и спасательные службы работают на местах, ликвидируя последствия террористической атаки, направленной исключительно против мирного населения.
Итоги дня в материале "Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября
Лента новостейМолния