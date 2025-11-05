Провал высадки в Красноармейске и рейды на "Азовсталь": Анпилогов напомнил о прежних неудачах ВСУ - 05.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251105/proval-vysadki-v-krasnoarmeyske-i-reydy-na-azovstal-anpilogov-napomnil-o-prezhnikh-neudachakh-vsu-1071110960.html
Провал высадки в Красноармейске и рейды на "Азовсталь": Анпилогов напомнил о прежних неудачах ВСУ
Провал высадки в Красноармейске и рейды на "Азовсталь": Анпилогов напомнил о прежних неудачах ВСУ - 05.11.2025 Украина.ру
Провал высадки в Красноармейске и рейды на "Азовсталь": Анпилогов напомнил о прежних неудачах ВСУ
Неудачную высадку украинского спецназа в Красноармейске можно сравнить с рейдами на "Азовсталь" в 2022 году, однако и тогда цели операции ВСУ были иными и гораздо более осмысленными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-11-05T04:10
2025-11-05T04:10
новости
мариуполь
донецкая народная республика
алексей анпилогов
азовсталь
украина.ру
красноармейск днр
покровск/красноармейск
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070180347_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_1642df971c48c283a5cc4c48f187a864.jpg
На прошлой неделе на северо-западной окраине Красноармейска (Покровск) ДНР российские операторы БПЛА уничтожили группу ССО ГУР Минобороны Украины, которая десантировалась с вертолета UH-60 Black Hawk. Потери спецназа противника составили 11 человек.По словам Анпилогова, высадку в Красноармейске нужно сравнивать не с операцией в Гостомеле, а с теми рейдами на "Азовсталь", которые ВСУ пытались проводить в 2022 году в Мариуполе. Там тоже использовались вертолеты, но военно-транспортные Ми-8, добавил эксперт.По словам Анпилогова, это было бы связано с большим риском попасть под огонь переносных зенитно-ракетных комплексов, но вывезенных раненных солдат потом можно было подлечить и вернуть в строй.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251104/1071045510.html
мариуполь
донецкая народная республика
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070180347_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48982bb5dc53c9dc197ad150bc350fbb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мариуполь, донецкая народная республика, алексей анпилогов, азовсталь, украина.ру, красноармейск днр, покровск/красноармейск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, гур моу, главное управление разведки украины (гур), спецоперация, аналитики, украина аналитика, главные новости, новости россии
Новости, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Алексей Анпилогов, Азовсталь, Украина.ру, Красноармейск ДНР, Покровск/Красноармейск, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Спецоперация, аналитики, Украина аналитика, Главные новости, новости России

Провал высадки в Красноармейске и рейды на "Азовсталь": Анпилогов напомнил о прежних неудачах ВСУ

04:10 05.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Неудачную высадку украинского спецназа в Красноармейске можно сравнить с рейдами на "Азовсталь" в 2022 году, однако и тогда цели операции ВСУ были иными и гораздо более осмысленными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
На прошлой неделе на северо-западной окраине Красноармейска (Покровск) ДНР российские операторы БПЛА уничтожили группу ССО ГУР Минобороны Украины, которая десантировалась с вертолета UH-60 Black Hawk. Потери спецназа противника составили 11 человек.
По словам Анпилогова, высадку в Красноармейске нужно сравнивать не с операцией в Гостомеле, а с теми рейдами на "Азовсталь", которые ВСУ пытались проводить в 2022 году в Мариуполе. Там тоже использовались вертолеты, но военно-транспортные Ми-8, добавил эксперт.
"Вертолеты тогда скрытно заходили через акваторию Азовского моря, перемещаясь ниже радиогоризонта. Но там ставилась задача не деблокирования, а вывоза раненых. Кстати, если бы такую операцию осуществляли сейчас для покровского гарнизона [ВСУ], это было бы более разумное решение", — отметил аналитик.
По словам Анпилогова, это было бы связано с большим риском попасть под огонь переносных зенитно-ракетных комплексов, но вывезенных раненных солдат потом можно было подлечить и вернуть в строй.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано" на сайте Украина.ру.
Спиридон Килинкаров интервью
Вчера, 07:00
Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетикеИз-за потерь на фронте на Украине ужесточилась мобилизация. Отсутствует тепло во многих регионах, в том числе в Киеве. И когда ты сидишь в холодной квартире без света, это приводит в чувство даже отпетого националиста. Режиму Зеленского надо что-то с этим делать, а что делать, они не понимают
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМариупольДонецкая Народная РеспубликаАлексей АнпилоговАзовстальУкраина.руКрасноармейск ДНРПокровск/КрасноармейскСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)СпецоперацияаналитикиУкраина аналитикаГлавные новостиновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Экономика Украины и война: недовольные чиновники, новые квоты и один дрон по цене двух
05:15Венесуэла станет "очередным Вьетнамом" для США: военный эксперт про возможный сценарий войны
05:00"По щелчку пальцев": капитан 1 ранга Горбачев о готовности "Буревестника" к мгновенному удару
04:50"Трамп соглашается, а потом меняет позицию" — эксперт про сложности диалога с Вашингтоном
04:40"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота
04:30Сигнал Западу: можно и доиграться — Алексей Мухин о стратегических учениях ядерных сил России
04:20"Китай видит в России союзника" — Олег Иванов про общие подходы к решению международных проблем
04:10Провал высадки в Красноармейске и рейды на "Азовсталь": Анпилогов напомнил о прежних неудачах ВСУ
04:00Мандат на кражу? Эксперт о планах Восточной Европы получить бесплатно российские НПЗ
03:55Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах
03:25Силы ПВО сбили над Орлом несколько украинских БПЛА
03:11Россия приступила к серийному производству "Орешника". Мирные перспективы "Посейдона" и "Буревестника"
02:28США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы
01:56Россия срочно нарастила ПВО Венесуэлы. Другие новости часа
01:19Россия конфисковала активы оператора сотовой связи, чьи владельцы поддерживают ВСУ
00:48Красноармейск, "Герани" и рухнувшие мечты Евромайдана. Итоги 4 ноября "одной строкой"
00:31"Дневник Десантника" докладывает о продвижении ВС РФ за 4 ноября
00:14Опасность атаки украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
20:00Российская армия наращивает успехи: противник теснится на Купянском направлении
19:45Американский эксперт: политика Вашингтона на Украине — это "магическое мышление", чреватое катастрофой
Лента новостейМолния