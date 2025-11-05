Провал высадки в Красноармейске и рейды на "Азовсталь": Анпилогов напомнил о прежних неудачах ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Неудачную высадку украинского спецназа в Красноармейске можно сравнить с рейдами на "Азовсталь" в 2022 году, однако и тогда цели операции ВСУ были иными и гораздо более осмысленными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
На прошлой неделе на северо-западной окраине Красноармейска (Покровск) ДНР российские операторы БПЛА уничтожили группу ССО ГУР Минобороны Украины, которая десантировалась с вертолета UH-60 Black Hawk. Потери спецназа противника составили 11 человек.
По словам Анпилогова, высадку в Красноармейске нужно сравнивать не с операцией в Гостомеле, а с теми рейдами на "Азовсталь", которые ВСУ пытались проводить в 2022 году в Мариуполе. Там тоже использовались вертолеты, но военно-транспортные Ми-8, добавил эксперт.
"Вертолеты тогда скрытно заходили через акваторию Азовского моря, перемещаясь ниже радиогоризонта. Но там ставилась задача не деблокирования, а вывоза раненых. Кстати, если бы такую операцию осуществляли сейчас для покровского гарнизона [ВСУ], это было бы более разумное решение", — отметил аналитик.
По словам Анпилогова, это было бы связано с большим риском попасть под огонь переносных зенитно-ракетных комплексов, но вывезенных раненных солдат потом можно было подлечить и вернуть в строй.
