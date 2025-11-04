Почти две тысячи колумбийских наемников воюют за ВСУ — Die Welt
В составе Вооруженных сил Украины воюют сотни наемников из Колумбии, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на собственные источники в Киеве, передает 4 ноября телеграм-канал Украина.ру
"По украинской информации, около 2 тысяч колумбийцев въехали в страну, чтобы сражаться в качестве контрактников против российских войск", — говорится в материале.
Издание отмечает, что приток наемников привел к созданию целых рот, укомплектованных колумбийцами.
Пехотное подразделение 47-й бригады ВСУ теперь состоит преимущественно из иностранных наемников. Колумбийцы массово записываются на службу из-за более высоких зарплат по сравнению с доходами на родине.
"Если раньше брали только военных, то теперь принимают и без опыта. В целом, с начала войны к сухопутным войскам ВСУ присоединились около 8000 наёмников из разных стран, включая Германию", - пишет наш канал.
Подробнее о наемниках - в материале Сорокин о наёмниках ВСУ: "Семьи боевиков обращаются в посольство с просьбами помочь с репатриацией тел" на сайте Украина.ру.
