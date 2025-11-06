https://ukraina.ru/20251106/gorlovina-szhalas-mezhdu-dvumya-kleshnyami-ekspert-sravnil-polozhenie-vsu-v-kupyanske-i-krasnoarmeyske--1071129015.html

Горловина сжалась между двумя клешнями: эксперт сравнил положение ВСУ в Купянске и Красноармейске

Горловина сжалась между двумя клешнями: эксперт сравнил положение ВСУ в Купянске и Красноармейске - 06.11.2025 Украина.ру

Горловина сжалась между двумя клешнями: эксперт сравнил положение ВСУ в Купянске и Красноармейске

В Красноармейске (Покровск) и Димитрове (Мирноград) ситуация для ВСУ осложняется тем, что выходить им придется по полям. Горловина котла там сжалась почти до полутора километров между двумя клешнями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-11-06T04:10

2025-11-06T04:10

2025-11-06T04:10

новости

купянск

оскол

днепропетровск

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061761177_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_3bbe6f0250cb892f746125c3d3cc8b04.jpg

Сравнивая положение окруженных гарнизонов ВСУ в Купянске и Красноармейске, эксперт указал, что в Купянске затруднен отход ВСУ, потому что там есть крупная водная преграда — река Оскол, а рядом с которой болотистая местность.В случае же Красноармейска и Димитрова ситуация для ВСУ осложняется тем, что выходить им придется по полям. Сама горловина окружения сжалась почти до полутора километров между двумя клешнями, которые образуют этот котел, констатировал собеседник Украина.ру."Там выход будет затруднен, потому что горловина простреливается даже из стрелкового оружия. На этом промежутке крайне мало каких-либо строений, естественный укрытий, что осложняет передвижение в условиях, когда действуют вражеские дроны", — уточнил Анпилогов.По его словам, в Красноармейске еще не захвачена северная "Цитадель," небольшой район с высотками, где находятся расчеты украинских дронов, которые тоже частично контролируют эту горловину, поэтому пока можно говорить только об оперативном окружении.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.О том, как российские операторы дронов подавляют вражеские рубежи с помощью БПЛА — в материале Александра Чаленко "Позывной "Чили": Ювелирно били FPV по вражеским блиндажам, когда в десяти метрах от них уже были наши".

https://ukraina.ru/20251105/1071126633.html

купянск

оскол

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, оскол, днепропетровск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, прогнозы сво, наступление вс рф, наступление россии, спецоперация, военный эксперт, война на украине