Горловина сжалась между двумя клешнями: эксперт сравнил положение ВСУ в Купянске и Красноармейске - 06.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251106/gorlovina-szhalas-mezhdu-dvumya-kleshnyami-ekspert-sravnil-polozhenie-vsu-v-kupyanske-i-krasnoarmeyske--1071129015.html
Горловина сжалась между двумя клешнями: эксперт сравнил положение ВСУ в Купянске и Красноармейске
Горловина сжалась между двумя клешнями: эксперт сравнил положение ВСУ в Купянске и Красноармейске - 06.11.2025 Украина.ру
Горловина сжалась между двумя клешнями: эксперт сравнил положение ВСУ в Купянске и Красноармейске
В Красноармейске (Покровск) и Димитрове (Мирноград) ситуация для ВСУ осложняется тем, что выходить им придется по полям. Горловина котла там сжалась почти до полутора километров между двумя клешнями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-11-06T04:10
2025-11-06T04:10
новости
купянск
оскол
днепропетровск
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061761177_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_3bbe6f0250cb892f746125c3d3cc8b04.jpg
Сравнивая положение окруженных гарнизонов ВСУ в Купянске и Красноармейске, эксперт указал, что в Купянске затруднен отход ВСУ, потому что там есть крупная водная преграда — река Оскол, а рядом с которой болотистая местность.В случае же Красноармейска и Димитрова ситуация для ВСУ осложняется тем, что выходить им придется по полям. Сама горловина окружения сжалась почти до полутора километров между двумя клешнями, которые образуют этот котел, констатировал собеседник Украина.ру."Там выход будет затруднен, потому что горловина простреливается даже из стрелкового оружия. На этом промежутке крайне мало каких-либо строений, естественный укрытий, что осложняет передвижение в условиях, когда действуют вражеские дроны", — уточнил Анпилогов.По его словам, в Красноармейске еще не захвачена северная "Цитадель," небольшой район с высотками, где находятся расчеты украинских дронов, которые тоже частично контролируют эту горловину, поэтому пока можно говорить только об оперативном окружении.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.О том, как российские операторы дронов подавляют вражеские рубежи с помощью БПЛА — в материале Александра Чаленко "Позывной "Чили": Ювелирно били FPV по вражеским блиндажам, когда в десяти метрах от них уже были наши".
https://ukraina.ru/20251105/1071126633.html
купянск
оскол
днепропетровск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061761177_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_ec720bdc5c1842e32ffa03ae9b51034f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, оскол, днепропетровск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, прогнозы сво, наступление вс рф, наступление россии, спецоперация, военный эксперт, война на украине
Новости, Купянск, Оскол, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, прогнозы СВО, наступление ВС РФ, наступление России, Спецоперация, военный эксперт, война на Украине

Горловина сжалась между двумя клешнями: эксперт сравнил положение ВСУ в Купянске и Красноармейске

04:10 06.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Красноармейске (Покровск) и Димитрове (Мирноград) ситуация для ВСУ осложняется тем, что выходить им придется по полям. Горловина котла там сжалась почти до полутора километров между двумя клешнями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Сравнивая положение окруженных гарнизонов ВСУ в Купянске и Красноармейске, эксперт указал, что в Купянске затруднен отход ВСУ, потому что там есть крупная водная преграда — река Оскол, а рядом с которой болотистая местность.
"Но в Купянске пока что шире горловина, которая соединяет остатки украинского гарнизона на восточном берегу Оскола с большой землей, то есть с основной территорией Украины", — отметил Анпилогов.
В случае же Красноармейска и Димитрова ситуация для ВСУ осложняется тем, что выходить им придется по полям. Сама горловина окружения сжалась почти до полутора километров между двумя клешнями, которые образуют этот котел, констатировал собеседник Украина.ру.
"Там выход будет затруднен, потому что горловина простреливается даже из стрелкового оружия. На этом промежутке крайне мало каких-либо строений, естественный укрытий, что осложняет передвижение в условиях, когда действуют вражеские дроны", — уточнил Анпилогов.
По его словам, в Красноармейске еще не захвачена северная "Цитадель," небольшой район с высотками, где находятся расчеты украинских дронов, которые тоже частично контролируют эту горловину, поэтому пока можно говорить только об оперативном окружении.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.
О том, как российские операторы дронов подавляют вражеские рубежи с помощью БПЛА — в материале Александра Чаленко "Позывной "Чили": Ювелирно били FPV по вражеским блиндажам, когда в десяти метрах от них уже были наши".
- РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Вчера, 11:03
"Лучше горькая правда": украинский военкор удивился, зачем Зеленскому лгут о КупянскеУкраинский военкор Богдан Мирошников признал катастрофическую ситуацию для ВСУ в Купянске и то, что Владимир Зеленский "живет в параллельной реальности", передает 5 ноября телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКупянскОсколДнепропетровскАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОпрогнозы СВОнаступление ВС РФнаступление РоссииСпецоперациявоенный экспертвойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой
06:54Националисты добрались до оперы, а война вгоняет в каменный век. Эксперты с ужасом о ситуации на Украине
06:38Как расхитительница Гробниц превратилась в посетительницу туалета. Анджелина Джоли отвлекала на Украине
06:30Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки
06:06Захватчик в шкуре миротворца. Почему Трамп всем угрожает
06:00"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске
05:50Мир на Украине возможен через две-три недели, если Зеленский "убоится развала фронта" — Ищенко
05:48Как войну превратили в кино. Киев снимает "героический эпос" о взятии "Пятерочки" в Судже
05:45Пентагон одобрил "Томагавки": Грег Вайнер о том, согласится ли Трамп передать ракеты Украине
05:40"Не скоро выберутся из капкана": Анпилогов рассказал о возможной операции США в Венесуэле
05:30"Ослабит, но не убьет": Ищенко раскрыл, насколько разгром Украины уменьшит амбиции Запада
05:21Франция готовится к войне, Трамп выбирает победителя, двуликий Вучич. Украина в международном контексте
05:20Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине
05:10Грег Вайнер: Уступки Китая Трампу помогут диалогу США и России по Украине
05:00"Хватай мешки, вокзал отходит": политолог раскрыл, почему вся стратегия Трампа – "суета на глобусе"
04:50"Мы их прожуем": Казаков о том, почему санкционный режим вышел на предел "настоящей войны"
04:40"Оружие предназначено для того, чтобы убивать": Ищенко о том, к чему может привести ядерная эскалация
04:30"Разве Запад хочет сдаваться?" – политолог рассказал, почему затянется глобальное противостояние
04:20"Неприятные новости": эксперт объяснил, почему Китай пошел на уступки по закупкам нефти из США
04:10Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния