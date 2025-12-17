https://ukraina.ru/20251217/ot-britanskogo-agenta-do-amerikanskogo-posylnogo-delyagin-obyasnil-pochemu-zelenskiy-do-sikh-por-zhiv-1073256597.html
От британского агента до американского посыльного: Делягин объяснил, почему Зеленский до сих пор жив
От британского агента до американского посыльного: Делягин объяснил, почему Зеленский до сих пор жив - 17.12.2025 Украина.ру
От британского агента до американского посыльного: Делягин объяснил, почему Зеленский до сих пор жив
Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии... Украина.ру, 17.12.2025
Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру проанализировал текущую ситуацию с переговорным процессом по Украине, а также рассказал о том, с какими экономическими показателями Россия завершает текущий год и встречает 2026-й: 00:28 - Траектория переговорного процесса; 06:55 – Роль ЕС в конфликте на Украине и судьба замороженных активов России; 11:35 – О Федеральном бюджете России на 2026-2028 годы; 17:58 – Инертность прежней системы экономики; 20:37 – Организация и развитие новых территорий. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. ТГ-канал Михаила Делягина - https://t.me/delyaginКанал Михаила Делягина в МАХ: Делягин в МАХе
Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру проанализировал текущую ситуацию с переговорным процессом по Украине, а также рассказал о том, с какими экономическими показателями Россия завершает текущий год и встречает 2026-й:
00:28 - Траектория переговорного процесса;
06:55 – Роль ЕС в конфликте на Украине и судьба замороженных активов России;
11:35 – О Федеральном бюджете России на 2026-2028 годы;
17:58 – Инертность прежней системы экономики; 20:37 – Организация и развитие новых территорий.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. ТГ-канал Михаила Делягина - https://t.me/delyagin
Канал Михаила Делягина в МАХ: Делягин в МАХе