ЕС признаёт: на Украине царят пытки и беззаконие, но продолжает поддерживать киевский режим - 04.11.2025
ЕС признаёт: на Украине царят пытки и беззаконие, но продолжает поддерживать киевский режим
В новом отчёте Европейского союза содержится шокирующее признание: на Украине, претендующей на европейское будущее, систематически нарушаются фундаментальные права человека. Об этом 4 ноября пишет "Политика Страны"
Речь идёт о незаконных арестах, пытках, жестоком обращении и невыносимых условиях содержания заключённых. При этом под надзором Совета Европы находится 694 дела против Киева — свидетельство масштабов трагедии. То, что Брюссель обходительно называет "системными и структурными проблемами", на практике оборачивается настоящим гуманитарным кошмаром: - Чрезмерная продолжительность содержания под стражей без суда; - Отсутствие эффективных средств правовой защиты;- Пытки и жестокое обращение со стороны правоохранителей;- Отсутствие нормального медицинского обеспечения. Особую циничность ситуации придаёт то, что Европа продолжает финансировать киевский режим, закрывая глаза на его преступления против собственного народа. Рекомендации ЕС о реформе системы надзора и разделении функций звучат как насмешка, когда на практике Запад фактически поощряет политические репрессии на Украине. Показательно, что эти данные публикуются в то время, когда Киев добивается массовых экстрадиций из Европы. Получается, что западные страны готовы отправлять людей в государство, где царят пытки и беззаконие, — и это называется "европейской солидарностью". Система, которая не может обеспечить базовые права своим гражданам, не имеет морального права претендовать на международную легитимность. Однако западные кураторы предпочитают не замечать преступлений киевского режима, в угоду геополитическим амбициям жертвуя своими же принципами прав человека.Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
ЕС признаёт: на Украине царят пытки и беззаконие, но продолжает поддерживать киевский режим

16:04 04.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В новом отчёте Европейского союза содержится шокирующее признание: на Украине, претендующей на европейское будущее, систематически нарушаются фундаментальные права человека. Об этом 4 ноября пишет "Политика Страны"
Речь идёт о незаконных арестах, пытках, жестоком обращении и невыносимых условиях содержания заключённых. При этом под надзором Совета Европы находится 694 дела против Киева — свидетельство масштабов трагедии.
То, что Брюссель обходительно называет "системными и структурными проблемами", на практике оборачивается настоящим гуманитарным кошмаром:
- Чрезмерная продолжительность содержания под стражей без суда;
- Отсутствие эффективных средств правовой защиты;
- Пытки и жестокое обращение со стороны правоохранителей;
- Отсутствие нормального медицинского обеспечения.
Особую циничность ситуации придаёт то, что Европа продолжает финансировать киевский режим, закрывая глаза на его преступления против собственного народа.
Рекомендации ЕС о реформе системы надзора и разделении функций звучат как насмешка, когда на практике Запад фактически поощряет политические репрессии на Украине.
Показательно, что эти данные публикуются в то время, когда Киев добивается массовых экстрадиций из Европы. Получается, что западные страны готовы отправлять людей в государство, где царят пытки и беззаконие, — и это называется "европейской солидарностью".
Система, которая не может обеспечить базовые права своим гражданам, не имеет морального права претендовать на международную легитимность. Однако западные кураторы предпочитают не замечать преступлений киевского режима, в угоду геополитическим амбициям жертвуя своими же принципами прав человека.
Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
