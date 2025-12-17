https://ukraina.ru/20251217/panika-v-evrosoyuze-kak-ssha-khotyat-sdelat-evropu-snova-velikoy-likvidirovav-es-1073224512.html

Паника в Евросоюзе. Как США хотят "сделать Европу снова великой", ликвидировав ЕС

После того, как была опубликована новая доктрина Стратегической безопасности США, в Европе началась паника.

США в этой стратегии прямо заявили, что будут отходить от тотальной гегемонии. Денег на "глобализм" больше нет. Поэтому поставлена цель: восстановить отношения с Россией и "исправить Евросоюз".Сделать, так сказать, Европу снова великой! Но в нынешнем американском понимании этого величия.Остановить Европу, обнять РоссиюВ своих выступлениях американские высокопоставленные чиновники высказываются предельно ясно.Заместитель Госсекретаря Кристофер Ландау:"США больше не могут делать вид, что "мы партнёры" со странами ЕС, которые проводят политику, "полностью противоречащую интересам США".Министр обороны Питер Хегсет на оборонном форуме имени Рейгана:"Долой идеалистический утопизм! Да здравствует практический реализм!"В Европе всё поняли.Канцлер Мерц, глава "локомотива Европы", на партийном съезде заявил:"Мир "Pax Americana" закончился. "Журнал "The Week" вышел с обложкой "Конец альянса. План Трампа: оставить Европу, обнять Россию".Европа нежизнеспособнаСам Трамп сказал в интервью на прошлой неделе, что скоро:- Многие страны Европы перестанут быть жизнеспособными, -в результате бездумной и катастрофической миграционной политики.- Большинство европейских государств разлагаются, - сообщил Трамп очевидное.И отдельно отметил, что страны Европы:Трамп против АнналеныТрамп также назвал "придурками" тех, кто предлагает переходить на альтернативные источники энергии. А это ведь целиком и полностью вся бюрократия Евросоюза!Особенно немецкие "зеленые" отличились, в яростном уничтожении ядерной энергетики, в борьбе с угольными теплостанциями и в повсеместном насаждении "ветряков".Это из партии "зеленых" родом бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок, ныне - глава Генассамблеи ООН.Анналена пока что не откликнулась на слова Трампа.А ведь совсем недавно, меньше года назад, когда Зеленского выставили из Белого дома, во время знаменитого "визита века", Анналена угрожала США!Бербок угрожала разорвать все связи между Европой и Америкой, так ей не понравилось унижение Зеленского.- Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть, что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы! -вещала глава МИД Германии.Она назвала те дни "поворотный момент".Ну вот, США не хотят больше поддерживать "либеральные демократии". И что же? Молчит Анналена. Наверное, много дел в ООН. Подсчитывает, наверное, что-то.В свою бытность главой МИД Бербок пообещала "помощь Украине в размере 700 миллиардов евро". А когда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил ее способность к "чудесам математики", МИД Германии просто сказал, что Анналену "не так поняли".Илон и синяя галочкаТрамп также посетовал, что "Европа движется в плохом направлении".Это про санкции, которые в ЕС наложили на сеть Илона Маска. Европа оштрафовала Илона на 120 миллионов евро за "синюю галочку" (символ верификации личности в соцсети), которую Маск стал продавать всем желающим.В ответ Илон Маск обвинил ЕС в шантаже, сообщил, что это просто месть, что его уговаривали "по тихому" цензурировать контент, но он не согласился.Госсекретарь Марко Рубио назвал этот штраф "атакой иностранных правительств на весь американский народ".Основатель Телеграм Павел Дуров тут же поддержал Илона и рассказал, как спецслужбы ЕС заставляли его вмешиваться в политические процессы в других странах (имеются в виду выборы в Молдавии и Румынии).В итоге Илон Маск заявил, что "бюрократия ЕС медленно душит Европу". Поэтому ЕС надо упразднить, и вернуть суверенитет странам-участницам.Молчание УрсулыКак реагирует Евросоюз?Реакцию европейских политиков лучше всего может описать поговорка: кто в лес, кто по дрова.Одни начинают спрашивать: "а как же мы?" Другие застыли в молчании.Третьи одновременно и огрызаются, и просят "папочка, не уходи!"Фразы-конструкты из прошлого: "ведущая роль Европы" или "трансатлантическое единство" потеряли смысл.А новые конструкты еще не появились. Да и возможны ли они?Поэтому в стане евробюрократов и "лидеров" ЕС (те же бюрократы, только с национальным окрасом) - растерянность, переходящая в панику.Урсула фон дер Ляйен дала сдержанное интервью, попросив Трампа "не вмешиваться" в дела ЕС.А ведь совсем недавно она, сидя на краешке стула в шотландском гольф-клубе, подписала с Дональдом Трампом договор о закабалении Европы на долгие годы.Пообещала покупать газ и нефть в США, а также инвестировать в экономику американского "союзника" миллиарды долларов.Как же Трамп может не вмешиваться? Его ведь интересует теперь "состояние здоровья" одного из основных "доноров" США - объединённой Европы.Трамп - наш друг!Канцлер Германии Мерц резко вильнул хвостом и начал увещевать Трампа и предлагать Германию в друзья:- Вам нужны партнёры в мире, и одним из таких партнёров может быть Европа. А если вы не можете найти общий язык с Европой, по крайней мере сделайте своим партнёром Германию!Предельно откровенное заявление лидера "локомотива Европы".Трамп - наш враг!Бывший глава Евродипломатии Боррель (автор идиомы "ЕС - цветущий сад") решил, что уже может рубануть правду в глаза:- Европейские лидеры должны перестать притворяться, что Трамп не является нашим противником, прячась за боязливым и благодушным молчанием.Политическая войнаКак всегда, "не в ту дверь" зашла Кая Каллас. Она заявила, что в США, в отличие от ЕС, "нет свободы слова и запрещена политическая оппозиция."Всё это якобы из-за "синей галочки". Конечно же, нет, это принципиальные разногласия, которые наконец проявились.Если Госсекретарь США и главный евродипломат заочно пикируются из-за "синих галочек", то дело, конечно же, совсем не в них.Можно долго спорить о том, где сейчас меньше демократии: в ЕС или в США, но какой в этом смысл? И кто будет спорить с Каей Каллас? Её кажется, вообще перестали воспринимать всерьёз.Кае поставили "синюю галочку": "контакты бессмысленны".С Каей последовательно отказался встречаться сначала Марко Рубио, он дважды отменил встречу, когда Кая стояла буквально на пороге, один раз она уже находилась в Вашингтоне.С Каей не захотел разговаривать спецпредставитель Трампа Уиткофф, она пыталась дозвониться ему во время встречи с Зеленским в Берлине.Связь якобы сорвалась. Привычно обвинили "русских хакеров", которые, конечно же, страшно заинтересованы в том, чтобы ценные указания Каи Каллас не были услышаны американцами.И это не демонстрация личного отношения. Это вполне ясная политическая позиция.Как сказал Каин предшественник Боррель, который всё понял гораздо быстрее Каи:"Трамп объявил ЕС "политическую войну"."Свободная" ГерманияГлава МИД Германии Вадефуль тоже решил "отрезвить" США:"Нам не нужны внешние советы, как строить свободное общество!" - возмущенно заявил глава немецкой дипломатии.Звучит это, конечно, очень странно, учитывая, что Германия оккупирована американскими войсками.Как они строят свободное общество, в промежутках между американскими военными базами?Вы - угроза нашей цивилизации, вам пора на свалку истории!ЕС - враг Западной цивилизации!Вот так, совершенно чётко и ясно, обозначили роль этой европейской структуры в британском издании.Нил Гардинер, известный американский консервативный автор, пишет в "The Telegraph":"ЕС представляет собой реальную проблему для США и трансатлантического альянса. В ЕС доминируют "Большое правительство" и левая идеология. Он тонет под тяжестью десятилетней политики открытых границ, что ставит под угрозу само будущее западной цивилизации."Вывод:"В национальных интересах Америки - сотрудничать с суверенными государствами, которые разделяют её ценности."И второй вывод:"Трансатлантический альянс станет намного сильнее, когда ЕС отправится на свалку истории ".Британские СМИ охотно включились в процесс удушения и унижения ЕС.Действительно, кому нужен крупный конкурент?ЕС - это 500 миллионов населения. Это высокие технологии, развитая промышленность и инфраструктура. В прошлом, конечно, но всё же. США уже хорошо "обезжирили" Европу, но ещё не до конца.Да, промышленные предприятия закрываются или бегут в другие страны. Электричество, нефть и газ подорожали минимум в два раза, что делает нерентабельными целые отрасли (везде, кроме Франции, где своя энергетика, но там другие проблемы).За время существования ЕС вес Европы в мировой экономике снизился с 25 до 15 процентов!Но ЕС - по-прежнему достаточно сильный и мощный союз.Англия, конечно, спешит помочь в удушении конкурента. Для надёжности, так сказать.Распустить НАТО!А ведь есть уже и планы "распустить НАТО"! Конгрессмен Томас Масси (республиканец) подал такой законопроект.Он называет НАТО "реликтом холодной войны".Конечно, сегодня таких планов у США нет. Но завтра они могут появиться.Пока что запущено обсуждение. Политики, конгрессмены, сенаторы начинают обсуждать, рассуждать о том, что еще год назад казалось невозможным.Да почти год назад и Анналена ещё угрожала США "разрывом связей".Европа: неповиновение?Стоит напомнить, что как раз именно элиты Европы постоянно демонстрировали неповиновение и отсутствие лояльности (если не сказать - враждебность) к Трампу.Под видом внешней угодливости и льстивого "как скажешь, папочка" скрывается злобный крысиный оскал.Основные "лидеры" Европы хотят "поставить Трампа на место", просто не говорят это вслух.Здесь и постоянное противодействие планам Трампа на мирное урегулирование на Украине.Достаточно вспомнить, как чуть ли не весь ЕС прибыл в Белый дом вместе с Зеленским, чтобы "отменить" итоги переговоров в Анкоридже.Причём в глаза Трампу все говорили "да, да, да", а буквально через полчаса после окончания встречи Макрон уже давал интервью: "нет, нет и нет".Тут и сегодняшние попытки Европы всеми силами затормозить мирный процесс.Тот же Макрон очень хотел возглавить какие-то новые вооружённые силы объединённой Европы (вместо НАТО?)Урсула фон дер Ляйен организовала не только собственную прокуратуру и суд, но уже хочет сделать свою разведку (вместо ЦРУ?)Германия ведёт переговоры с Францией о том, чтобы с ними поделились французским "ядерным зонтиком" (вместо американских ракет?)Пусть "зонтика" не хватает даже на саму Францию. Но это очень тревожный прецедент.Поэтому когда в том же "Политико" пишут:то это, конечно же, не совсем правда.Старая Европа в лице евробюрократов сама потрясла эти основы.И в "украинском стиле" теперь оглядывается по сторонам: а нас за что?Скорее всего, в Европе скоро к власти повсеместно придут "консерваторы", которые придерживаются взглядов Трампа и его администрации.И тогда возможен "новый ЕС".Ну а до этого времени мы увидим нарастающий раскол, взаимный антагонизм и "политическую войну" вместо "трансатлантического единства".Подробнее о том, что происходит в эти дни в самой Украине - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма".

2025

европа, сша, германия, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск, ес, мид, нато, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен