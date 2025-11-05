https://ukraina.ru/20251105/proval-vysadki-v-krasnoarmeyske-i-reydy-na-azovstal-anpilogov-napomnil-o-prezhnikh-neudachakh-vsu-1071110960.html

Провал высадки в Красноармейске и рейды на "Азовсталь": Анпилогов напомнил о прежних неудачах ВСУ

Неудачную высадку украинского спецназа в Красноармейске можно сравнить с рейдами на "Азовсталь" в 2022 году, однако и тогда цели операции ВСУ были иными и гораздо более осмысленными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-11-05T04:10

На прошлой неделе на северо-западной окраине Красноармейска (Покровск) ДНР российские операторы БПЛА уничтожили группу ССО ГУР Минобороны Украины, которая десантировалась с вертолета UH-60 Black Hawk. Потери спецназа противника составили 11 человек.По словам Анпилогова, высадку в Красноармейске нужно сравнивать не с операцией в Гостомеле, а с теми рейдами на "Азовсталь", которые ВСУ пытались проводить в 2022 году в Мариуполе. Там тоже использовались вертолеты, но военно-транспортные Ми-8, добавил эксперт.По словам Анпилогова, это было бы связано с большим риском попасть под огонь переносных зенитно-ракетных комплексов, но вывезенных раненных солдат потом можно было подлечить и вернуть в строй.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано" на сайте Украина.ру.

