https://ukraina.ru/20251217/falstart-svobody-dekabristy-ne-znali-kak-dat-volyu-krestyanskomu-narodu-1073252489.html

Фальстарт свободы. Декабристы не знали, как дать волю крестьянскому народу

Фальстарт свободы. Декабристы не знали, как дать волю крестьянскому народу - 17.12.2025 Украина.ру

Фальстарт свободы. Декабристы не знали, как дать волю крестьянскому народу

Исторический сериал "Союза спасения" показанный Первым каналом к 200-летию восстания декабристов 14 декабря 1825 года, заканчивается бредом-видением сорвавшегося с виселицы Сергея Муравьева-Апостола – не выдержала веревка...

2025-12-17T21:00

2025-12-17T21:00

2025-12-17T21:15

россия

париж

малороссия

наполеон бонапарт

владимир ленин (владимир ульянов)

эксклюзив

весь скачко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073252806_0:426:939:954_1920x0_80_0_0_97c8edbd2e71e696e03702d2e8670cef.jpg

И именно Муравьеву-Апостолу чаще всего приписывают сказанные тогда слова: "Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не умеют!"Но вот с ним и с его сослуживцами со словами "Виктория, господа!" выпивает за победу император Александр I. И фильм заканчивается этим историческим многоточием недомолвкой……А в первой серии император пить за победу отказался, но и не наказал молодого Муравьева-Апостола, который принес ящик шампанского на торжественное построение войск по поводу взятия Парижа в 1814 году.Потому что всем было ясно, чья победа и над кем: они – 40-летний император и 19-летний капитан в его армии – вместе одолели Наполеона Бонапарта и взяли его прекрасное логово. И можно и нужно было выпить вместе по русскому обычаю, да положение и разный статус не позволяли.С тех пор прошло более 11 лет, император Александр умер, а 29-летний подполковник Муравьев-Апостол на рубеже 1825-1826 годов возглавил совершенно бессмысленное восстание Черниговского полка в Малороссии, утопленное в крови солдат.И повесили его с мешком на голове повторно. Поменяв веревку и не снизойдя до милосердия и традиции казней – повторно, мол, не казнят, если по милости Божьей приговоренному повезло. Но в этом случае уже новый император Николай I был неумолим.Наверняка все эти видения, диалоги и бред – художественный вымысел. Такого не было, но могло быть. И именно с Муравьевым-Апостолом, которого многие почитают за икону декабризма. За личные качества: твердый характер, блестящий ум, преданность взглядам и друзьям, редкое обаяние и умение дружить.И в той же последней серии фильма Муравьев-Апостол, которого утвердившийся на троне Николай I спросил, не стыдно ли ему посягать на власть и рассчитывать на помилование, ответил: "И у вас, и у нас цели правые, а способы преступные…"Потому и существует такая легенда: отцу Сергея, Ивану Матвеевичу, видному дипломату и сановнику трех венценосцев, позволили свидание с сыном в каземате Петропавловской крепости. Его потряс вид сына с раздробленной головой и в забрызганном кровью мундире. "Я пришлю тебе другое платье...", – сказал отец. "Не нужно, я умру с пятнами крови, пролитой за Отечество...", – вроде бы ответил сын.И тогда же родился вопрос: за Отечество или против него выступил повешенный? Вопрос неразрешимый ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. На святые и проклятые русские вопросы "Кто виноват?" и "Что делать?" декабристы для себя ответили: существующий императорский режим, который нужно свалить. Но остался еще один – главный – ЗАЧЕМ?В том смысле, что зачем затевать несбыточные мероприятия, которые ни к чему не ведут и нужного заявленного результата не дают, но оборачиваются новыми несчастьями и кровью и обманутых, и ни в чем не повинных людей? При подавлении восстания декабристов (многие до сих пор считают, что это был бунт свихнувшихся на своих причудах и фантазиях или мятеж жаждущих власти дворян-офицеров) на Сенатской площади и рядом с нею в Санкт-Петербурге погиб 1271 человек. Среди них 1 генерал, 18 офицеров и 282 солдата, остальные 900 человек – простые санкт-петербуржцы и, как сказали бы сегодня, гости столицы, зеваки, пришедшие на диковинку посмотреть.Так зачем же выступал декабристы? Они отвечали, что хотели построить новую жизнь по новым заветам, среди которых главные лозунги Французской буржуазной революции – свобода, равенство и братство. Ага! Уже во Франции какое равенство и братство устанавливаются, показал Наполеон Бонапарт, на кровавых ошметках революции из революционного генерала ставший императором. Тоже кровавым.Он же, "проклятый Бонапартий", полез и в Россию, где и помыслить, не то что представить нельзя было братство и равенство, например, того же рафинированного аристократа Муравьева-Апостола или князя Сергея Трубецкого с крепостным кучером Тимошкой или охаживающим свиней в деревне Митюхой. Или социальную любовь даже простого офицера с солдатом, отбывающим 25-летнюю воинскую повинность.Остается свобода. Но у кого какая? Вместе они, русские, до кровавых соплей еще надавали по сопатке Бонапартию, но дальше – табачок врозь. Одним – действительно свобода и привилегии, а другим – крепостное право и неволя.На этом и споткнулись, не ведая того, прекраснодушные декабристы. Это разные понятия и занятия: свобода дворян служить Отечеству, императору, себе и своей семье и несвобода крепостных рабов эту дворянскую свободу обеспечивать. В принципе, свобода дворян служить отличается от свободы эту службу обеспечивать, если есть такая возможность. У российских крепостных такой возможности не было, они были собственностью дворян и – это главное! – не имели земли, на которой горбатились, но которой не могли распоряжаться.А крепостные в России в то время – это 84% населения. 84 процента, Карл! Огромное людское море, способное затопить в пучине гнева всех и вся, случись тотальный русский бунт, как известно, бессмысленный и беспощадный.И потому сто тысяч раз прав лидер большевиков Владимир Ленин, который сказал о декабристах не только то, что они зачем-то "разбудили Герцена" Александра, конченого либераста тех времен, продажно, как и сейчас его последователи, подъедающегося на британских коврижках, но и "страшно далеки они от народа".Декабристы, может быть, и любили свой народ, но странною любовью. И уж, конечно, совсем его не понимали и даже не представляли, как его можно сделать счастливым. Да, и Северное, и Южное общества декабристов хотели отмены крепостного права и свободы для крестьян. Это была записано в их программах. Но ни "северяне", ни "южане" не хотели свободы для крестьян вместе с землей, которая является для крестьян и главным средством производства, и смыслом жизни.Свобода без земли для крестьянина – это все равно что свобода без воды для много дней жаждущего напиться посреди жаркой и сухой Сахары. Декабристы это либо не понимали вовсе, либо сами не могли на это решиться, либо хотели, чтобы этот вопрос земли каким-то образом решила власть. То ли в конституционной монархи (как хотело Северное общество), то ли в диктаторской республике (мечта "южан").Существует еще одна то ли легенда, то ли быль о графе Александре Бенкендорфе, ставшем главным при императоре Николае I, шефом жандармов Он, проводя следствие по декабристам, якобы собрал их всех, построил и спросил, кто из них свои благие намерения подтвердил не на словах, а делом – кто отпустил своих крестьян из крепостничества. То есть дал хотя бы личную свободу, даже без земли.Строй безмолвствовал, потому что НИКТО! Ни один из декабристов свободы своим крестьянам не дал. Хотя этих "говорящих орудий" (так в Древнем Риме называли именно рабов) у некоторых из восставших мятежников было до хрена и даже больше. Только у трех из пяти повешенных было кого освобождать: у того же "светлого и бесценного" Муравьева-Апостола было 3800 крепостных, и вождя Южного общества Павла Пестеля – 5000 чел и поэта-свободолюбца Кондратия Рылеева – 2500 чел.И формальный лидер ("диктатор") восстания на Сенатской князь Сергей Трубецкой, который струсил, на восстание не пришел, а потом валялся в ногах у императора, вымаливая пощаду (и вымолил-таки, на виселицу не попал) владел 3500 крепостными рабами.Единственный из тех, кого отнесли к декабристам, Михаил Лунин, который отошел от движения за три года до восстания, но как честный и гордый человек от причастности к нему на следствии не отказался и получил сначала смертный приговор, а потом 20 лет каторги, уже в заключении отпустил своих крестьян, то ли 1200 то ли 2000 человек. И тоже без земли, то есть умирать с голоду либо идти наниматься в прежнее рабство.А вот сам Бенкендорф своих крестьян отпустил на волю еще в 2018 году, заплатив за них подати в казну на 5 лет вперед. Земля им была либо роздана, либо сдана в долгосрочную аренду. И за год генерал отбил все расходы, а за три года удвоил доходы.И убитый на Сенатской декабристом Петром Каховским генерал Михаил Милорадович на смертном одре, возрадовавшись, что умирает не от солдатской, а от офицерской пули, отпустил своих крестьян на волю. Оставил завещание – вольную всем своим крепостным: 1500 мужикам (женщин и детей в "ревизию" не вносили). С землей. Пусть поживут, как люди...А вот его убийца Каховский, погрязший в долгах, как муха в биоотходах, родительское имение распродал. Вместе с крестьянами.И потому, по легенде, Бенкендорф, видя перед собой монолитный строй тех, кто хотел, но якобы не смог, много болтал о свободе, но ничего для нее и для других не делал, вроде бы прорычал: "Вы ничем не можете доказать, что дело — политическое, судить мы вас будем как предателей Отечества — всех по камерам! В одном этапе с уголовными пойдете, сволочи!".И до сих пор модно обелять декабристов и оправдывать их нерешительность в крестьянском вопросе. Дескать, они еще не вступили в наследство и крестьянами владели их родители. Не знали, как точно все сделать, чтобы всем было хорошо. Хотели, чтобы государство придумало схему освобождения крестьян и взяло на себя эту ответственность.Но причина лежит на поверхности: если бы крестьян отпускали с землей, то дворянство бы лишалось средств производства. А без пропитания дворяне не хотели. Если же без земли освобождать, то крестьян можно было бы загнать назад как рабов, но тоже стремно – механизма освобождения, кроме императорского указа "О вольных хлебопашцах" 1803 года, предписывающего добровольное освобождение без земли, не было. Да и опять же страшно было остаться без средств к существованию.Кстати, как разузнали и написали историки, император Николай I сделал для крестьянства больше, чем декабристы: в частности, провел реформу государственной деревни, дал ей органы местного самоуправления, медицинское обслуживание, школы, запретил помещикам продавать крестьян без земли и ссылать их на каторгу; наделил крепостных правами владения землей, предпринимательской деятельности и относительной свободы передвижения; установил систематический контроль за соблюдением прав крестьян: к концу его царствования под арестом находились около 200 помещичьих имений вследствие нарушения помещиками прав крепостных. Это было как бы репетицией того, что и сделал в 1861 году его сын Александр II "Освободитель".А из большинства дворян никто ничего и не делал. И это дело, увы, обычное, можно даже сказать, наследственное в поколениях в том числе, и записных революционеров. Тот разоблачитель и вождь всех лишенцев в мире Ленин, будучи потомственным дворянином и борясь за права трудящихся на словах так, что аж кепка в руках мялась, на самом деле долго и успешно жил с доходов… собственного имения, которым умело распоряжалась его мама Мария Александровна.Например, в селе Алакаевке Самарской губернии, где у Ульяновых было много земли, а у 34 крестьянских семейств был страшный земельный голод, вследствие которого они жили в страшной нищете. Для сравнения: у Ульяновых было 83,5 десятин земли, а у всех крестьян из 34 семейств –всего 65 десятин, то есть менее 2 десятин на семью.Но родня революционера землю им не предложило, а сдало ее в аренду некоему предпринимателю Крушвицу и с того жила и "Володеньку" подкармливала. Чтобы, значит, успешнее царя свергал и за счастье народное боролся…Ну, такие, видимо, все они, революционеры, им палец в рот не клади, сразу откусят либо коррупцию разведут – подтверждено всеми последними революциями везде…О парадоксах художественного фильма "Хроники русской революции" - в статье "Хронический анахронизм "Хроник…": потерянные "Апрельские тезисы" и противник восстания Ленин"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

париж

малороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, париж, малороссия, наполеон бонапарт, владимир ленин (владимир ульянов), эксклюзив, весь скачко