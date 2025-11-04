Российская армия наращивает успехи: противник теснится на Купянском направлении - 04.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251104/rossiyskaya-armiya-naraschivaet-uspekhi-protivnik-tesnitsya-na-kupyanskom-napravlenii-1071109978.html
Российская армия наращивает успехи: противник теснится на Купянском направлении
Российская армия наращивает успехи: противник теснится на Купянском направлении - 04.11.2025 Украина.ру
Российская армия наращивает успехи: противник теснится на Купянском направлении
На Купянском направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. Об этом 4 ноября пишет телеграм-канал "Дневник Десантника"
2025-11-04T20:00
2025-11-04T20:00
Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
Российская армия наращивает успехи: противник теснится на Купянском направлении

20:00 04.11.2025
 
На Купянском направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. Об этом 4 ноября пишет телеграм-канал "Дневник Десантника"
Российские войска уверенно продвигаются южнее линии Купянск-Кучеровка, создавая реальную угрозу окружения группировки противника.
Ключевым достижением стало установление контроля над территорией бывшего завода между населенными пунктами. Это стратегически важный рубеж, позволяющий эффективно развивать наступление.
В настоящее время решается задача по отсечению вражеских группировок в районах Подолов и Петропавловки, а также устанавливается контроль над автомобильной трассой, ведущей в направлении Петропавловки и Степовой Новосёловки.
Особенно тяжелое положение сложилось для ВСУ в самом Купянске, где украинские формирования оказались в оперативном окружении.
В попытке спасти окруженные подразделения противник стягивает дополнительные резервы для организации контрудара в районе Соболевки, Московки и Радьковки.
Однако эти попытки встречают решительное противодействие со стороны российских войск. На другом участке фронта населенный пункт Кондрашовка практически перешел под полный контроль российских сил.
С занятых позиций наносятся эффективные удары по выявленным группам ВСУ, которые пытаются атаковать с северо-западного направления.
Систематическое продвижение российских войск на Купянском направлении демонстрирует слаженность действий и превосходство в планировании операций, что позволяет последовательно реализовывать поставленные командованием задачи.
Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
