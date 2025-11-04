https://ukraina.ru/20251104/rossiyskaya-armiya-naraschivaet-uspekhi-protivnik-tesnitsya-na-kupyanskom-napravlenii-1071109978.html

Российская армия наращивает успехи: противник теснится на Купянском направлении

Российская армия наращивает успехи: противник теснится на Купянском направлении - 04.11.2025 Украина.ру

Российская армия наращивает успехи: противник теснится на Купянском направлении

На Купянском направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. Об этом 4 ноября пишет телеграм-канал "Дневник Десантника"

2025-11-04T20:00

2025-11-04T20:00

2025-11-04T20:00

новости

купянск

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

купянское направление

купянск новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/09/1034210978_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_532bebd86f5fb5e09261221b10a0e7f8.jpg.webp

Российские войска уверенно продвигаются южнее линии Купянск-Кучеровка, создавая реальную угрозу окружения группировки противника. Ключевым достижением стало установление контроля над территорией бывшего завода между населенными пунктами. Это стратегически важный рубеж, позволяющий эффективно развивать наступление. В настоящее время решается задача по отсечению вражеских группировок в районах Подолов и Петропавловки, а также устанавливается контроль над автомобильной трассой, ведущей в направлении Петропавловки и Степовой Новосёловки. Особенно тяжелое положение сложилось для ВСУ в самом Купянске, где украинские формирования оказались в оперативном окружении. В попытке спасти окруженные подразделения противник стягивает дополнительные резервы для организации контрудара в районе Соболевки, Московки и Радьковки. Однако эти попытки встречают решительное противодействие со стороны российских войск. На другом участке фронта населенный пункт Кондрашовка практически перешел под полный контроль российских сил. С занятых позиций наносятся эффективные удары по выявленным группам ВСУ, которые пытаются атаковать с северо-западного направления. Систематическое продвижение российских войск на Купянском направлении демонстрирует слаженность действий и превосходство в планировании операций, что позволяет последовательно реализовывать поставленные командованием задачи. Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру

купянск

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, купянское направление, купянск новости, купянск на карте сво на украине на сегодня