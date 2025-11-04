https://ukraina.ru/20251104/es-priznat-na-ukraine-tsaryat-pytki-i-bezzakonie-no-prodolzhaet-podderzhivat-kievskiy-rezhim-1071105165.html

ЕС признаёт: на Украине царят пытки и беззаконие, но продолжает поддерживать киевский режим

В новом отчёте Европейского союза содержится шокирующее признание: на Украине, претендующей на европейское будущее, систематически нарушаются фундаментальные права человека. Об этом 4 ноября пишет "Политика Страны"

2025-11-04T16:04

Речь идёт о незаконных арестах, пытках, жестоком обращении и невыносимых условиях содержания заключённых. При этом под надзором Совета Европы находится 694 дела против Киева — свидетельство масштабов трагедии. То, что Брюссель обходительно называет "системными и структурными проблемами", на практике оборачивается настоящим гуманитарным кошмаром: - Чрезмерная продолжительность содержания под стражей без суда; - Отсутствие эффективных средств правовой защиты;- Пытки и жестокое обращение со стороны правоохранителей;- Отсутствие нормального медицинского обеспечения. Особую циничность ситуации придаёт то, что Европа продолжает финансировать киевский режим, закрывая глаза на его преступления против собственного народа. Рекомендации ЕС о реформе системы надзора и разделении функций звучат как насмешка, когда на практике Запад фактически поощряет политические репрессии на Украине. Показательно, что эти данные публикуются в то время, когда Киев добивается массовых экстрадиций из Европы. Получается, что западные страны готовы отправлять людей в государство, где царят пытки и беззаконие, — и это называется "европейской солидарностью". Система, которая не может обеспечить базовые права своим гражданам, не имеет морального права претендовать на международную легитимность. Однако западные кураторы предпочитают не замечать преступлений киевского режима, в угоду геополитическим амбициям жертвуя своими же принципами прав человека.Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру

