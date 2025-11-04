https://ukraina.ru/20251104/bezuglaya-obvinila-zelenskogo-vo-lzhi-o-situatsii-v-krasnoarmeyske-i-kupyanske-1071099320.html

Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске

Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске - 04.11.2025 Украина.ру

Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале обвинила Владимира Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске (украинское название Покровск) и Купянске, передает 4 ноября телеграм-канал Украина.ру

2025-11-04T12:30

2025-11-04T12:30

2025-11-04T12:30

новости

купянск

россия

украина

владимир зеленский

генштаб

марьяна безуглая

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051712186_0:141:960:680_1920x0_80_0_0_e1d2a3de764b60be210ec0855eb5dfc1.jpg

"Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации... Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу", – написала Безуглая.Недавно Зеленский пообещал, что Купянск скоро будет зачищен от российских войск, а в Покровске, по его словам, у ВС РФ нет успехов в последние дни. Тем временем украинские боевики заявляют, что Покровск уже фактически потерян.Ранее Безуглая раскритиковала действия главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, представители главкома регулярно лгут об освобождении отдельных сел и прикрывают провалы военных.Об успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.

купянск

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, россия, украина, владимир зеленский, генштаб, марьяна безуглая, верховная рада