Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске
Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале обвинила Владимира Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске (украинское название Покровск) и Купянске, передает 4 ноября телеграм-канал Украина.ру
"Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации... Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу", – написала Безуглая.Недавно Зеленский пообещал, что Купянск скоро будет зачищен от российских войск, а в Покровске, по его словам, у ВС РФ нет успехов в последние дни. Тем временем украинские боевики заявляют, что Покровск уже фактически потерян.Ранее Безуглая раскритиковала действия главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, представители главкома регулярно лгут об освобождении отдельных сел и прикрывают провалы военных.Об успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске

12:30 04.11.2025

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале обвинила Владимира Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске (украинское название Покровск) и Купянске, передает 4 ноября телеграм-канал Украина.ру
"Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации... Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу", – написала Безуглая.
Недавно Зеленский пообещал, что Купянск скоро будет зачищен от российских войск, а в Покровске, по его словам, у ВС РФ нет успехов в последние дни.
Тем временем украинские боевики заявляют, что Покровск уже фактически потерян.
Ранее Безуглая раскритиковала действия главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, представители главкома регулярно лгут об освобождении отдельных сел и прикрывают провалы военных.
Об успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
