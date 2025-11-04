https://ukraina.ru/20251104/pochti-dve-tysyachi-kolumbiyskikh-naemnikov-voyuyut-za-vsu--die-welt-1071102207.html

Почти две тысячи колумбийских наемников воюют за ВСУ — Die Welt

Почти две тысячи колумбийских наемников воюют за ВСУ — Die Welt - 04.11.2025 Украина.ру

Почти две тысячи колумбийских наемников воюют за ВСУ — Die Welt

В составе Вооруженных сил Украины воюют сотни наемников из Колумбии, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на собственные источники в Киеве, передает 4 ноября телеграм-канал Украина.ру

"По украинской информации, около 2 тысяч колумбийцев въехали в страну, чтобы сражаться в качестве контрактников против российских войск", — говорится в материале.Издание отмечает, что приток наемников привел к созданию целых рот, укомплектованных колумбийцами.Пехотное подразделение 47-й бригады ВСУ теперь состоит преимущественно из иностранных наемников. Колумбийцы массово записываются на службу из-за более высоких зарплат по сравнению с доходами на родине.Подробнее о наемниках - в материале Сорокин о наёмниках ВСУ: "Семьи боевиков обращаются в посольство с просьбами помочь с репатриацией тел" на сайте Украина.ру.

