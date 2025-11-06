https://ukraina.ru/20251106/konfiskuyut-li-aktivy-lukoyla-i-smozhet-li-orban-ubedit-trampa-khavich-o-melkoy-voynushke-za-neft-1071204118.html

Конфискуют ли активы "Лукойла" и сможет ли Орбан убедить Трампа: Хавич о мелкой войнушке за нефть

Конфискуют ли активы "Лукойла" и сможет ли Орбан убедить Трампа: Хавич о мелкой войнушке за нефть - 06.11.2025 Украина.ру

Конфискуют ли активы "Лукойла" и сможет ли Орбан убедить Трампа: Хавич о мелкой войнушке за нефть

В этом выпуске проекта "Курсив авторский" – политический аналитик, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Олег Хавич. Украина.ру, 06.11.2025

В этом выпуске проекта "Курсив авторский" – политический аналитик, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Олег Хавич. Обсудили его материал "Энергетические войны: что будет с рынком после санкций против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа", а также другие аспекты нефтяных войн в мире: 00:35 – Санкции против российских нефтяных предприятий; 06:36 – Болгария и остановка экспорта нефти; 14:09 – Ситуация в Индии и Китае; 18:05 – Миротворческий процесс и санкции Трампа; 24:11 – Перспективы энергетических рынков. Ссылка на статью: https://ukraina.ru/20251104/energeticheskie-voyny-chto-budet-s-rynkom-posle-sanktsiy-protiv-rosnefti-i-lukoyla-1071091105.html

